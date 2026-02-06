English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा हे हिरवे मीठ आहे अधिक फायदेशीर!

गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा 'हे' हिरवे मीठ आहे अधिक फायदेशीर!

Green Salt Benefits: आजकाल डॉक्टरसुद्धा साध्या मिठापेक्षा गुलाबी किंवा काळे मीठ जेवणात वापरण्याचा सल्ला देतात. पण तुम्हाला माहित आहे का, की या गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा हिरवे मीठ अधिक फायदेशीर असते. उत्तराखंड प्रदेशातील हे प्रसिद्ध मीठ फक्त जेवणाची चवच वाढवत नाही तर निरोगी आरोग्य प्रदान करते. हे मीठ घरच्या घरी कसे बनवायचे? काय फायदे आहेत? सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 06, 2026, 02:32 PM IST
twitter
1/8

हिरवे मीठ

Green Salt Benefits

जेवणामध्ये गुलाबी आणि काळे मीठ वापरणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते असे मानले जाते. या मिठांमध्ये कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम यांसारखे अनेक पोषक खनिजे आढळतात. पण तुम्हाला माहित आहे का,की हिरव्या मिठामध्ये  याहीपेक्षा अधिक फायदेशीर गुणधर्म असतात.  ज्याला पहाडी मीठ असेही म्हटले जाते.  

twitter
2/8

हे मीठ उत्तराखंड प्रदेशात अधिक प्रसिद्ध आहे

Green Salt Benefits

हे पहाडी मीठ साध्या, गुलाबी किंवा काळ्या मीठापेक्षा खुपच वेगळे असते. यामध्ये विवध प्रकारचे मसाले आणि औषधी वनस्पतींचा समावेश असतो. हे मीठ उत्तराखंड प्रदेशात अधिक प्रसिद्ध आहे. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी तसेच आरोग्यासाठी या मिठाचा आवर्जून वापर केला जातो.   

twitter
3/8

साध्या मिठाऐवजी खड्या मिठाचा वापर केला जातो

Green Salt Benefits

पहाडी मीठ बनवताना साध्या मिठाऐवजी खड्या मिठाचा वापर केला जातो. तसेच तिखटपणासाठ हिरव्या किंवा लाल मिरच्या वापरल्या जातात. याशिवाय चव वाढवण्यासाठी लसूण आणि आल्याचाही वापर केला जातो. विशेष म्हणजे ताजेपणासाठी पुदिना किंवा कोथिंबीर देखील वापरली जाते.     

twitter
4/8

पचनसंस्था सुधारण्यास मदत होते

Green Salt Benefits

यामध्ये सर्व मसाले शारीरिक आरोग्यास फारच फायदेशीर ठरतात. जसे की लसूण, आले आणि जिऱ्यामुळे पचनसंस्था सुधारण्यास मदत होते. तुम्हाला सतत अपचनाचा त्रास होत असेल तर तुम्ही तुमच्या जेवणात हे हिरवे मीठ नक्कीच वापरू शकता.   

twitter
5/8

भूक वाढण्यास मदत होते

Green Salt Benefits

बऱ्याचदा आजारपणामुळे जीभेची चव जाते. काहीही खाल्ले तरी पदार्थांची चव लागत नाही. अशावेळी पहाडी मीठ वापरणे फायदेशीर ठरू शकते. यामधील मसाले जीभेची चव वाढवतात, ज्यामुळे भूक वाढण्यास मदत होते.   

twitter
6/8

औषधी घटकांमुळे रक्तदाब नियंत्रित राहते

Green Salt Benefits

तसेच उच्च रक्तदाबाची समस्या असलेल्या व्यक्तींनी आवर्जून हे मीठ त्यांच्या आहारात समाविष्ट करायला हवे. कारण, सामान्य मिठाच्या तुलनेत हिरव्या मीठातील औषधी घटकांमुळे रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते.   

twitter
7/8

पहाडी मीठ तुम्ही घरच्या घरी कसे बनवाल?

Green Salt Benefits

पहाडी मीठ तुम्ही घरच्या घरीही बनवू शकता. यासाठी मिक्सर किंवा खलबत्त्यात खडे मीठ, लसूण, हिरवी मिरची, भाजलेले जिरे आणि कोथिंबीर एकत्र करून जाडसर वाटून घ्या.   

twitter
8/8

हे मीठ फळांवर घालून खाऊ शकता

Green Salt Benefits

हे मीठ तुम्ही ताज्या फळांवर , दही-ताकामध्ये, रायत्यामध्ये किंवा कोशिंबीर मध्ये घालून खाऊ शकता. तसेच साध्या चपाती आणि तुपासह देखील हे मीठ आवडीने खाल्ले जाते.   

twitter
पुढील
अल्बम

मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरचा आता मोठा निर्णय! वडिलांनीही दिला पाठिंबा, पुढील 6 महिने क्रिकेटही बंद

पुढील अल्बम

मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरचा आता मोठा निर्णय! वडिलांनीही दिला पाठिंबा, पुढील 6 महिने क्रिकेटही बंद

मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरचा आता मोठा निर्णय! वडिलांनीही दिला पाठिंबा, पुढील 6 महिने क्रिकेटही बंद

मुलापासून मुलगी झालेल्या अनाया बांगरचा आता मोठा निर्णय! वडिलांनीही दिला पाठिंबा, पुढील 6 महिने क्रिकेटही बंद 9
कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!

कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!

कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल! 8
&#039;या&#039; कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो!

'या' कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो!

'या' कंदमुळापासून बनलेला चाट खाल्ल्याने मिळेल त्वचेला ग्लो! 8
Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे &#039;डेथ रेल्वे&#039;ची थरकाप उडवणारी कथा?

Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे 'डेथ रेल्वे'ची थरकाप उडवणारी कथा?

Interesting Stories: रेल्वे मार्ग की मृत्यूचा सापळा? काय आहे 'डेथ रेल्वे'ची थरकाप उडवणारी कथा? 8