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इंग्लंडचा मोठा निर्णय! केविन पीटरसन दिसणार नव्या भूमिकेत, ECB साठी करणार काम

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 07, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:35 PM IST

इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने माजी कर्णधार केविन पीटरसन यांची दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या २०२७ च्या आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेसाठी मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते श्रीलंका मालिकेपासून संघात सामील होतील.

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माजी कर्णधार केविन पीटरसन यांची पुढील वर्षी दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकासाठी इंग्लंडच्या एकदिवसीय संघांचे विशेषज्ञ मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

Kevin Pietersen ECB mentor2/8

पीटरसन या महिन्याच्या अखेरीस श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या टी-२० आणि एकदिवसीय मालिकेसाठी मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅककुलम यांच्यासोबत असतील. 

Kevin Pietersen ECB 3/8

प्रशिक्षण चमूमध्ये मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउथी, जीतन पटेल आणि सारा टेलर यांचाही समावेश आहे. तो यावर्षी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या एकदिवसीय दौऱ्यांवरही संघासोबत असेल. 

Kevin Pietersen England mentor4/8

तो पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या घरच्या मालिका आणि विश्वचषकासाठी संघासोबत असेल. ही नियुक्ती पीटरसनच्या इंग्लिश क्रिकेटसोबतच्या संबंधात एक मोठा बदल दर्शवते. 

England white-ball coaching staff5/8

२०१३-१४ च्या ॲशेस दौऱ्यानंतर त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपली होती. त्याने शेवटचे २०१४ मध्ये इंग्लंडचे प्रतिनिधित्व केले होते.  तो आता राष्ट्रीय संघात परतणार असून, त्याची भूमिका मॅककुलमला इंग्लंडचे एकदिवसीय क्रिकेटपटू घडवण्यासाठी मदत करण्यावर केंद्रित असेल.

World Cup 2027 Kevin Pietersen6/8

मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर पीटरसन म्हणाला, "दक्षिण आफ्रिकेत विश्वचषक जिंकण्याच्या संघाच्या प्रवासात मदत करण्याची संधी मिळाल्याचा मला प्रचंड अभिमान वाटतो. 

ECB appointment Kevin Pietersen7/8

पुढे तो म्हणाला की, 2014 नंतर प्रथमच इंग्लंडची जर्सी परिधान करणे हा माझ्यासाठी एक मोठा सन्मान आणि खूप खास क्षण आहे . आमच्या व्हाईट-बॉल संघात प्रतिभावान खेळाडूंचा भरणा आहे. 

ECB appointment Pietersen as mentor8/8

पुढे तो असाही म्हणाला की, या खेळाडूंना त्यांची पूर्ण क्षमता गाठण्यासाठी त्यांच्यासोबत अथकपणे काम करण्यास मी उत्सुक आहे. पुढील १२ महिन्यांसाठी ब्रेंडनच्या संघाचा भाग होण्याची ही एक विलक्षण संधी आहे. मी शक्य तितक्या लवकर कामाला सुरुवात करण्यास उत्सुक आहे."

TAGS:
Kevin Pietersen
Cricket News
England Cricket

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