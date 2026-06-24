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6 महिन्यांपूर्वी ओळख, फेब्रुवारीमध्ये साखरपुडा जुलैमध्ये लग्न; दरम्यान रचला केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट... Inside Story

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 24, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:01 PM IST

लोणावळ्यातील लोहगडावर पुण्यातील 25 वर्षीय व्यावसायिक केतन अग्रवालची हत्या करण्यात आली. शांत डोक्याने त्याच्या हत्येचा कट होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीने रचला. जवळपास दोन वेळा अपयशी ठरलेला प्लान 19 जून रोजी सत्यात उतरला आणि केतन अग्रवालचा मृत्यू झाला. गेल्या सहापेक्षा जास्त महिन्यांपासून एकमेकांची ओळख, भविष्याची स्वप्न रंगवणारा केतन अग्रवाल काही क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं. काय आहे केतन अग्रवालच्या हत्येची Inside Story?

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दिवाळी पार्टीमध्ये चेतन चौधरीशी ओळख झाली. ओळखीचं रुपांतर मैत्रीत आणि मग प्रेमात झालं. मात्र कुटुंबियांनी मध्येच केतन अग्रवालशी लग्न ठरवलं. विरोध करता आला नाही म्हणून रचला हत्येचा डाव. हत्येच्या दिवशी कॅफेमध्ये बैठक रचला दुर्दैवी प्लॅन. 

 

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6 महिने, 238  तास चर्चा, 2000 फोन कॉल! सिया आणि चेतन मध्ये प्रेमाचा संवाद. आरोपी सिया गोयल आणि तिचा मित्र चेतन चौधरी यांच्यात 6 महिन्यापासून 2004 फोन कॉल झाले आहेत. 

 

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लोहगड किल्ल्यावर भर उन्हात हुडी, कानटोपी आणि मास्क घालून कोण जाऊ शकतो? पोलिसांना या गोष्टीचा संशय बळावला आणि ज्यावेळी हा व्यक्ती CCTV मध्ये दिसला तेव्हा तो सिया सोबत "साईन लँग्वेज" मध्ये बोलत असल्याचं दिसून आलं. 

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14 जून रोजी सियाने केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून देण्याचा प्रयत्न केला होता. जेव्हा डाव फसला, तेव्हा सियाने साप दिसला साप दिसला असा बहाणा केला आणि त्यातून तिने चुकून केतनला धक्का दिला असं म्हटलं. 

 

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सिया आणि आरोपी चेतन चौधरी यांची मागील वर्षी दिवाळीमध्ये एका पार्टी मध्ये ओळख झाली होती. सियाला केतनशी लग्न करायचं नव्हतं त्यासाठी तिने चेतनसोबत त्याच्या हत्येचा कट रचला. 

 

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6 जून रोजी बालीमध्ये दोघांच फोटोशूट होणार होतं. तेव्हा सियाला त्याच्यासोबत जायचं नाही म्हणून मुंबईच्या दिशेने जाताना एका फूड मॉलवर सियाने बॅग मधून केतनचा पासपोर्ट चोरला आणि बाथरूम मध्ये जाऊन फाडून फ्लश करून टाकलं. याशिवाय सियाने बालीला न जाता लोहगडला जाण्याचा हट्ट धरला होता

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19 जून रोजी सिया चा वाढदिवस होता यासाठी केतन अग्रवाल च्या वडिलांनी म्हणजे होणाऱ्या सासऱ्याने महाबळेश्वर मध्ये एका पंचतारांकित हॉटेल मध्ये 70 रूम बुक केला होता 

 

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घटनेला पूर्णत्वास आणण्यापूर्वी चेतन आणि सिया एका कॅफे मध्ये भेटले आणि केतन अग्रवाल याला कसं मारायचं चा प्लॅन बनवला. गडावर कुठला पॉईंट आहे का तिथे त्याला ढकलले जाऊ शकते याचा प्लॅन आखला

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