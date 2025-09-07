English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सामोसे-भजी सोडा संध्याकाळच्या नाष्टसाठी बनवा प्रोटीनयुक्त सोयाबीन मंचुरियन, नोट करा Recipe

 Soyabean Manchurian Recipe: मंचुरियनचे नाव ऐकताच आपल्या मनात सर्वात आधी व्हेज किंवा पनीर मंचुरियन येते, पण आजकाल सोयाबीन मंचुरियनची मागणीही खवय्यांमध्ये झपाट्याने वाढत आहे.  

Tejashree Gaikwad | Sep 07, 2025, 11:51 AM IST
twitter
1/7

Soyabean Manchurian Recipe

भारतीय चायनीज पदार्थांमध्ये मंचूरियनला नेहमीच खास स्थान आहे. साधारणपणे आपण गोबी मंचूरियन, पनीर मंचूरियन चाखतो. पण प्रोटीनने भरपूर असलेला सोयाबीन मंचूरियन हा एक हेल्दी आणि स्वादिष्ट पर्याय आहे.

twitter
2/7

Soyabean Manchurian Recipe

 कुरकुरीत सोयाबीनचे गोळे आणि तिखट-गोड सॉस यामुळे या डिशला अप्रतिम चव येते. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारा हा पदार्थ पार्टी, खास डिनर किंवा स्नॅक्ससाठी उत्तम आहे.  

twitter
3/7

लागणारे साहित्य

Soyabean Manchurian Recipe

  १ कप सोयाबीन दाणे, २ टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर, २ टेबलस्पून मैदा,  १ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट, १ कांदा (बारीक चिरलेला), १ शिमला मिरची (बारीक चौकोनी तुकडे), २-३ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या), २ टेबलस्पून सोया सॉस, १ टेबलस्पून टोमॅटो सॉस, १ टीस्पून मिरची सॉस, मीठ – चवीनुसार, मिरी पूड – अर्धा टीस्पून, तेल – तळण्यासाठी

twitter
4/7

सोयाबीन तयार करणे

Soyabean Manchurian Recipe

एका पातेल्यात पाणी उकळवून त्यात सोयाबीन दाणे 10 मिनिटे भिजवून घ्या. नंतर पाणी काढून स्वच्छ धुऊन पिळून घ्या.

twitter
5/7

गोळे बनवणे

Soyabean Manchurian Recipe

एका बाऊलमध्ये भिजवलेले सोयाबीन, आले-लसूण पेस्ट, कॉर्नफ्लोअर, मैदा, मीठ व मिरीपूड घालून छान मिसळा. छोटे-छोटे गोळे करून गरम तेलात सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.

twitter
6/7

ग्रेव्ही तयार करणे

Soyabean Manchurian Recipe

कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात कांदा, हिरवी मिरची, शिमला मिरची घालून परतून घ्या. त्यात सोया सॉस, टोमॅटो सॉस व मिरची सॉस घालून मिसळा. आवश्यक असल्यास ½ कप पाणी घालून ग्रेव्ही घट्टसर होऊ द्या.  

twitter
7/7

फायनल स्टेप

Soyabean Manchurian Recipe

तळलेले सोयाबीन गोळे या ग्रेव्हीत टाका व हलकेच मिक्स करा. अशाप्रकारे  सोयाबीन मंचुरियन तयार आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि प्रसिद्ध गणपती विसर्जन सोहळा! मुंबईत भयानक गर्दी

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि प्रसिद्ध गणपती विसर्जन सोहळा! मुंबईत भयानक गर्दी

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि प्रसिद्ध गणपती विसर्जन सोहळा! मुंबईत भयानक गर्दी

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि प्रसिद्ध गणपती विसर्जन सोहळा! मुंबईत भयानक गर्दी 10
जगातील सर्वात महागडी शाळा, फीच्या किंमतीत मुंबईत दरवर्षी घ्याल 2 अलिशान फ्लॅट!

जगातील सर्वात महागडी शाळा, फीच्या किंमतीत मुंबईत दरवर्षी घ्याल 2 अलिशान फ्लॅट!

जगातील सर्वात महागडी शाळा, फीच्या किंमतीत मुंबईत दरवर्षी घ्याल 2 अलिशान फ्लॅट! 9
BCCI Salary List : फक्त &#039;या&#039; दोन 2 खेळाडूंना मिळते रोहित-कोहलीएवढी सैलरी!

BCCI Salary List : फक्त 'या' दोन 2 खेळाडूंना मिळते रोहित-कोहलीएवढी सैलरी!

BCCI Salary List : फक्त 'या' दोन 2 खेळाडूंना मिळते रोहित-कोहलीएवढी सैलरी! 8
नातवाला 65 लाखांची Tesla भेट देणाऱ्या प्रताप सरनाईकांची एकूण संपत्ती किती? रिक्षाचालक ते 800% संपत्ती वाढ, Income सोर्स...

नातवाला 65 लाखांची Tesla भेट देणाऱ्या प्रताप सरनाईकांची एकूण संपत्ती किती? रिक्षाचालक ते 800% संपत्ती वाढ, Income सोर्स...

नातवाला 65 लाखांची Tesla भेट देणाऱ्या प्रताप सरनाईकांची एकूण संपत्ती किती? रिक्षाचालक ते 800% संपत्ती वाढ, Income सोर्स... 16