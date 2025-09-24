English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती?

अभिनेत्री कतरिना कैफ वयाच्या 42 व्या वर्षी गरोदर असल्याची गोड बातमी समोर आली. यावर्षीच कतरिना बाळाला जन्म देईल. पण 40 नंतर गर्भधारणा आणि प्रसूती यांच्यात किती धोका असतो. यासंदर्भातील सगळे प्रश्न तज्ज्ञांकडून.   

Dakshata Thasale | Sep 24, 2025, 02:48 PM IST
Katrina Kaif Pregnancy

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच आई-बाबा होणार आहेत. कतरिनाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. ज्यामधून तिने गुड न्यूज शेअर केली आहे. यामध्ये कतरिना बेबी बंप फ्लॉंट करताना दिसत आहे. कतरिना वयाच्या 42 व्या वर्षी आई होणार आहे. असं म्हटलं जातं की, वयाच्या 40 नंतर गर्भधारणा राहणे अत्यंत कठीण असते. अशावेळी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. डॉक्टर देखील या काळात गर्भधारणा राहण्याचा धोका, असल्याचं सांगतात.   

Katrina Kaif Pregnancy

35 वर्षांनंतर, अंड्यांची गुणवत्ता आणि संख्या कमी होते. शिवाय, आरोग्याच्या समस्या डोकं वर करत असतात. यामुळे 40 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भवती राहणे अधिक कठीण होते, विशेषतः जर एखाद्या महिलेला आधीच थायरॉईडची समस्या, मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब असेल. याबद्दल तज्ञांचे काय म्हणणे आहे ते जाणून घेऊया.  

40 वर्षांनंतर गर्भधारणेचे धोके

Katrina Kaif Pregnancy

35 वर्षांनंतर गर्भधारणा करणाऱ्या महिलांना गर्भपात होण्याचा धोका जास्त असतो. या वयात लठ्ठपणा देखील वेगाने वाढतो, ज्यामुळे उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाचा धोका ४० वर्षांपेक्षा थोडा जास्त होतो. वयानुसार सामान्य प्रसूतीची शक्यता कमी होते आणि सी-सेक्शन आवश्यक असू शकते, ज्यामुळे धोका वाढतो.  

या समस्यांना तोंड द्यावे लागते

Katrina Kaif Pregnancy

डॉक्टर म्हणतात की 40 नंतर गर्भधारणेमुळे बाळाला काही आजारांचा धोका असतो. यामध्ये टाइप १ मधुमेह हा अनुवांशिक आजार समाविष्ट आहे. काही प्रकरणांमध्ये, मुलाला डाउन सिंड्रोम सारखी स्थिती विकसित होऊ शकते. जन्मापासूनच मुलाला मानसिक विकार किंवा थायरॉईड रोग होण्याचा धोका देखील असतो, जरी सर्व प्रकरणे सारखी नसतात.  

या वयात का केला जातो विचार

Katrina Kaif Pregnancy

दुसरीकडे, 30 आणि 40 च्या दशकातील महिला त्यांच्या करिअरमध्ये चांगल्या प्रकारे स्थापित झाल्यामुळे मूल जन्माला घालण्याचा विचार करतात. 30 आणि 40 च्या दशकातील महिला अधिक प्रौढ, समजूतदार, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि त्यांच्या भविष्यासाठी चांगल्या प्रकारे तयार असतात. या महिलांना गर्भधारणेदरम्यान शारीरिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, जसे की कमी ओव्हुलेशन, मधुमेह इ. मोठ्या वयात गर्भधारणा केल्याने प्रीक्लेम्पसिया आणि मुदतपूर्व जन्मासारखे धोके देखील उद्भवतात. मोठ्या वयात गर्भधारणा होऊ न शकणाऱ्या अनेक महिला आयव्हीएफचा अवलंब करतात. ही प्रक्रिया लांब आणि महाग आहे.  

या वयात अधिक परिपक्वता येते

Katrina Kaif Pregnancy

पण दुसऱ्या दृष्टिकोनातून, प्रौढ महिला किंवा मोठ्या वयात आई होणाऱ्या महिला त्यांच्या मुलांना प्रभावीपणे वाढवू शकतात. त्या त्यांच्या मुलांना प्रौढ, समजूतदार आणि अनुभवी माता म्हणून वाढवतात. त्यांचा त्यांच्या मुलांकडे तार्किक दृष्टिकोन असतो, त्यांना करिअर-केंद्रित होण्यास मदत होते आणि काम आणि मातृत्व प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यास सक्षम असतात.  

करिअरचा केला जातो विचार

Katrina Kaif Pregnancy

जर तुम्ही सेलिब्रिटींना पाहिले असेल, तर त्यापैकी बहुतेक जण तीस किंवा चाळीशीच्या उत्तरार्धात आई बनतात आणि त्या त्यांचे करिअर सांभाळत असतात आणि त्यांच्या मुलांना उत्तम प्रकारे वाढवत असतात. म्हणूनच, असे म्हणता येईल की तुम्ही 20,30 किंवा 40वर्षांचे असलात तरी, कोणत्याही वयात आई होण्याचे काही आव्हाने आणि फायदे असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आई होणे, कारण ही जगातील सर्वात समाधानकारक भावना आहे.

या गोष्टी लक्षात ठेवा

Katrina Kaif Pregnancy

हे प्रत्येक महिलेच्या वैद्यकीय स्थितीवर अवलंबून असते. खरं तर, 40 वर्षांच्या वयानंतर 150 पैकी एका गर्भधारणेला या आजारांचा धोका असतो. म्हणून, महिलांना बाळाचे नियोजन करण्यास उशीर करू नये असा सल्ला दिला जातो. जर काही कारणास्तव त्यांना असे करण्यास भाग पाडले गेले तर पुरेशी झोप घेणे, निरोगी आहार राखणे, मानसिक ताण टाळणे आणि नियमितपणे चाचणी घेणे यासारख्या काही खबरदारी घेतल्या पाहिजेत. शिवाय, डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच ४० नंतर गर्भधारणेचे नियोजन करणे चांगले.

