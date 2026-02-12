English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Kiss Day Wishes in Marathi: तुझे ओठ असतील कॅनव्हास... Kiss Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Kiss Day Wishes in Marathi: तुझे ओठ असतील कॅनव्हास... Kiss Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Kiss Day Wishes Messages in Marathi: तुम्हाला पण जोडीदाराला किस डे च्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील तर हे HD मॅसेज पाठवा. यामुळे तुमच्यातील प्रेम आणि जिव्हाळा आणखी द्विगुणित होईल. 13 तारखेला जगभर किस डे साजरा केला जाईल. 

Dakshata Thasale | Feb 12, 2026, 04:49 PM IST
1/14

Kiss Day Wishes

माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक सुख हे तू दिलेल्या किसमुळे पूर्ण होतं. तर प्रत्येक दुःख याच किसमुळे नाहीसं होतं. कायम माझ्या सोबत राहा!  

2/14

Kiss Day Wishes

तुझ्या ओठांवरील हास्य मला तुझे किस घ्यायला प्रवृत्त करते, असाच कायम हसत राहा कारण जन्मोजन्मी हे सुख मला हवंय  

3/14

Kiss Day Wishes

तू दिलेले प्रत्येक वचन आणि तू दिलेले प्रत्येक किस हे जन्मभर माझ्याबरोबर राहील. प्रेमाने भारलेल्या या Kiss Day च्या शुभेच्छा  

4/14

Kiss Day Wishes

तुझ्या किसमुळे माझ्या आयुष्यात आलाय गोडवा, जन्मभर किस देत करत राहा प्रेमाचा वर्षाव  

5/14

Kiss Day Wishes

तुला किस करण्यासाठी मला कोणत्याही कारणाची गरज नाही ना कोणत्या खास दिवसाची, माझ्यासाठी प्रत्येक दिवस Kiss Day आहे  

6/14

Kiss Day Wishes

तुझ्या हास्यासाठी रोज एक किस, चल करूया अलिखित करार  

7/14

Kiss Day Wishes

तुझे किस हे माझ्यासाठी एक व्यसन आहे, जे सोडविण्याची मला अजिबातच इच्छा नाही तर या व्यसनात मला पूर्ण बुडायचे आहे  

8/14

Kiss Day Wishes

माझा दिवस उत्तम करण्यासाठी तू फक्त एक किस दे अजून काय हवंय? Happy Kiss Day My Love  

9/14

Kiss Day Wishes

तू दिलेले किस हे माझ्या दिवसाची उत्तम सुरूवात आहे. माझा दिवस फक्त आणि फक्त याच कारणाने चांगला जातो  

10/14

Kiss Day Wishes

माझ्या हृदयाचे दरवाजे उघडण्याची गुरूकिल्ली म्हणजे तुझे किस, तुझ्याशिवाय मी काहीच नाहीये  

11/14

Kiss Day Wishes

तुझे ओठ असतील कॅनव्हास तर माझे किस हे त्यावरील रंग आहेत, Happy Kiss Day

12/14

Kiss Day Wishes

माझ्या सगळ्या भीती, चिंता आणि नैराश्यावरील उतारा आहे ते तुझे किस, जेव्हा कधी मी उदास असेन तुझ्या किसमुळे येतो आयुष्यात आशेचा किरण  

13/14

Kiss Day Wishes

प्रत्येक किस हे आपल्या आनंदाने भरलेल्या भविष्यासाठी मी दिलेले वचन आहे, तू फक्त माझी राहा बाकी जग आपलेच आहे  

14/14

Kiss Day Wishes

प्रेमाची पुढची पायरी म्हणजेच किस, तुझ्या कपाळावर किस देत मला इतकंच सांगायचं आहे की तू फक्त माझी आहेस आणि कायम माझीच राहशील  

