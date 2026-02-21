पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील 'ही' 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली
Pahalgam Attack: पहलगाम परिसरातील दहशतवादी घटनेनंतर काही काळासाठी बंद ठेवलेली कश्मीरमधील अनेक पर्यटनस्थळे आता पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली झाली आहेत. प्रशासनाने सुरक्षितता वाढवत हळूहळू पर्यटन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून स्थानिकांमध्येही आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Priti Ved | Feb 21, 2026, 04:04 PM IST
पहलगाम हल्ला
पहलगामजवळील बैसारन भागात झालेल्या हिंसक प्रकारामुळे प्रशासनाने खबरदारी म्हणून राज्यातील 40 पेक्षा जास्त ठिकाणे तात्पुरती बंद केली होती. तब्बल 8 ते 9 महिने ही ठिकाणे बंद होती. काही आठवड्यांच्या पाहणीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे लक्षात घेऊन नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पर्यटन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. अजून 14 ठिकाणे लवकरच सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
कश्मीर विभागातील स्थळे
जम्मू विभागातील स्थळे
पर्यटकांना परवानगी
सुरक्षा व्यवस्था
पर्यटकांसाठी सूचना
