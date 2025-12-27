KDMC निवडणूक स्वबळावर? शिंदे पिता-पुत्राने विजय निर्धार मेळाव्यात वाचून दाखवला विकासकामांचा पाढा
Kalyan Dombivli Municipal Corporation Election: आगामी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी डोंबिवली येथे शिवसेना विजय निर्धार मेळावा पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदेही उपस्थित होते.
Tejashree Gaikwad | Dec 27, 2025, 10:48 AM IST
यात डोंबिवलीमध्ये तयार होत असलेले संत सावळाराम क्रीडा संकुल, सुतिका गृहाच्या जागेवर तयार होत असलेले कॅन्सर हॉस्पिटल, शहरात सर्वत्र काँक्रीटचे रस्ते, समाज मंदिरे तसेच कल्याण शीळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण, कल्याण रिंग रोड, मेट्रो - 12 शिळफाटा येथील सहापदरी उड्डाणपूल, पलावा उड्डाणपूल, पत्री पूल लोकग्राम पूल अशी अनेक कामे झाली असून अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. त्यामुळे आगामी काळात विकासाचा असाच वेग कायम ठेवून शहराचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर महायुतीला संधी द्यावी असे आवाहन केले.
