English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • KDMC निवडणूक स्वबळावर? शिंदे पिता-पुत्राने विजय निर्धार मेळाव्यात वाचून दाखवला विकासकामांचा पाढा

KDMC निवडणूक स्वबळावर? शिंदे पिता-पुत्राने विजय निर्धार मेळाव्यात वाचून दाखवला विकासकामांचा पाढा

Kalyan Dombivli  Municipal Corporation Election: आगामी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी डोंबिवली येथे शिवसेना विजय निर्धार मेळावा पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदेही उपस्थित होते.

Tejashree Gaikwad | Dec 27, 2025, 10:48 AM IST
twitter
1/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काल, 27 डिसेंबर रोजी डोंबिवली येथे शिवसेना विजय निर्धार मेळावा मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात संपन्न झाला.   

twitter
2/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

यावेळी आगामी महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा भगवा पुन्हा एकदा महानगरपालिकेवर फडकवण्याचे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसैनिकांना केले.  

twitter
3/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेची स्थापना 1983 साली झाली आणि तेव्हापासून जवळपास 40 वर्षे या महानगरपालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकत आहे, तीच परंपरा आपल्याला यापुढेही अबाधित ठेवायची असल्याचे आवाहन याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. 

twitter
4/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

भारतीय जनता पक्षासोबत आपली वैचारिक युती असून युतीमध्येच आपल्याला ही निवडणूक लढायची असल्याचेही सांगितले. कल्याण डोंबिवलीकरांनी कायमच महायुतीला भक्कम साथ दिली असून यावेळी 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानावेळी महायुतीलाच प्रचंड मतांनी विजयी करा असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.  

twitter
5/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

गेल्या साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात या कल्याण डोंबिवलीमधील अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लागले आहेत, असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी डोंबिवलीमध्ये केलेल्या कामाची यादी वाचून दाखवली.   

twitter
6/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

यात डोंबिवलीमध्ये तयार होत असलेले संत सावळाराम क्रीडा संकुल, सुतिका गृहाच्या जागेवर तयार होत असलेले कॅन्सर हॉस्पिटल, शहरात सर्वत्र काँक्रीटचे रस्ते, समाज मंदिरे तसेच कल्याण शीळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण, कल्याण रिंग रोड, मेट्रो - 12 शिळफाटा येथील सहापदरी उड्डाणपूल, पलावा उड्डाणपूल, पत्री पूल लोकग्राम पूल अशी अनेक कामे झाली असून अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत असं  एकनाथ शिंदे म्हणाले.  त्यामुळे आगामी काळात विकासाचा असाच वेग कायम ठेवून शहराचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर महायुतीला संधी द्यावी असे आवाहन केले.  

twitter
7/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदेही उपस्थित होते. त्यांनीही उपस्थितीत जनतेशी संवाद सांधला.   

twitter
8/8

DCM Eknath Shide at Dombivli

यासोबतच आमदार राजेश मोरे, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, युवासेना कल्याण लोकसभा जिल्हाध्यक्ष जीतेन पाटील, रमेश म्हात्रे, विश्वनाथ राणे, रवी पाटील, विवेक खामकर, विकास म्हात्रे, तात्या गंभीरराव, नितीन पाटील, अर्जुन पाटील, बंडू पाटील, एकनाथमामा पाटील, विश्वनाथ दुबे, पंढरी पाटील, जनार्दन म्हात्रे, संतोष चव्हाण, कविता गावंड यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि डोंबिवली विभागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (All Photo Credit:  https://www.facebook.com/mieknathshinde )   

twitter
पुढील
अल्बम

Delete केलेलं WhatsApp Message कसे वाचायचे? उपयोगी येईल 'ही' सोपी ट्रिक

पुढील अल्बम

Delete केलेलं WhatsApp Message कसे वाचायचे? उपयोगी येईल &#039;ही&#039; सोपी ट्रिक

Delete केलेलं WhatsApp Message कसे वाचायचे? उपयोगी येईल 'ही' सोपी ट्रिक

Delete केलेलं WhatsApp Message कसे वाचायचे? उपयोगी येईल 'ही' सोपी ट्रिक 8
सलमान खानची पहिली गर्लफ्रेंड सध्या काय करते? जिच्यावर ऐश्वर्यापेक्षाही जास्त होतं प्रेम

सलमान खानची पहिली गर्लफ्रेंड सध्या काय करते? जिच्यावर ऐश्वर्यापेक्षाही जास्त होतं प्रेम

सलमान खानची पहिली गर्लफ्रेंड सध्या काय करते? जिच्यावर ऐश्वर्यापेक्षाही जास्त होतं प्रेम 10
6 मिनिटं 25 सेकंदांचं सुपरहिट गाणं, 35 वर्षांनंतरही Youtube वर ट्रेंड; सुंदर अभिनेत्री विनवण्या करत राहिली, पण अमिताभ भाव खात राहिले

6 मिनिटं 25 सेकंदांचं सुपरहिट गाणं, 35 वर्षांनंतरही Youtube वर ट्रेंड; सुंदर अभिनेत्री विनवण्या करत राहिली, पण अमिताभ भाव खात राहिले

6 मिनिटं 25 सेकंदांचं सुपरहिट गाणं, 35 वर्षांनंतरही Youtube वर ट्रेंड; सुंदर अभिनेत्री विनवण्या करत राहिली, पण अमिताभ भाव खात राहिले 9
गोविंदाचा जावई राहिलाय शाहरुखच्या IPL संघाचा माजी कर्णधार, संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

गोविंदाचा जावई राहिलाय शाहरुखच्या IPL संघाचा माजी कर्णधार, संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

गोविंदाचा जावई राहिलाय शाहरुखच्या IPL संघाचा माजी कर्णधार, संपत्ती पाहून डोळे फिरतील 8