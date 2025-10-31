Kartiki Ekadashi Wishes : सावळे सुंदर रूप मनोहर...कार्तिकी एकादशीनिमित्त प्रियजणांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
Kartiki Ekadashi Wishes in Marathi : दरवर्षी कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षातील एकादशीला देवउठनी एकादशी किंवा कार्तिक एकादशी साजरी करण्यात येते. पंढरपूरची यात्रा, चातुर्मास समाप्ती आणि तुळशी विवाह या दिवसाचे खास वैशिष्ट्य आहे. या एकादशीला प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी किंवा बोधिनी एकादशी या नावानेही ओळखली जाते. अशा या कार्तिकी एकादशीच्या प्रियजणांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा
Neha Choudhary | Oct 31, 2025, 10:56 PM IST
