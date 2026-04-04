"जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...", वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना

Kangana Ranaut: कंगना रणौत तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. पण तिच्या या थेट पद्धतीने बोलण्यामुळे किंवा वक्तव्यांमुळे अनेकदा वाद निर्माण झाला आहे. एका मुलाखतीत तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी उघड केल्या.  

Tejashree Gaikwad | Apr 04, 2026, 10:28 AM IST
Kangana Ranaut on Periods

कंगना रणौत ही आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. ती नेहमीच मोकळेपणाने आपल्या अनुभवांची कहाणी सांगते, मग ती वैयक्तिक असो किंवा व्यावसायिक. अनेकदा तिच्या स्पष्ट विधानामुळे ती वादग्रस्त ठरते, पण या वेळेस तिने आपल्या बालपणीच्या आणि किशोरवयीन अनुभवांबद्दल सांगितले.    

एका मुलाखतीत तिने आपल्या पहिल्या मासिक पाळीच्या अनुभवाचा उल्लेख केला, आणि त्यातून समाजातील गैरसमज, भीती आणि भावना कशा असतात हे उघड केलं.  

कंगनाने सांगितले की, तिला तिची पाळी इतर मुलींपेक्षा उशिरा सुरू झाली होती. ती नववीत पोहोचली होती, पण तिच्या वर्गातील जवळजवळ सगळ्या मुलींना आधीच पाळी सुरू झाली होती. ही गोष्ट तिच्या आईसाठीही चिंता करण्यासारखी होती, कारण तिला वाटायचं की, तिच्या मुलीला काही समस्या आहे. ही परिस्थिती किशोरवयीन मुलींमध्ये नैसर्गिक असते, पण समाजातील टॅबू आणि गैरसमज यामुळे ही गोष्ट कंगनासाठी जास्त चिंतेची झाली.  

लहानपणी कंगना तेव्हा अजूनही बाहुल्यांशी खेळायची आणि तिच्या आईला यावर राग येत असे. एकदा ती खूप रागावली आणि कंगनाच्या बाहुल्यांना उचलून फेकून दिली. कंगनाला ते लक्षात राहिलं की, आई म्हणाली होती की, बाहुल्यांशी खेळल्यामुळे तिला पाळी लवकर सुरू होणार नाही.   

हे ऐकून ती आश्चर्यचकित झाली, कारण तिला या विषयाबद्दल काही माहिती नव्हती. त्या काळात समाजात मासिक पाळीबद्दल खुली चर्चा होत नसल्यामुळे आणि अनेक गैरसमज पसरलेले असल्यामुळे किशोरवयीन मुलींमध्ये भ्रम निर्माण होणे सामान्य होते.  

कंगनाने सांगितले की, जेव्हा तिला शेवटी पाळी आली, ते तिच्यासाठी अत्यंत धक्कादायक आणि भयावह अनुभव होता. सकाळी उठल्यावर तिला बेडशीट पूर्ण रक्ताने माखलेली दिसली. तिच्या मनात अनेक प्रश्न उमटले की,काय झाले, आता काय करावे, आणि ह्या गोष्टीमुळे वडील तिच्यावर प्रेम करणार नाहीत का? ती घाबरली आणि खूप रडली. तिच्यासाठी हे स्वीकारणं कठीण होतं की, आता ही गोष्ट तिला दर महिन्याला अनुभवावी लागेल. ही भीती आणि अस्वस्थता त्या टॅबूंमुळे अधिक वाढली होती, जे समाजात आजही अनेक ठिकाणी टिकून आहेत.  

कंगना म्हणते की, समाजाने मासिक पाळीबाबत खुल्या मनाने बोलणे शिकावे. मुलींमध्ये चुकीच्या माहितीमुळे भिती निर्माण होते, आणि त्या गोष्टींमुळे त्यांचा आत्मविश्वासही कमी होतो. तिने अधोरेखित केले की, जेव्हा आपण या विषयावर उघडपणे चर्चा करतो, तेव्हा मुलींना योग्य माहिती मिळते आणि त्या नैसर्गिक प्रक्रियेबद्दल समजून घेऊ शकतात. आजही अनेक मुलींना ही अज्ञानता आणि गैरसमज सामोरे जावे लागतात, त्यामुळे कंगना या अनुभवाबद्दल बोलण्यास मागे हटत नाही.  

तिने सांगितले की, प्रत्येक मुलीला पाळी येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे आणि यावर भिती वाटण्याची काही गरज नाही. योग्य मार्गदर्शन आणि घरात समर्थन मिळाल्यास, मुलींना या अनुभवातून भीतीची जागा आत्मविश्वास घेऊ शकते. कंगना रनौतच्या या अनुभवातूनच समाजाला मासिक पाळीबद्दल खुल्या चर्चेची गरज आणि त्या प्रक्रियेबाबत योग्य समज निर्माण करण्याचे महत्त्व समजते.  

Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा

Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा 8
एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो?

एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो? 8
रोहित किंवा बुमराह नाही तर 20 वर्षांचा &#039;हा&#039; खेळाडू आहे मुंबई इंडियन्सचा &#039;एक्स फॅक्टर&#039;

रोहित किंवा बुमराह नाही तर 20 वर्षांचा 'हा' खेळाडू आहे मुंबई इंडियन्सचा 'एक्स फॅक्टर' 7
भारतात 10 रुपयात मिळणारी पाण्याची बॉटल इस्त्रायलमध्ये कितीला मिळते? किंमत ऐकून तोंडचं पाणी पळेल

भारतात 10 रुपयात मिळणारी पाण्याची बॉटल इस्त्रायलमध्ये कितीला मिळते? किंमत ऐकून तोंडचं पाणी पळेल 7