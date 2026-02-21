English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • पहलगाम घटनेच्या 8 महिन्यांनंतर मोठा निर्णय; कश्मीरमधील ही 40 पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली

Pahalgam Attack: पहलगाम परिसरातील दहशतवादी घटनेनंतर काही काळासाठी बंद ठेवलेली कश्मीरमधील अनेक पर्यटनस्थळे आता पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली झाली आहेत. प्रशासनाने सुरक्षितता वाढवत हळूहळू पर्यटन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून स्थानिकांमध्येही आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Priti Ved | Feb 21, 2026, 04:04 PM IST
1/8

पहलगाम हल्ला

pahalgam

पहलगामजवळील बैसारन भागात झालेल्या हिंसक प्रकारामुळे प्रशासनाने खबरदारी म्हणून राज्यातील 40 पेक्षा जास्त ठिकाणे तात्पुरती बंद केली होती. तब्बल 8 ते 9 महिने ही ठिकाणे बंद होती. काही आठवड्यांच्या पाहणीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे लक्षात घेऊन नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पर्यटन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. अजून 14 ठिकाणे लवकरच सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

2/8

कश्मीर विभागातील स्थळे

pahalgam

कश्मीरमधील अनेक प्रसिद्ध नैसर्गिक ठिकाणे पुन्हा खुली झाली आहेत. बडगाममधील युसमर्ग आणि दूधपथरी, अनंतनागजवळील कोकरनाग परिसर, तसेच श्रीनगरमधील ट्यूलिप गार्डन येथे पुन्हा पर्यटकांची ये-जा दिसू लागली आहे. गांदरबल भागातील थाजवास ग्लेशियर परिसरातही पर्यटन हालचाली वाढल्या आहेत.

3/8

जम्मू विभागातील स्थळे

pahalgam

जम्मू विभागातही काही प्रमुख ठिकाणे उघडण्यात आली आहेत. रियासी जिल्ह्यातील देवी पिंडी परिसर, रामबनजवळील नैसर्गिक भाग आणि किश्तवाडमधील मोकळी हिरवी मैदाने पर्यटकांसाठी उपलब्ध झाली आहेत. बर्फ हटवल्यानंतर गुरेज, बंगस आणि रामकुंड हे भागही खुले करण्याची तयारी सुरू आहे.

4/8

पर्यटकांना परवानगी

pahalgam

कश्मीरमधील 11 प्रमुख नैसर्गिक ठिकाणांना पर्यटकांना परवानगी देण्यात आली. जम्मू विभागातील 33 स्थळांवर पर्यटन हालचाली सुरू झाल्या.

5/8

सुरक्षा व्यवस्था

pahalgam

प्रत्येक पर्यटनस्थळी पोलीस व सुरक्षा दलांची विशेष तैनाती करण्यात आली आहे. प्रवेशबिंदूंवर तपासणी वाढवली असून पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शक सूचना लावण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांनाही सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

6/8

पर्यटकांसाठी सूचना

pahalgam

प्रशासनाने प्रवाशांना अधिकृत मार्गदर्शकांच्या मदतीनेच दुर्गम भागात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. हवामान व सुरक्षा सूचना तपासूनच प्रवास करावा असेही सांगण्यात आले आहे. पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

7/8

पुढील योजना

pahalgam

परिस्थिती स्थिर राहिल्यास उर्वरित बंद भाग टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येतील. बैसारन खोरे मात्र सध्या बंदच ठेवले आहे. पर्यटन पुन्हा वाढल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे.

8/8

सुरक्षा दलांची कडक व्यवस्था

pahalgam

प्रत्येक ठिकाणी सुरक्षा दलांची कडक व्यवस्था करण्यात आली आहे. बर्फाचे थर ओसरल्यानंतर काही पर्वतीय भागही खुल्या केले जाणार आहेत.

