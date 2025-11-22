सगळ्या ट्रेन थांबवून आधी 'या' ट्रेनला जायला मार्ग दिला जातो; 'किंग ऑफ ट्रेन्स' आहे ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन
भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ट्रेन कोणती?
Rajdhani Express Train : भारतीय रेल्वे नेटवर्क जगभरात प्रसिद्ध आहे. दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. भारतीय रेल्वे सर्वात परवडणारे आणि आरामदायी प्रवास देते. विशाल नेटवर्क आणि उच्च गतीमुळे भरातीय रेल्वे जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क असून ते वेगाने विस्तारत आहे. भारतीय रेल्वेने जनतेला सुविधा देण्यासाठी अनेक ट्रेन सुरू केल्या आहेत. यात लोकल ट्रेनपासून एक्सप्रेस ट्रेनचा समावेश आहे. यापैकी एक ट्रेन 'किंग ऑफ ट्रेन्स' म्हणून ओळखली जाते. सर्व रेल्वे थांबवून आधी या रेल्वेला मार्ग दिला जातो.