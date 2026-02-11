English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...

सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? 'रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...'

Claim on Sachin Tendulkar Forced to Delete Photo with Rahul Gandhi: भारताचा माजी क्रिकेटपटू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने रविवारी दिल्लीत अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांची भेट घेतली. मुलगा अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाचं निमंत्रण देण्यासाठी सचिन तेंडुलकर आपल्या कुटुंबासह पोहोचला होता. त्याने सोशल मीडियावर सर्वांसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत.  

Shivraj Yadav | Feb 11, 2026, 10:05 PM IST
Claim on Sachin Tendulkar Forced to Delete Photo with Rahul Gandhi: भारताचा माजी क्रिकेटपटू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने रविवारी दिल्लीत अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांची भेट घेतली. मुलगा अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाचं निमंत्रण देण्यासाठी सचिन तेंडुलकर आपल्या कुटुंबासह पोहोचला होता. त्याने सोशल मीडियावर सर्वांसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत.

 

भारताचा माजी क्रिकेटपटू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने रविवारी दिल्लीत अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांची भेट घेतली. मुलगा अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नाचं निमंत्रण देण्यासाठी सचिन तेंडुलकर आपल्या कुटुंबासह पोहोचला होता. त्याने सोशल मीडियावर सर्वांसोबतचे फोटो शेअर केले आहेत.  

यादरम्यान एका दाव्यामुळे खळबळ माजली आहे. या दाव्यानुसार, सचिन तेंडुलकर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता.   

हा दावा केरळ काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसच्या केरळ युनिटच्या अधिकृत एक्स हँडलने सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. त्यात असा आरोप करण्यात आला होता की, सचिन तेंडुलकरवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासोबतचा फोटो हटवून पुन्हा पोस्ट करण्यासाठी दबाव आणला जात होता. इतर नेत्यांच्या तुलनेत राहुल गांधींच्या फोटोला जास्त लाईक्स, कमेंट्स मिळत असल्याने हा दबाव आणल्याचा दावा आहे.   

काँग्रेस केरळच्या म्हणण्यानुसार, तेंडुलकरने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतचा फोटो संध्याकाळी 7.13 वाजता पोस्ट केला, त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांसोबतचा फोटो रात्री 8.18 वाजता आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंसोबतचा फोटो रात्री 8.48 वाजता पोस्ट केला. तसंच रात्री 9.22 वाजता राहुल गांधींसोबतचा फोटो पोस्ट करण्यात आला.   

मात्र सचिन तेंडुलकरच्या राहुल गांधींसोबतच्या फोटोला जास्त पसंती मिळाली. काँग्रेसने म्हटलं आहे की: "या सर्वांमध्ये, राहुल गांधींसोबतची पोस्ट व्हायरल झाली आणि अवघ्या दोन तासांत 627 हजार व्ह्यूज मिळाले."  

राहुल गांधींच्या फोटोवर येणारे लाईक्स पाहून 'राजा'ला आवडलं नाही. यानंतर तेंडुलकरवर फोटो काढून टाकण्यासाठी आणि रात्री कमी युजर असताना तो पुन्हा अपलोड करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला असा काँग्रेसचा दावा आहे. काँग्रेसने यावेळी कोणाचं नाव घेतलेलं नाही.   

"राजाच्या माणसांनी सचिनवर पोस्ट डिलीट करण्यासाठी आणि रात्री 12.19 वाजता शांतपणे रिपोस्ट करण्यासाठी दबाव आणला, जेव्हा बहुतेक लोक झोपलेले असतात, अशी आशा होती की यामुळे ती पोस्ट लक्ष वेधून घेणार नाही," असा दावा काँग्रेस केरळ हँडलने केला आहे.   

त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, "पण तोपर्यंत लोकांना आधीच लक्षात आलं होते." काँग्रेसने केंद्रीय नेतृत्वावर टीका करत म्हटलं की, "जर देशातील सर्वोच्च खुर्चीवर बसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला सोशल मीडियाच्या व्ह्यूजमुळे असुरक्षित वाटत असेल तर ती शक्ती नाही. ती शक्ती म्हणून वेषभूषा केलेली खोल असुरक्षितता आहे."  

