सगळ्या ट्रेन थांबवून आधी 'या' ट्रेनला जायला मार्ग दिला जातो; 'किंग ऑफ ट्रेन्स' आहे ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन

भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन कोणती?

Vanita Kamble | Nov 22, 2025, 08:55 PM IST
Rajdhani Express Train : भारतीय  रेल्वे नेटवर्क जगभरात प्रसिद्ध आहे. दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात.  भारतीय रेल्वे सर्वात परवडणारे आणि आरामदायी प्रवास देते. विशाल नेटवर्क आणि उच्च गतीमुळे भरातीय रेल्वे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क असून ते वेगाने विस्तारत आहे. भारतीय रेल्वेने जनतेला सुविधा देण्यासाठी अनेक ट्रेन सुरू केल्या आहेत. यात लोकल ट्रेनपासून एक्सप्रेस ट्रेनचा समावेश आहे. यापैकी एक ट्रेन 'किंग ऑफ ट्रेन्स' म्हणून ओळखली जाते. सर्व रेल्वे थांबवून आधी या रेल्वेला मार्ग दिला जातो.

भारतीय रेल्वेचे जाळे सिग्नल यंत्रणवेर चालते. भारतात हजारो ट्रेन धावतात. प्रत्येक ट्रेनचा मार्ग वेगळा आहे. यामुळे काही ट्रेन पास होण्यासाठी कागी ट्रेन थांबल्या जातात. किंवा त्यांना सिग्नल दिला जातो. मात्र. एक ट्रेन अशी आहे की सर्व ट्रेन थांबवून आधी 'या' ट्रेनला जायला मार्ग दिला जातो. 'किंग ऑफ ट्रेन्स' म्हणून ओळखली जाणारी ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन आहे. 

राजधानी एक्सप्रेस मुंबई, चेन्नई, बेंगळुरू, तिरुवनंतपुरम, हावडा, सियालदह, पटना, दिब्रुगड, मिझोराम आणि जम्मू सारख्या प्रमुख शहरांना जोडते.  ज्यामुळे प्रवाशांना जलद, आरामदायी आणि विश्वासार्ह प्रवासाचा अनुभव मिळतो.  

राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 1 मार्च 1969 मध्ये प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली. पहिली ट्रेन नवी दिल्लीहून हावडा (कोलकाता) ला निघाली. आज, हे प्रीमियम हाय-स्पीड ट्रेन नेटवर्क राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली (आणि हजरत निजामुद्दीन स्टेशन) ला देशातील जवळजवळ सर्व प्रमुख राज्यांच्या राजधान्या आणि प्रमुख शहरांशी जोडते.   

भारतातील पहिली एसी एक्सप्रेस ट्रेन म्हणून तिला विशेष स्थान आहे. या ट्रेनची प्रतिष्ठा इतकी खास आहे की तिच्या मार्गावरील कोणत्याही ट्रेनला तिला ओव्हरटेक करण्याची परवानगी नाही, ज्यामुळे तिचा शाही आणि शाही प्रवास अनुभव आणखी खास बनतो.

राजधानी एक्सप्रेस ही भारतातील सर्वात खास आणि प्रीमियम ट्रेनमध्ये गणली जाते, जी उत्कृष्ट प्रवासी सुविधा, उत्कृष्ट जेवण, स्वच्छ डबे, वातानुकूलित आरामदायी  आणि जलद प्रवासासाठी ओळखली जाते.

भारतात धाणाऱ्या सर्व राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन दिल्लीशी जोडल्या जातात. या रेल्वे दिल्ली आणि दुसऱ्या राज्याच्या राजधानी दरम्यान धावतात. ज्याप्रमाणे दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय राजधानीला जोडणाऱ्या या विशेष गाड्यांना "राजधानी एक्सप्रेस" असे नाव देण्यात आले आहे.

 वेग, वक्तशीरपणा, आरामदायीपणा आणि सर्वांगीण दर्जाच्या 'ए' दर्जामुळे राजधानी एक्सप्रेसला भारतातील 'किंग ऑफ ट्रेन्स' म्हणून ओळखले जाते. या ट्रेनमध्ये देण्यात येणाऱ्या सुविधा सर्वोत्तम मानल्या जातात.

भारतात अनेक सुपरफास्ट ट्रेन धावतात. यात  वंदे भारत, तेजस, गतिमान आणि इतर ट्रेन्सचा समावेश आहे. सर्वोत्तम स्पीड वेग, वक्तशीरपणा आणि आरामदायी प्रवास यावरुन या ट्रेनचे रेटिंग ठरवले जाते. 

