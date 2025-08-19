KBC त 1 कोटींसाठी विचारला काळी मिरीशी संबधी प्रश्न; तुम्हाला आधीच माहिती होतं उत्तर?
KBC 17 one crore Question: अमिताभ बच्चन यांच्या लोकप्रिय क्विझ शो 'कौन बनेगा करोडपती'चा 17 वा सीझन 11 ऑगस्ट रोजी सुरू झाला आहे. या शोने पहिल्याच आठवड्यात प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.
Pravin Dabholkar | Aug 19, 2025, 01:57 PM IST
केबीसीचा 17 वा सीझन
या हंगामाला पहिला करोडपती मिळाला
मिर्चीचा प्रश्न
मनाला चटका लावणारा प्रश्न
1 कोटींसाठी प्रश्न
काय होता प्रश्न?
थोडा विचार करा
