Marathi News
KBC त 1 कोटींसाठी विचारला काळी मिरीशी संबधी प्रश्न; तुम्हाला आधीच माहिती होतं उत्तर?

KBC 17 one crore Question: अमिताभ बच्चन यांच्या लोकप्रिय क्विझ शो 'कौन बनेगा करोडपती'चा 17 वा सीझन 11 ऑगस्ट रोजी सुरू झाला आहे. या शोने पहिल्याच आठवड्यात प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.

Pravin Dabholkar | Aug 19, 2025, 01:57 PM IST
KBC question asked for 1 crore: टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोडपतीने अनेकांना करोडपती तसेच लखपती बनवलंय. यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे तुम्हालादेखील माहिती असतात. असाच एक प्रश्न 1 कोटी रुपयांसाठी विचारण्यात आला होता. तुम्हाला याचं उत्तर येत होतं का? तपासून पाहा 

केबीसीचा 17 वा सीझन

अमिताभ बच्चन यांच्या लोकप्रिय क्विझ शो 'कौन बनेगा करोडपती'चा 17 वा सीझन 11 ऑगस्ट रोजी सुरू झाला आहे. या शोने पहिल्याच आठवड्यात प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.

या हंगामाला पहिला करोडपती मिळाला

या सीझनची खास गोष्ट म्हणजे पहिल्याच आठवड्यात त्याला पहिला करोडपती मिळाला आहे, ज्याचा प्रोमो देखील चॅनलने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. 

मिर्चीचा प्रश्न

अलिकडेच या शोमध्ये अमिताभ बच्चन यांनी काळी मिरीशी संबंधित एक मनोरंजक प्रश्न विचारला. या प्रश्नाची किंमत एक कोटी रुपये होती. तुम्हाला याचे उत्तर माहित आहे का? 

मनाला चटका लावणारा प्रश्न

अमिताभ बच्चन यांच्या या क्विझ रिअॅलिटी शोमध्ये असे प्रश्न विचारले जातात की केवळ स्पर्धकच नाही तर प्रेक्षकही गोंधळून जातात. 

1 कोटींसाठी प्रश्न

कौन बनेगा करोडपती 17 च्या पहिल्या भागात, दिल्लीचा रहिवासी असलेला 21 वर्षीय कशिश सिंघल पहिला स्पर्धक म्हणून आला. कशिश सिंघलने 14 प्रश्नांची बरोबर उत्तरे दिली पण तो एक कोटीच्या प्रश्नावर अडकला. 

काय होता प्रश्न?

प्रश्न असा होता की, शहराचा वेढा उठवण्यासाठी कोणत्या व्हिसिगोथ राजाने प्राचीन रोमकडून काळी मिरी खंडणी म्हणून मागितली? जी रोम भारतात विकत असे?

थोडा विचार करा

खूप विचार करुनही स्पर्धकाला याचे उत्तर देता आले नाही. अतिशय सोप्या वाटणाऱ्या या प्रशअनाचे उत्तर तुम्हाला माहिती आहे का? थोडा विचार करा.

हे आहे उत्तर

त्याचे पर्याय होते A- लुडोविक B - एमेरिक C - अलारिक D - पियोडोरिक. यापैकी बरोबर उत्तर पर्याय B - एमेरिक होता.

