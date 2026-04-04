"जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...", वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना
Kangana Ranaut: कंगना रणौत तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. पण तिच्या या थेट पद्धतीने बोलण्यामुळे किंवा वक्तव्यांमुळे अनेकदा वाद निर्माण झाला आहे. एका मुलाखतीत तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी उघड केल्या.
Tejashree Gaikwad | Apr 04, 2026, 10:28 AM IST
कंगनाने सांगितले की, तिला तिची पाळी इतर मुलींपेक्षा उशिरा सुरू झाली होती. ती नववीत पोहोचली होती, पण तिच्या वर्गातील जवळजवळ सगळ्या मुलींना आधीच पाळी सुरू झाली होती. ही गोष्ट तिच्या आईसाठीही चिंता करण्यासारखी होती, कारण तिला वाटायचं की, तिच्या मुलीला काही समस्या आहे. ही परिस्थिती किशोरवयीन मुलींमध्ये नैसर्गिक असते, पण समाजातील टॅबू आणि गैरसमज यामुळे ही गोष्ट कंगनासाठी जास्त चिंतेची झाली.
कंगनाने सांगितले की, जेव्हा तिला शेवटी पाळी आली, ते तिच्यासाठी अत्यंत धक्कादायक आणि भयावह अनुभव होता. सकाळी उठल्यावर तिला बेडशीट पूर्ण रक्ताने माखलेली दिसली. तिच्या मनात अनेक प्रश्न उमटले की,काय झाले, आता काय करावे, आणि ह्या गोष्टीमुळे वडील तिच्यावर प्रेम करणार नाहीत का? ती घाबरली आणि खूप रडली. तिच्यासाठी हे स्वीकारणं कठीण होतं की, आता ही गोष्ट तिला दर महिन्याला अनुभवावी लागेल. ही भीती आणि अस्वस्थता त्या टॅबूंमुळे अधिक वाढली होती, जे समाजात आजही अनेक ठिकाणी टिकून आहेत.
कंगना म्हणते की, समाजाने मासिक पाळीबाबत खुल्या मनाने बोलणे शिकावे. मुलींमध्ये चुकीच्या माहितीमुळे भिती निर्माण होते, आणि त्या गोष्टींमुळे त्यांचा आत्मविश्वासही कमी होतो. तिने अधोरेखित केले की, जेव्हा आपण या विषयावर उघडपणे चर्चा करतो, तेव्हा मुलींना योग्य माहिती मिळते आणि त्या नैसर्गिक प्रक्रियेबद्दल समजून घेऊ शकतात. आजही अनेक मुलींना ही अज्ञानता आणि गैरसमज सामोरे जावे लागतात, त्यामुळे कंगना या अनुभवाबद्दल बोलण्यास मागे हटत नाही.
