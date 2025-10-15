English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
KBC होस्ट अमिताभ बच्चन यांनी हात जोडून मागितली माफी, 4 दिवसांपुर्वीचं प्रकरण; काय घडलं होतं?

KBC Host Amitabh Bacchan: बॉलिवूडचे मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या चाहत्यांची हात जोडून माफी मागितली आहे. 4 दिवसांपुर्वीच्या एका प्रकरणासंदर्भात त्यांनी ही माफी मागितलीय.

Pravin Dabholkar | Oct 15, 2025, 03:59 PM IST
KBC होस्ट अमिताभ बच्चन यांनी हात जोडून मागितली माफी, 4 दिवसांपुर्वीचं प्रकरण; काय घडलं होतं?

KBC Host Amitabh Bacchan: बॉलिवूडचे मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या चाहत्यांची हात जोडून माफी मागितली आहे. 4 दिवसांपुर्वीच्या एका प्रकरणासंदर्भात त्यांनी ही माफी मागितलीय.

चाहत्यांच्या संपर्कात

बीग बी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमी आपल्या चाहत्यांच्या संपर्कात असतात. त्यात ते आयुष्यातील प्रत्येक अपडेट शेअर करत असतात. पण त्यांनी माफी का मागितली? जाणून घेऊया.   

अमिताभ बच्चन यांचा वाढदिवस

अमिताभ बच्चन यांचा ८२ वा वाढदिवस ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी साजरा झाला. या निमित्ताने चाहत्यांनी सोशल मीडियावर प्रचंड शुभेच्छा दिल्या. त्यांच्या X (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इंस्टाग्राम अकाउंट्सवर हजारो मेसेज, फोटो आणि व्हिडिओ आले. सेलिब्रिटी मित्रांसारखे प्रभास, फरहान अख्तर यांनीही हार्दिक शुभेच्छा दिल्या, ज्यामुळे 'बिग बी' यांचे अकाउंट ओव्हरलोड झाले. हे प्रेम इतके प्रचंड होते की, सामान्य माणूससुद्धा हैराण होईल.

उत्तर देऊ नाही शकले

अमिताभ बच्चन यांना प्रत्येक चाहत्याला वैयक्तिक उत्तर देण्याची सवय आहे, पण यावेळी ते शक्य झाले नाही. कारण त्यांचा मोबाईल फोन अचानक 'मिसबिहेव्ह' करू लागला, म्हणजे तो क्रॅश झाला किंवा सर्व्हर प्रॉब्लेममुळे काम करेनासा झाला. हे प्रॉब्लेम वर्षानुवर्षे चालू आहे, पण वाढदिवसाच्या दिवशी शुभेच्छांच्या प्रमाणामुळे ते अधिक गंभीर झाले. परिणामी, कोणालाही थँक्यू किंवा रिप्लाय पाठवता आला नाही.

रात्री २ वाजताची पोस्ट

१४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पहाटे २ वाजता अमिताभ बच्चन यांनी X वर पोस्ट केली. त्यात लिहिले, "T ५५३२ - सर्वप्रथम, मी तुम्हा सर्वांची माफी मागतो की ११ ऑक्टोबर, माझ्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आणि माझ्याकडून उत्तर मिळाले नाही... माझा मोबाईल अचानक बिघडला आहे आणि मी उत्तर देऊ शकलो नाही... सर्वांचे खूप खूप आभार आणि प्रेम ". ही पोस्ट त्यांच्या दोन फोटोंसह शेअर केली गेली, ज्यात ते चाहत्यांना हात जोडून अभिवादन करताना दिसत आहेत.

हात जोडून माफी

पोस्टमध्ये अमिताभ बच्चन यांनी स्पष्टपणे हात जोडून माफी मागितली, जे त्यांच्या साधेपणाचे प्रतीक आहे. त्यांनी लिहिले की, "माझे मनापासून आभार आणि आशीर्वाद हे माझे सर्वोत्तम भेट" असे सांगून चाहत्यांच्या प्रेमाचे कौतुक केले. ही पोस्ट केवळ माफी नव्हती, तर त्यांच्या कृतज्ञतेने भरलेली होती. पहाटे २ वाजता पोस्ट करण्यामुळे चाहते सुरुवातीला कन्फ्युज झाले, पण नंतर समजले की ते रात्री उशिरा सक्रिय असतात.

कौन बनेगा करोडपती १७

अमिताभ बच्चन सध्या KBC १७ शो होस्ट करत आहेत, ज्यात त्यांचे मित्र जावेद अख्तर आणि मुलगा फरहान अख्तर यांचा स्पेशल एपिसोड होता. त्यात जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यात आला. मात्र, शोमध्ये एका ज्युनियर कंटेस्टंट इशित भट्टच्या कमेंट्समुळे व्हायरल वाद झाला, ज्यात काहींनी त्याला असभ्य म्हटले. या पार्श्वभूमीवर अमिताभ यांची माफी पोस्ट आली, ज्यामुळे चाहते अधिक कन्फ्युज झाले. पण ही पोस्ट फक्त वाढदिवसाशी संबंधित होती.

चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया

पोस्ट वाचल्यानंतर चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये प्रेमाचा वर्षाव केला. एका चाहत्याने लिहिले, "फोनला काय चूक झाली, इतक्या शुभेच्छा सहन करू शकला नाही!" दुसऱ्याने म्हटले, "सर, तुमचा फोन बच्चन लेव्हलचा रेस्ट घेत असावा." काहींनी गॅझेट प्रॉब्लेमची समजूत काढली, तर काहींनी 'डिजिटल मार्टिर' म्हणून फोनचे कौतुक केले. एकूणच, प्रतिक्रिया सकारात्मक आणि हास्यपूर्ण होत्या, ज्यामुळे अमिताभ यांचे चाहते आणखी मजबूत झाले.

सोशल मीडियावर असतात कनेक्ट

अमिताभ बच्चन हे रात्री उशिरा किंवा पहाटे पोस्ट करतात, कारण त्यांचा दिनचर्या व्यस्त असतो. KBC शूटिंग, ब्लॉग लिहिणे आणि चाहत्यांशी संवाद यामुळे ते सकाळी लवकर झोपत नाहीत. ही पोस्ट त्यांच्या या सवयीचे उदाहरण आहे. पूर्वीही २०२३ मध्ये त्यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छांसाठी माफी मागितली होती, ज्यात फोन सर्व्हर प्रॉब्लेमचे कारण सांगितले होते. हे दाखवते की ते चाहत्यांच्या भावनांचा आदर कसा करतात.

#BigBApology ट्रेंड

ही माफी पोस्ट व्हायरल होऊन अमिताभ बच्चन यांच्या साधेपणाची चर्चा झाली. यामुळे चाहत्यांचे प्रेम आणखी वाढले आणि सोशल मीडियावर #BigBApology ट्रेंड झाला. सेलिब्रिटी असूनही ते सामान्य माणसासारखे वाटतात.तंत्रज्ञानाच्या प्रॉब्लेममुळे होणाऱ्या गैरसमजांना प्रामाणिकपणे सामोरे जाणे महत्त्वाचे आहे. अमिताभ यांच्यासारखे दिग्गजही चाहत्यांसाठी वेळ काढतात, हे प्रेरणादायी आहे.

