42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना कैफ, या वयातील गरोदरपणाशी संबंधीत धोका किती?
अभिनेत्री कतरिना कैफ वयाच्या 42 व्या वर्षी गरोदर असल्याची गोड बातमी समोर आली. यावर्षीच कतरिना बाळाला जन्म देईल. पण 40 नंतर गर्भधारणा आणि प्रसूती यांच्यात किती धोका असतो. यासंदर्भातील सगळे प्रश्न तज्ज्ञांकडून.
Dakshata Thasale | Sep 24, 2025, 02:48 PM IST
बॉलिवूडमधील लोकप्रिय जोडी कतरिना कैफ आणि विकी कौशल लवकरच आई-बाबा होणार आहेत. कतरिनाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. ज्यामधून तिने गुड न्यूज शेअर केली आहे. यामध्ये कतरिना बेबी बंप फ्लॉंट करताना दिसत आहे. कतरिना वयाच्या 42 व्या वर्षी आई होणार आहे. असं म्हटलं जातं की, वयाच्या 40 नंतर गर्भधारणा राहणे अत्यंत कठीण असते. अशावेळी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. डॉक्टर देखील या काळात गर्भधारणा राहण्याचा धोका, असल्याचं सांगतात.
40 वर्षांनंतर गर्भधारणेचे धोके
या समस्यांना तोंड द्यावे लागते
डॉक्टर म्हणतात की 40 नंतर गर्भधारणेमुळे बाळाला काही आजारांचा धोका असतो. यामध्ये टाइप १ मधुमेह हा अनुवांशिक आजार समाविष्ट आहे. काही प्रकरणांमध्ये, मुलाला डाउन सिंड्रोम सारखी स्थिती विकसित होऊ शकते. जन्मापासूनच मुलाला मानसिक विकार किंवा थायरॉईड रोग होण्याचा धोका देखील असतो, जरी सर्व प्रकरणे सारखी नसतात.
या वयात का केला जातो विचार
दुसरीकडे, 30 आणि 40 च्या दशकातील महिला त्यांच्या करिअरमध्ये चांगल्या प्रकारे स्थापित झाल्यामुळे मूल जन्माला घालण्याचा विचार करतात. 30 आणि 40 च्या दशकातील महिला अधिक प्रौढ, समजूतदार, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि त्यांच्या भविष्यासाठी चांगल्या प्रकारे तयार असतात. या महिलांना गर्भधारणेदरम्यान शारीरिक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, जसे की कमी ओव्हुलेशन, मधुमेह इ. मोठ्या वयात गर्भधारणा केल्याने प्रीक्लेम्पसिया आणि मुदतपूर्व जन्मासारखे धोके देखील उद्भवतात. मोठ्या वयात गर्भधारणा होऊ न शकणाऱ्या अनेक महिला आयव्हीएफचा अवलंब करतात. ही प्रक्रिया लांब आणि महाग आहे.
या वयात अधिक परिपक्वता येते
पण दुसऱ्या दृष्टिकोनातून, प्रौढ महिला किंवा मोठ्या वयात आई होणाऱ्या महिला त्यांच्या मुलांना प्रभावीपणे वाढवू शकतात. त्या त्यांच्या मुलांना प्रौढ, समजूतदार आणि अनुभवी माता म्हणून वाढवतात. त्यांचा त्यांच्या मुलांकडे तार्किक दृष्टिकोन असतो, त्यांना करिअर-केंद्रित होण्यास मदत होते आणि काम आणि मातृत्व प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यास सक्षम असतात.
करिअरचा केला जातो विचार
जर तुम्ही सेलिब्रिटींना पाहिले असेल, तर त्यापैकी बहुतेक जण तीस किंवा चाळीशीच्या उत्तरार्धात आई बनतात आणि त्या त्यांचे करिअर सांभाळत असतात आणि त्यांच्या मुलांना उत्तम प्रकारे वाढवत असतात. म्हणूनच, असे म्हणता येईल की तुम्ही 20,30 किंवा 40वर्षांचे असलात तरी, कोणत्याही वयात आई होण्याचे काही आव्हाने आणि फायदे असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आई होणे, कारण ही जगातील सर्वात समाधानकारक भावना आहे.
