Karwa Chauth Wishes in Marathi : 'चंद्राच्या साक्षीने...'; करवा चौथच्या दिवशी तुमच्या खास व्यक्तीला पाठवा मराठी शुभेच्छा

Karwa Chauth Wishes in Marathi : ऑक्टोबर महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करवा चौथ व्रत करण्यात येतं. उत्तर भारतीय विवाहित महिला हे व्रत करतात. ज्याप्रमाणे आपण वटपौर्णिमा करतो तसंच हे करवा चौथचं व्रत असतं. दिवसभर महिला पतीच्या दीर्घयुष्यासाठी पाणी देखील ग्रहण करत नाहीत. चंद्राला अर्घ्य अर्पण करुन ते उपवास सोडतात. अशा या व्रताचे तुमच्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.  

Neha Choudhary | Oct 09, 2025, 05:48 PM IST
करवा चौथच्या या पवित्र दिवशी, चंद्राच्या साक्षीने तुझ्या दीर्घ आयुष्याची आणि सुखी वैवाहिक जीवनाची मी प्रार्थना करते.  आपल्या नात्यातील प्रेम, विश्वास आणि एकमेकांविषयीचा सन्मान असाच कायम राहो.  शुभ करवा चौथ!

आजचा दिवस आहे प्रेमाचा, त्यागाचा आणि निष्ठेचा.  पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी उपवास करणाऱ्या सर्व सुहागिनांना माझ्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!  तुमचं आयुष्य चंद्रासारखं तेजस्वी आणि प्रेममय राहो.  

करवा चौथ हे पवित्र व्रत आपल्या नात्याला अधिक घट्ट करत जावो.  देव-चंद्र तुमच्यावर सदैव कृपा करो आणि आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि प्रेम नांदो.  शुभ करवा चौथ!

करवा चौथच्या या चांदण्यांनी भरलेल्या रात्रीत तुझं प्रेम फुलत राहो,  नवरा-बायकोचं नातं अधिक गहिरे होवो.  एकमेकांसाठीचा आदर आणि माया कधीही कमी पडू नये.

पतीच्या आयुष्याची कामना करणाऱ्या सर्व सुहागिनांना शुभेच्छा!  तुमच्या मनातील प्रत्येक इच्छा चंद्रदेव पूर्ण करो आणि तुमच्या संसारात सदैव आनंद, हसू आणि प्रेम फुलत राहो.

करवा चौथ म्हणजे एकमेकांवरील प्रेमाची नवी शपथ.  या दिवसाने तुमच्या जीवनात नव्या आशा, नवं सौख्य आणि नव्या आठवणी घेऊन याव्या. शुभ करवा चौथ!   

करवा चौथचा उपवास हा केवळ अन्नत्याग नाही,  तर भावना, समर्पण आणि प्रेमाचा उत्सव आहे.  या पवित्र व्रतामुळे तुमचं वैवाहिक जीवन आनंदमय आणि समृद्ध राहो.

या शुभ प्रसंगी, जशी चंद्रकिरणे अंधार दूर करतात,  तसंच तुमच्या नात्यातील प्रत्येक गैरसमज, दुःख आणि ताण नाहीसा होवो.  प्रेम, विश्वास आणि एकमेकांविषयीचं आपुलकीचं नातं कायम ठेवा.

