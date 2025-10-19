काश्मीरचं महागडं 'लाल सोनं'! जगभरात मागणी अफाट! जाणून घ्या इराणशी असलेलं खास नातं
Kashmir Red Gold: काश्मीरच्या या लाल सोन्याला जगभरात इतकी मागणी आहे की लोक ते कोणत्याही किंमतीत घेऊ इच्छितात. याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इराणशीही त्याचे जुने संबंध आहेत. चला त्याचे अनोखे रहस्य जाणून घेऊया.
Tejashree Gaikwad | Oct 19, 2025, 02:41 PM IST
1/8
काश्मीर म्हणजे स्वर्ग! याच्या निसर्गसौंदर्याचं वर्णन करावं तितकं कमीचं. पण या सुंदर निसर्गाच्या कुशीत दडलंय एक असं खजिनं, ज्याला जगभरात ‘लाल सोनं’ म्हणून ओळखलं जातं काश्मीरचं केशर. त्याची चमक, सुगंध आणि गुणधर्म इतके अनोखे आहेत की जगभरातील लोक ते मिळवण्यासाठी काहीही करायला तयार असतात. या केसराचं ईरानशीही एक जुने आणि गहिरे नातं आहे. चला जाणून घेऊया या ‘लाल सोन्या’चं अनोखं रहस्य.
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8