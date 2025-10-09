Karwa Chauth Wishes in Marathi : 'चंद्राच्या साक्षीने...'; करवा चौथच्या दिवशी तुमच्या खास व्यक्तीला पाठवा मराठी शुभेच्छा
Karwa Chauth Wishes in Marathi : ऑक्टोबर महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करवा चौथ व्रत करण्यात येतं. उत्तर भारतीय विवाहित महिला हे व्रत करतात. ज्याप्रमाणे आपण वटपौर्णिमा करतो तसंच हे करवा चौथचं व्रत असतं. दिवसभर महिला पतीच्या दीर्घयुष्यासाठी पाणी देखील ग्रहण करत नाहीत. चंद्राला अर्घ्य अर्पण करुन ते उपवास सोडतात. अशा या व्रताचे तुमच्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.
Neha Choudhary | Oct 09, 2025, 05:48 PM IST
