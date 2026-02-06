गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा 'हे' हिरवे मीठ आहे अधिक फायदेशीर!
Green Salt Benefits: आजकाल डॉक्टरसुद्धा साध्या मिठापेक्षा गुलाबी किंवा काळे मीठ जेवणात वापरण्याचा सल्ला देतात. पण तुम्हाला माहित आहे का, की या गुलाबी आणि काळ्या मिठापेक्षा हिरवे मीठ अधिक फायदेशीर असते. उत्तराखंड प्रदेशातील हे प्रसिद्ध मीठ फक्त जेवणाची चवच वाढवत नाही तर निरोगी आरोग्य प्रदान करते. हे मीठ घरच्या घरी कसे बनवायचे? काय फायदे आहेत? सदर बातमीतून जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 06, 2026, 02:32 PM IST
हिरवे मीठ
हे मीठ उत्तराखंड प्रदेशात अधिक प्रसिद्ध आहे
साध्या मिठाऐवजी खड्या मिठाचा वापर केला जातो
पचनसंस्था सुधारण्यास मदत होते
भूक वाढण्यास मदत होते
औषधी घटकांमुळे रक्तदाब नियंत्रित राहते
