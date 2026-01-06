English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • कपिल देव यांच्याकडे 2706594660 रुपयांचं साम्राज्य, निवृत्तीनंतर कुठून करतात एवढी कमाई? एकूण संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार कपिल देव हे 6 जानेवारी 2026 रोजी त्यांचा 67 वा वाढदिवस साजरा करतायत. 1983 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वात भारताने पहिल्यांदा वर्ल्ड कप जिंकला होता. 1994 मध्ये कपिल देव यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. मात्र त्यानंतर सुद्धा कपिल देव हे बक्कळ कमाई करतात आणि त्यांची नेटवर्थ ही कोट्यवधींच्या घरात आहेत. तेव्हा कपिल देव यांची एकूण संपत्ती आणि कमाईची साधन इत्यादींविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Jan 06, 2026, 04:43 PM IST
कपिल देव यांचा जन्म हा 6 जानेवारी 1959 रोजी चंदीगड येथे झाला असून त्यांचे वडील राम लाल निखंज लाकूडच्या व्यवसायात होते. कपिल देव यांचं कुटुंब मूळ पाकिस्तानातील होतं मात्र फाळणी झाल्यावर ते चंदीगड येथे येऊन स्थायिक झाले.   

एका रिपोर्टनुसार वर्ष 2025 पर्यंत कपिल देव यांची एकूण संपत्ती ही जवळपास तीन कोटी डॉलर म्हणजेच 270 कोटी आहे. हा पैसा त्यांना ब्रँड एंडोर्समेंट, कॉमेंट्री आणि गुंतवणुक अशा विविध मार्गातून मिळतो.   

कपिल देव यांनी 1978 मध्ये भारतीय संघात पदार्पण केलं आणि 1994 वर्षी निवृत्ती घेतली. निवृत्ती घेतल्यावर कपिल देव कॉमेंटेटर, मेंटॉर तसेच न्यूज चॅनलवर क्रिकेट एक्सपर्ट म्हणून काम करतात.   

कपिल देव यांची वार्षिक कमाई ही जवळपास 22 कोटी रुपये आहे. कधीकाळी कपिल देव यांना सामना खेळण्यासाठी 15 रुपये मिळायचे आणि आता आपल्या मेहनतीच्या आणि टॅलेंटच्या जोरावर ते एक यशस्वी व्यावसायीक सुद्धा आहेत.   

कपिल देव यांनी एकूण 131 टेस्ट सामन्यात 434 विकेट घेतल्या आहेत. तसेच वनडे सामन्यात त्यांनी 225 सामन्यात एकूण 253 विकेट घेतल्या आहेत. पाच हजार टेस्ट धावा करणारा आणि 400 पेक्षा जास्त विकेट्स घेणारे कपिल देव हे पहिले खेळाडू आहेत.   

कपिल देव हे एका ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी प्रतिवर्ष जवळपास 20 ते 30 लाख रुपये घेतो.  कपिल देव एआईपीएल, एबीआरओ, पाल्मोलिव, बूस्ट या ब्रँडचे अँबॅसिडर आहेत.   

कपिल देव यांनी देव मस्को लाइटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, झिकोम इलेक्ट्रॉनिक्स (5% हिस्सा), चंदीगडमधील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स यांच्यात गुंतवणूक केली आहे. 

कपिल देव यांच्या कार कलेक्शनमध्ये 2.10 कोटींची पोर्श पनामेरा कार, 1.20 कोटींची BMW iX कार, 70 लाखांची मर्सिडीज-बेंझ GLE 250d कर इत्यादींचा समावेश आहे. 

कपिल देव यांनी दिल्लगी, छोटी सी बात, मुझसे शादी करोगी, इकबाल, 83, इत्यादी चित्रपटांमध्ये काम केलंय. 

