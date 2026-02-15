केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं
केदारनाथ हे भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर आहे.
1200 Year Old Kedarnath Mystery : हिमालय पवर्ताच्या कुशीच उंचीवर असलेले केदारनाथ मंदिर हे देशातील सर्वात पवित्र शिव मंदिरांपैकी एक आहे. हे प्राचीन मंदिर 1200 वर्षांहून अधिक जुने आहे. केदारनाथ मंदिर नेमकं कधी बांधले कोणाला माहीत नाही. केदारनाथ मंदिराबाबतचे हे सर्वात मोठं रहस्य अद्याप उलगडलेले नाही. ऐतिहासिक ग्रंथ आणि दंतकथांमध्ये त्याच्या बांधकामाबद्दल अनेक गोष्टी लिहिल्या गेल्या आहेत. मात्र, याबाबत कोणताच ठोस पुरावा नाही. मंदिराचे बांधकाम देखील इतके आश्चर्यकार आहे की कितीही भयानक संकट आले तरी मंदिराला काहीच होत नाही.