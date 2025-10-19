English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
काश्मीरचं महागडं 'लाल सोनं'! जगभरात मागणी अफाट! जाणून घ्या इराणशी असलेलं खास नातं

Kashmir Red Gold: काश्मीरच्या या लाल सोन्याला जगभरात इतकी मागणी आहे की लोक ते कोणत्याही किंमतीत  घेऊ इच्छितात. याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इराणशीही त्याचे जुने संबंध आहेत. चला त्याचे अनोखे रहस्य जाणून घेऊया.  

Tejashree Gaikwad | Oct 19, 2025, 02:41 PM IST
काश्मीर म्हणजे स्वर्ग! याच्या निसर्गसौंदर्याचं वर्णन करावं तितकं कमीचं. पण या सुंदर निसर्गाच्या कुशीत दडलंय एक असं खजिनं, ज्याला जगभरात ‘लाल सोनं’ म्हणून ओळखलं जातं काश्मीरचं केशर. त्याची चमक, सुगंध आणि गुणधर्म इतके अनोखे आहेत की जगभरातील लोक ते मिळवण्यासाठी काहीही करायला तयार असतात. या केसराचं ईरानशीही एक जुने आणि गहिरे नातं आहे. चला जाणून घेऊया या ‘लाल सोन्या’चं अनोखं रहस्य.  

काश्मीरच्या सुंदर दऱ्यांत आणि पर्वतरांगांमध्ये उगवणारं केशर हे जगातील सर्वात मौल्यवान मसाल्यांपैकी एक आहे. फक्त अन्नाचा स्वाद वाढवण्यासाठी नव्हे, तर औषधं, सुगंधी द्रव्यं आणि सौंदर्यप्रसाधनांतही याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.  

पण काश्मीरचंच केशर एवढं खास का? याचं उत्तर त्याच्या रंग, सुगंध आणि गुणवत्तेत दडलं आहे. कश्मीरचं केशर आपल्या गडद लाल रंगासाठी आणि तीव्र सुगंधासाठी ओळखलं जातं. त्यात क्रोसिन नावाचं नैसर्गिक घटक जास्त प्रमाणात असतं, ज्यामुळे त्याचा रंग अधिक तेजस्वी दिसतो.  

हे केशर क्रोकस सॅटिवस या फुलापासून मिळतं. या फुलाच्या लालसर केशरी पुंकेसरांना (स्टिग्मा) हाताने तोडून वाळवलं जातं. या प्रक्रियेला खूप मेहनत आणि वेळ लागतो. एक किलो केशर तयार करण्यासाठी जवळपास दीड लाख फुलं लागतात! त्यामुळेच याची किंमत २.५ ते ३ लाख रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचते.  

जगात स्पेन, ग्रीस आणि इराणसारख्या देशांतही केशर पिकवलं जातं, पण कश्मीरचं केशर त्याच्या चवी, रंग आणि सुगंधामुळे सगळ्यांत वेगळं आणि प्रीमियम मानलं जातं. विशेष म्हणजे, ईरान आणि काश्मीर यांचं या पिकामुळे ऐतिहासिक नातं जोडलेलं आहे.  अनेक शतकांपूर्वी व्यापार आणि शेतीतून हे संबंध निर्माण झाले.  

काश्मीरमधल्या पुलवामा जिल्ह्यातील पंपोर हा भाग केसर उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. जवळपास ४,५०० हेक्टर जमिनीवर केसराचं उत्पादन होतं आणि दरवर्षी ४-५ टन केसर काढलं जातं. हे उत्पादन जवळपास २०,००० कुटुंबांची उपजीविका चालवतं.  

तथापि, गेल्या काही वर्षांत हवामान बदल, पावसाचा अभाव आणि अस्थिरतेमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. पण भारत सरकारने २०२० मध्ये कश्मीरच्या केसराला जीआय (Geographical Indication) टॅग दिलं, ज्यामुळे त्याची आंतरराष्ट्रीय ओळख आणखी मजबूत झाली. आज जगभरातील शेफ आणि व्यापारी काश्मीरच्या केसराला लक्झरी उत्पादन म्हणून पसंत करतात.  

काश्मीरचं हे ‘लाल सोनं’ म्हणजे निसर्गाने दिलेलं असं वरदान आहे, जे फक्त स्वाद आणि सुगंध नाही तर परंपरा, मेहनत आणि अभिमानाचं प्रतीक आहे.  

