Marathi News
कपूर कुटुंबातील सर्वाधिक त्याग करणारी सुनबाई! पतीसाठी प्रसिद्धी सोडली, वयाच्या 35 व्या वर्षीच घेतला जगाचा निरोप

Kapoor Family Daughter-in-law: कोणी तिला कमनशिबी म्हणालं, कोणी तिच्या त्यागाचं स्मरण ठेवलं... कोण आहे ती? जिनं कुटुंबासाठी सर्वकाही केलं मात्र नियतीनं तिची साथ अर्ध्यावरच सोडली...

Sayali Patil | Sep 08, 2025, 02:16 PM IST
1/8

योगदान

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

Kapoor Family Daughter-in-law: हिंदी कलाविश्वामध्ये कोणा एका कुटुंबाचं नाव आदरानं घेतलं जात असेल तर ते कुटुंब आहे कपूर. काळानुरुप या कुटुंबातील जवळपास प्रत्येक सदस्यानं कलाजगतात आपल्या परिनं योगदान दिलं. ज्या कुटुंबातील सुनांना सिनेमामध्ये काम करण्याची मुभा नव्हती त्याच कुटुंबातील सुनांनी कलाजगत गाजवलं ही बाबही नाकारता येत नाही.

2/8

मोठा त्याग

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

अशा या कपूर कुटुंबात लग्न करून आलेली एक लोकप्रिय अभिनेत्री. रुपेरी पडद्यावर या चेहऱ्याला पाहूनच अनेकांचं स्मित खुलायचं. पण, प्रत्यक्ष जीवनात मात्र या अभिनेत्रीनं मोठा त्याग केला. तिचं नाव, गीता बाली.

3/8

गीता बाली

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

अतिशय कमी वयात गीता बाली यांनी सिनेविश्वात पदार्पण करत 1940 पासून हे विश्व गाजवलं. सिनेजगतात त्यांनी 70 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं.

4/8

लग्न

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

कारकिर्दीच्या परमोच्च शिखरावर असतानाच त्यांच्या जीवनात शम्मी कपूर यांच्या रुपात प्रेमाचं माणूस आलं आणि 1955 मध्ये त्यांनी गुपचूप लग्न उरकलं. कपूर कुटुंब सुरुवातीला या नात्याच्या विरोधात असूनही शम्मी यांनी मात्र गीता बाली यांच्यावरील प्रेम सिद्ध केलं. मात्र त्यांच्या या प्रवासात अडचणी अनेक आल्या. गीता बाली यांनी लग्नानंतर चित्रपट जगताचा त्याग केला.

5/8

आयुष्य समर्पित

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

लग्नानंतर पती, मुलं यांच्यासाठी त्यांनी आपलं आयुष्य समर्पित केलं. एका सुपरस्टार कुटुंबाची सून असतानाही त्यांना मात्र कायमच प्रसिद्धीपासून दूर राहावं लागलं. गीता बाली आणि शम्मी कपूर यांना दोन मुलं. एक मुलगा आणि एक मुलगी. मुलाचं नाव आदित्य राज कपूर आणि मुलीचं कंचन.

6/8

अकाली मृत्यू

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

कधीकाळच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीनं कलाजगताचा त्याग केला पण कधी त्याची खंत केली नाही. वयाच्या 35 व्या वर्षी  वेरिसेला-जोस्टर वायरस (VZV) नामक एका कांजिण्यांसम आजारामुळं त्यांचा मृत्यू ओढावला.

7/8

पोकळी

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

गीता बाली यांनी या जगाचा निरोप घेतला तेव्हा त्यांची मुलं अगदीच लहान होती. शम्मी कपूर यांच्यासाठी गीता यांचं असं सोडून जाणं हादरवणारं होतं.

8/8

जोडीदार

Geeta Bali shammi kapoor lovestory

कैक वर्षांनंतर त्यांनी जीवनात जोडीदार म्हणून नीला देवी गोहिल यांच्याशी दुसरं लग्न केलं. मात्र या नात्यातून त्यांनी मुलांना जन्म न देण्याचा निर्णय घेतला. नीला देवी यांनीही गीता यांच्याच मुलांचा अतिशय प्रेमानं सांभाळ केला. असं असलं तरीही गीता बाली यांचं या कुटुंबातील स्थान, त्यांनी केलेला त्याग कोणीही विसरु शकलेलं नाही हेच खरं.

