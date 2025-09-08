कपूर कुटुंबातील सर्वाधिक त्याग करणारी सुनबाई! पतीसाठी प्रसिद्धी सोडली, वयाच्या 35 व्या वर्षीच घेतला जगाचा निरोप
Kapoor Family Daughter-in-law: कोणी तिला कमनशिबी म्हणालं, कोणी तिच्या त्यागाचं स्मरण ठेवलं... कोण आहे ती? जिनं कुटुंबासाठी सर्वकाही केलं मात्र नियतीनं तिची साथ अर्ध्यावरच सोडली...
Sayali Patil | Sep 08, 2025, 02:16 PM IST
Kapoor Family Daughter-in-law: हिंदी कलाविश्वामध्ये कोणा एका कुटुंबाचं नाव आदरानं घेतलं जात असेल तर ते कुटुंब आहे कपूर. काळानुरुप या कुटुंबातील जवळपास प्रत्येक सदस्यानं कलाजगतात आपल्या परिनं योगदान दिलं. ज्या कुटुंबातील सुनांना सिनेमामध्ये काम करण्याची मुभा नव्हती त्याच कुटुंबातील सुनांनी कलाजगत गाजवलं ही बाबही नाकारता येत नाही.
कारकिर्दीच्या परमोच्च शिखरावर असतानाच त्यांच्या जीवनात शम्मी कपूर यांच्या रुपात प्रेमाचं माणूस आलं आणि 1955 मध्ये त्यांनी गुपचूप लग्न उरकलं. कपूर कुटुंब सुरुवातीला या नात्याच्या विरोधात असूनही शम्मी यांनी मात्र गीता बाली यांच्यावरील प्रेम सिद्ध केलं. मात्र त्यांच्या या प्रवासात अडचणी अनेक आल्या. गीता बाली यांनी लग्नानंतर चित्रपट जगताचा त्याग केला.
