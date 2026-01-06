कपिल देव यांच्याकडे 2706594660 रुपयांचं साम्राज्य, निवृत्तीनंतर कुठून करतात एवढी कमाई? एकूण संपत्ती पाहून डोळे फिरतील
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार कपिल देव हे 6 जानेवारी 2026 रोजी त्यांचा 67 वा वाढदिवस साजरा करतायत. 1983 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वात भारताने पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकला होता. 1994 मध्ये कपिल देव यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. मात्र त्यानंतर सुद्धा कपिल देव हे बक्कळ कमाई करतात आणि त्यांची नेटवर्थ ही कोट्यवधींच्या घरात आहेत. तेव्हा कपिल देव यांची एकूण संपत्ती आणि कमाईची साधन इत्यादींविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Jan 06, 2026, 04:43 PM IST
