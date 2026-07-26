/Kargil Vijay Diwas: कारगिलचे जुने नाव काय? भारतीय सैनिकांच्या बलिदानाची कहाणी, जाणून घ्या सर्वकाही

स्वातंत्र्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन मोठी युद्धे झाली आहेत: पहिले 1965 मध्ये, दुसरे 1971 मध्ये आणि तिसरे 1999 मध्ये. 1999 चे कारगिल युद्ध सर्वात भीषण होते आणि ते अत्यंत कठीण परिस्थितीत लढले गेले होते. या सर्व युद्धांमध्ये भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला.
भारतीय लष्कराचा हा ऐतिहासिक विजय, त्यांच्या सैनिकांचे बलिदान आणि त्यांच्या शौर्याच्या स्मरणार्थ कारगिल विजय दिवस साजरा केला जातो.
26 जुलै हा दिवस भारताच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवला गेला आहे. या दिवशी संपूर्ण देशात कारगिल विजय दिवस साजरा केला जातो. 1999 साली आजच्याच दिवशी पाकिस्तानी घुसखोरांना उत्तर देत कारगिलच्या शिखरांवर तिरंगा फडकावला होता. हा दिवस भारतीय सैन्य दलाच्या प्रत्येक सैनिकाला समर्पित आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने कारगिल विजय दिवसाच्या काही रंजक गोष्टी जाणून घेऊयात.
1999 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान कारगिल क्षेत्रातून घुसखोरांना हुसकावून लावण्यासाठी भारतीय लष्कराने केलेल्या लष्करी कारवाईला "ऑपरेशन विजय" असे नाव देण्यात आले होते. याशिवाय, तोलोलिंग शिखर पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी पाठवलेल्या तुकड्यांना "अभिमन्यू," "भीम," आणि "अर्जुन" अशी नावे देण्यात आली होती.
कारगिल जिल्हा सध्या लडाखमध्ये येतो. मात्र, युद्धाच्या वेळी हा संपूर्ण प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरचा भाग होता. सध्याच्या कारगिल जिल्ह्याचा बराचसा भाग एकेकाळी पुरीग म्हणून ओळखला जात होता.
26 जुलै, 1999 ही भारतासाठी एक ऐतिहासिक तारीख आहे. याच दिवशी, भारतीय लष्कराच्या शूर जवानांनी टायगर हिल, पॉइंट 4875 आणि पॉइंट 5140 यांसारख्या सर्व मोक्याच्या टेकड्या पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतल्या.
जेव्हा काश्मिरी अतिरेक्यांच्या वेशात आलेल्या पाकिस्तानी सैन्याने नियंत्रण रेषा (LOC) ओलांडून भारतीय सीमेवरील मोक्याच्या उंच ठिकाणांवर भ्याडपणे कब्जा केला होता. तेव्हा हा संघर्ष उफाळून आला.
या युद्धात देशातील प्रत्येक सैनिकाने शौर्य दाखवले असले तरी, कॅप्टन विक्रम बत्रा यांना कारगिल युद्धाचे हिरो मानले जाते. 7 जुलै 1999 रोजी देशासाठी शहीद झालेल्या कॅप्टन विक्रम बत्रा यांनी पाक विरुद्धच्या युद्धात शत्रूचा पराभव केला. त्यांच्या शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर देशाचा सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, परमवीर चक्र प्रदान करण्यात आला.
कारगिल युद्धादरम्यान इस्रायलने भारताला मदत पुरवली होती. इस्रायलने भारतीय लष्कराला अनेक महत्त्वपूर्ण लष्करी उपकरणे पुरवली, ज्यामुळे दुर्गम टेकड्यांमध्ये लपलेल्या शत्रूंना लक्ष्य करणे सोपे झाले.
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाच्या आकडेवारीनुसार, कारगिल युद्ध सुमारे तीन महिने (मे 1999 ते जुलै 1999 चालले. या युद्धात 674 शूर भारतीय सैनिकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. यांपैकी, साहसी शौर्य दाखवणाऱ्या चार सैनिकांना परमवीर चक्र, 10 जणांना महावीर चक्र आणि 70 जणांना वीर चक्र प्रदान करण्यात आले.