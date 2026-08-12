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तंबाखू, गुटखा आणि पान मसाल्याच्या विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी; 'या' राज्याने घेतला निर्णय

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 12, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:14 PM IST

कर्नाटकने तंबाखू किंवा निकोटिनयुक्त गुटखा आणि पान मसाला यांच्या उत्पादन, साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीवर एक वर्षाची बंदी घातली आहे. 

 

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कर्नाटक सरकारने बुधवारी संपूर्ण राज्यात तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त गुटखा आणि पान मसाला यांच्या उत्पादन, साठवणूक, वितरण, वाहतूक आणि विक्रीवर एका वर्षासाठी बंदी घातली.

 

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कर्नाटक राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी 15 जून 2026 रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. 

 

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'अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, 2006' च्या कलम 30 मधील उप-कलम (2) च्या खंड (अ) अन्वये, तसेच 'अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील बंदी आणि निर्बंध) नियमन, 2011' मधील नियम 2.3.4 च्या आधारे ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.

 

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सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताचा विचार करून हा आदेश जारी करण्यात आला असून, या अधिसूचनेच्या तारखेपासून संपूर्ण कर्नाटकात तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त गुटखा आणि पान मसाल्याच्या विक्रीवर व संबंधित बाबींवर बंदी घालण्यात आली आहे.

 

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यात अशा इतर उत्पादनांचाही समावेश होतो जी स्वतंत्रपणे विकली जातात आणि ज्यांच्या अंतिम उत्पादनात तंबाखू किंवा निकोटीन असते. 

 

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मग ती उत्पादने कोणत्याही नावाने ओळखली जात असोत, पॅक केलेली असोत किंवा नसोत, आणि ती एकच उत्पादन म्हणून विकली जात असोत किंवा ग्राहकांना ती सहजपणे मिसळता येतील अशा प्रकारे स्वतंत्रपणे पॅक करून विकली किंवा वितरित केली जात असोत.

 

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"तंबाखू आणि निकोटीन हे घटक असलेली आणि पाकिटं, पाऊच, पॅकेज किंवा कंटेनर इत्यादींमध्ये पॅक केलेली गुटखा/पान मसाला ही उत्पादनं; तसंच तंबाखू किंवा निकोटीन असलेले कोणतेही अन्य उत्पादन—जे कोणत्याही नावाने ओळखले जात असले, पॅक केलेले किंवा न केलेले असले आणि एकच उत्पादन म्हणून किंवा ग्राहकांना सहजपणे मिसळता येतील अशा प्रकारे स्वतंत्र उत्पादने म्हणून विकले किंवा वितरित केले जात असले—या सर्वांचा यात समावेश होतो," असं आदेशात सांगण्यात आलं आहे. 

 

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"ही बंदी संपूर्ण कर्नाटक राज्यामध्ये, अधिसूचना जारी झाल्याच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू असेल," असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

 

TAGS:
karnataka
Gutkha
pan masala

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