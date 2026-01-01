1 January 2026 Rules Change : आजपासून बदलणार 10 मोठे नियम, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम
New Rules From January 2026 : 1 जानेवारी 2026 पासून देशातील अनेक महत्त्वाचे नियम आज बदलले आहेत. आठव्या वेतन आयोगापासून ते पॅन-आधार लिंकिंग आणि क्रेडिट स्कोअर कडक करण्यापर्यंत... जर तुम्ही या नियमांकडे लक्ष दिले नाही तर तुम्हाला नंतर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.
Dakshata Thasale | Jan 01, 2026, 10:58 AM IST
Rule Change from January 1: 2026 हे नवीन वर्ष आले आहे आणि 1जानेवारी 2026 ची सकाळ सर्वसामान्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे बदल घेऊन येते. नवीन वर्षात केवळ तारीखच बदलत नाही तर तुमचे पगार, बँकिंग, कर आणि सरकारी फायदे देखील बदलतात. काहींना पगारवाढीची आशा आहे, तर काहींना महत्त्वाचे कागदपत्र नसल्यामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. शेतकरी असोत, नोकरदार व्यक्ती असोत, कर्जदार असोत किंवा डिजिटल वापरकर्ते असोत, आज लागू केलेले हे नियम सर्वांच्या आर्थिक आणि नियोजनावर परिणाम करतील. जर तुम्ही अद्याप तयारी केली नसेल, तर तुम्हाला विलंब, त्रास आणि दंड होऊ शकतो. म्हणून, काय बदल झाले आहेत आणि तुम्ही पुढे काय करावे याची स्पष्ट समज असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पॅन आणि आधार लिंक
1 जानेवारी 2026 पासून, ज्यांनी अद्याप त्यांचे पॅन आणि आधार लिंक केले नाही त्यांना अडचणी येऊ शकतात. सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम तारीख होती. आता, ज्यांचे पॅन आधारशी लिंक केलेले नाही ते निष्क्रिय मानले जातात. याचा थेट परिणाम कर भरणे, परतफेड करणे, बँक व्यवहार आणि सरकारी योजनांवर होईल. नंतर लिंक केल्यास ₹1000 दंड होऊ शकतो.
नवीन आयकर फॉर्मची तयारी आजपासून
8 व्या वेतन आयोगाबाबत अपेक्षा वाढल्या
आजचा दिवस सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक खास दिवस मानला जातो. 8 वा वेतन आयोग आधीच मंजूर झाला आहे आणि 1 जानेवारी 2026 पासून तो लागू होण्याची अपेक्षा आहे. याचा फायदा अंदाजे 50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांना होऊ शकतो. डीए, एचआरए आणि पेन्शनमध्ये वाढ होण्यासोबतच मूळ वेतनात 20 ते 35 टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकरी आयडी आवश्यक
पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आजपासून एक नवीन नियम लागू झाला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश यासारख्या अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. हे आयडी जमिनीच्या नोंदींशी जोडले जाईल. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतकरी आयडी नाही त्यांना त्यांच्या वार्षिक ₹6,000 च्या हप्त्यात विलंब होऊ शकतो. तथापि, ज्या राज्यांमध्ये ही प्रणाली पूर्णपणे लागू केलेली नाही अशा राज्यांमध्ये दिलासा देण्यात आला आहे.
क्रेडिट स्कोअर
बँक आणि एफडी दरात बदल सुरू
एलपीजी गॅस सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी नेहमीप्रमाणे, घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजीचे नवीन दर आज, १ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आले आहेत. आजपासून १९ किलोचा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर १११ रुपयांनी महाग झाला आहे. हा सर्वसामान्यांसाठी दिलासा आहे. १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
व्हॉट्सऍप आणि टेलिग्राम
लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणार परिणाम
१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारे हे बदल लाखो लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करतील. काहींना पगारवाढीची अपेक्षा आहे, तर काहींना कागदपत्रांच्या अभावामुळे अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच, तुमचा पॅन आधारशी जोडणे, योग्य बँकिंग आणि कर आकारणी सुनिश्चित करणे आणि नवीन नियमांसाठी स्वतःला तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य तयारीसह, नवीन वर्ष तुमच्यासाठी खरोखर फायदेशीर ठरेल.
