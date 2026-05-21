/12 जणांसोबत एका रूममध्ये राहणारा, रेल्वे स्टेशनवर कपडे बदलणारा; आज आहे बॉलिवूडचा आघाडीचा अभिनेता

Bollywood Actor: तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या या अभिनेताच्या बॉलिवूडमधील प्रवास सोप्पा न्हवता. कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेत असताना गुपचूप ऑडिशन्स देत असे.
इंजिनिअरिंग शिकत असतानाच छोट्या छोट्या ऑडिशन्सचा शोध घेत, कुटुंबात डॉक्टरांचा वारसा असूनही चित्रपटसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण करण्यासाठी झगडणारा हा अभिनेता आज बॉलिवूडमधील आघाडीच्या नावांपैकी एक आहे. त्याची सुरुवात मात्र अत्यंत संघर्षपूर्ण होती.
मुंबईत करिअर घडवण्याच्या सुरुवातीच्या काळात कार्तिक आर्यन याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. स्वतःच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करताना तो शहरभर ऑडिशन्ससाठी फिरायचा आणि सुरुवातीला आपल्या कुटुंबालाही अभिनयाची खरी इच्छा उघडपणे सांगितलेली नव्हती.
एका जुन्या अनुभवात तो सांगतो की, सुरुवातीला तो 12 जणांसोबत एका छोट्या फ्लॅटमध्ये राहत होता. एका खोलीत चार जणांची व्यवस्था होती. त्या सर्वांमध्ये कुणी लेखक बनू इच्छित होतं, कुणी दिग्दर्शक, पण बहुतेकांचा उद्देश अभिनेता होण्याचाच होता. त्या काळात सर्वजण एकत्र राहून जेवण बनवणे, खर्च वाटून घेणे अशा पद्धतीने संघर्ष करत होते.
ऑडिशन्सच्या काळात त्याला अनेकदा रेल्वे स्टेशनवर कपडे बदलावे लागायचे, जेणेकरून तो वेळेत चाचण्यांसाठी तयार होऊ शकेल. ट्रेनने प्रवास करत शहरभर फिरणे ही त्याची रोजची सवय झाली होती. या सगळ्या संघर्षाबद्दल तो अनेक मुलाखतींमध्ये उघडपणे बोलला आहे.
त्याच्या करिअरला पहिला मोठा ब्रेक मिळाला तो ‘प्यार का पंचनामा’ या चित्रपटातून, जो लव रंजन यांनी दिग्दर्शित केला होता. सुरुवातीला चित्रपटाचा वेग मंद होता, पण नंतर तो तरुण प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाला. त्यातील लांब डायलॉग आजही कल्ट मोमेंट मानला जातो.
यानंतर ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’, ‘लुका छुपी’ आणि ‘पति पत्नी और वो’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्याची लोकप्रियता आणखी वाढवली. या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवरही चांगली कामगिरी केली आणि त्याला यशस्वी तरुण अभिनेता म्हणून ओळख मिळाली.
'भूल भुलैया 2' हा त्याच्या कारकिर्दीतील मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. महामारीनंतर रिलीज झालेला हा हॉरर-कॉमेडी चित्रपट प्रचंड यशस्वी झाला आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत थिएटरमध्ये प्रेक्षक परत आणण्यातही महत्त्वाचा ठरला.
संघर्षानंतर यश मिळाल्यावर एक भावनिक गोष्ट म्हणजे त्याने पूर्वी ज्या छोट्या अपार्टमेंटमध्ये इतर स्ट्रगलर्ससोबत राहिले होते, तोच फ्लॅट नंतर स्वतः विकत घेतला.
सध्या कार्तिक आर्यन आपला आगामी चित्रपट 'नागझिला' (Naagzilla) वर काम करत आहे, ज्यात भारतीय लोककथांवर आधारित रूप बदलणाऱ्या सापांची कथा दाखवली जाणार आहे. हा चित्रपट 12 फेब्रुवारी 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.