सामोसे-भजी सोडा संध्याकाळच्या नाष्टसाठी बनवा प्रोटीनयुक्त सोयाबीन मंचुरियन, नोट करा Recipe
Soyabean Manchurian Recipe: मंचुरियनचे नाव ऐकताच आपल्या मनात सर्वात आधी व्हेज किंवा पनीर मंचुरियन येते, पण आजकाल सोयाबीन मंचुरियनची मागणीही खवय्यांमध्ये झपाट्याने वाढत आहे.
Tejashree Gaikwad | Sep 07, 2025, 11:51 AM IST
लागणारे साहित्य
१ कप सोयाबीन दाणे, २ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर, २ टेबलस्पून मैदा, १ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट, १ कांदा (बारीक चिरलेला), १ शिमला मिरची (बारीक चौकोनी तुकडे), २-३ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या), २ टेबलस्पून सोया सॉस, १ टेबलस्पून टोमॅटो सॉस, १ टीस्पून मिरची सॉस, मीठ – चवीनुसार, मिरी पूड – अर्धा टीस्पून, तेल – तळण्यासाठी
सोयाबीन तयार करणे
गोळे बनवणे
