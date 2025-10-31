English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kartiki Ekadashi Wishes : सावळे सुंदर रूप मनोहर...कार्तिकी एकादशीनिमित्त प्रियजणांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Kartiki Ekadashi Wishes in Marathi : दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला देवउठनी एकादशी किंवा कार्तिक एकादशी साजरी करण्यात येते. पंढरपूरची यात्रा, चातुर्मास समाप्ती आणि तुळशी विवाह या दिवसाचे खास वैशिष्ट्य आहे. या एकादशीला प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी किंवा बोधिनी एकादशी या नावानेही ओळखली जाते. अशा या कार्तिकी एकादशीच्या प्रियजणांना द्या  खास मराठीतून शुभेच्छा  

Neha Choudhary | Oct 31, 2025, 10:56 PM IST
सावळे सुंदर रूप मनोहर । राहो निरंतर हृदयी माझे ।। कार्तिकी एकादशीच्या भक्तीमय शुभेच्छा!

पुढे परतूनी येऊ, आता निरोप असावा जनी विठ्ठल दिसावा,मनी विठ्ठल रूजावा डोळे मिटता सामोरे,पंढरपूर हे साक्षात मन तृप्तीत भिजून, पाही संतांचे मंदिर प्रबोधिनी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

देवउठनी एकादशीला उठता भगवान विष्णू संपतो चातुर्मास अन् वाजतो सनई चौघडा तुळशी झाली वधू शालीग्राम स्वरूप वर पाहता मंगल होई त्रिभुवन" कार्तिकी एकादशीच्या मंगलमय शुभेच्छा

ताल वाजे, मृदूंग वाजे, वाजे हरीचा वीणा !! माउली निघाले पंढरपूर, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल बोला !! !! जय जय राम कृष्ण हरी !! कार्तिकी एकादशी च्या खूप खूप शुभेच्छा!

जातां पंढीरीसी सुख वाटे जीवा आनंदे केशवा भेटतांचि या सुखा उपमा नाही त्रिभुवनी पहिली शोधोनी अवघी तीर्थे कार्तिकी एकादशीच्या मंगलमय शुभेच्छा!

भिडे आसमंती ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली तुझे रूप ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस का लागली देवउठनी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी| कर कटावरी ठेवोनियां|| कार्तिकी एकादशीच्या शुभेच्छा!

