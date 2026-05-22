फ्रिजमध्ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तापमान कंट्रोलसाठी नाही तर...; 99% लोक करतात चूक

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 22, 2026, 02:28 PM IST|Updated: May 22, 2026, 02:28 PM IST

आज प्रत्येक घरात फ्रिज असतो. आजच्या काळात स्वयंपाकघरातील हे एक महत्त्वाचे उपकर आहे. उन्हाळ्यात असो अनेक दिवस असो अन्न आणि भाजीपाला खराब होऊ नये म्हणून या फ्रिजचा वापर होतो. यात 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिले असतात. ते नेमकं कशासाठी असतात तुम्हाला माहितीये का?

1, 2, 3, 4, 5 हे नंबरचा नेमका अर्थ काय?

या फ्रिजमधील हे तापमानाचे छोटं डायल किंवा काही अत्याधुनिक फ्रिजला असलेले नंबरचा डायल हे कशासाठी असतं हे 99 टक्के लोकांना माहिती नाही. अनेकांना वाटतं या नंबरमुळे फ्रिजचे तापमान कंट्रोलमध्ये राहतं.

तुम्हाला फ्रिजमध्ये 1, 2, 3, 4, 5 हे नंबर दिसतात ते नेमकं कशासाठी आहे, याबद्दल तज्ज्ञ सांगतात हे नंबर Degree Celsius सांगत नाही. मग कशासाठी असतो या नंबरचा अर्थ.

 

सर्वसामान्यांचा हा समज आहे की, फ्रिजवर असलेले नंबर जसे एसीचे नंबर तापमान कंट्रोल करतात तसंच असतात. 1 म्हणजे 1°C आणि 5 म्हणजे 5°C. त्यामुळे अनेकांना वाटतं जितका नंबर जास्त तितकी फ्रिजमधील तापमान अधिक थंड होणार. 

एसीनुसार अनेक जण फ्रिजचेही नंबर कमी ठेवतात आणि मग अन्न खराब होतं. पण दुसरीकडे तुम्ही फ्रिजचे तापमान खूप जास्त ठेवल्यास फ्रिजच्या मागच्या बाजूला बर्फ साचतो. चुकीच्या सेटिंगमुळे तुम्ही फ्रिजचं योग्य वापर करुन घेत नाही. 

तज्ज्ञ सांगतात की, प्रत्येक फ्रिजची सेंटिंग वेगवेगळी असते. बाजारात अत्याधुनिक अनेक मॉडेल्स आलेले असतात. या नवीन मॉडेल्समध्ये गोष्टी जरा सोप्या केल्या आहेत. त्यात तापमान प्रत्यक्ष दाखवणारे डायल असतं. 

आता आम्ही तुम्हाला हे डायल वापरण्यासाठी सोपी ट्रिक सांगणार आहोत. जेव्हा तुम्ही फ्रिजचं डायल हळूहळू फिरतो तेव्हा तुम्हाला Compressor सुरु झाल्याचा आवाज येतो. याचा अर्थ आता फ्रिज थंड होतेय. तर हेच Compressor बंद झाला तर फ्रिजमध्ये तापमान गरम होतं. 

 

 तुमच्या फ्रिजचे Cooling सेटिंग योग्य असणे हे तुमचं अन्न पदार्थ ताज ठेवण्यासाठी आणि वीज बचत करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. चुकीच्या सेटिंगमुळे तुमचं वीज बिल वाढतं आणि अन्न पदार्थ खराब होतं. 

विशेषतः उन्हाळ्यात फ्रिजचं योग्य तापमान असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे फ्रिजचा वापर करताना योग्य माहिती जाणून करा. 

