English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दोन जीभ असणारा जगातील एकमेव प्राणी माहितीये का? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर

Limur Animal: लेमरच्या अनेक प्रजाती आहेत, परंतु भारतातील प्राणीसंग्रहालयात ते आढळतात. तथापि, ते फक्त मादागास्कर बेटावर आढळतात. दोन जीभ असलेला हे एकमेव प्राणी आहे. असं म्हटलं जातं की, लेमरची एक जीभ दाखवण्यासाठी आणि दुसरी खाण्यासाठी असते. हे मोठ्या डोळ्यांचे लेमर मादागास्कर बेटावर आढळतात.  

Shivraj Yadav | Sep 18, 2025, 10:39 PM IST
twitter
1/7

animal with two tongue lemur

Limur Animal: तुम्ही सिंह, अस्वल, मांजर, बिबट्या, हरीण आणि माकडे अशा अनेक प्राण्यांबद्दल पाहिलं किंवा ऐकले असेल, परंतु आम्ही तुम्हाला एका अनोख्या प्राण्याबद्दल सांगणार आहोत जो सहसा गटात राहतो, दिसायला माकडासारखा दिसतो, पण तो माकड नाही. मोठ्या, तेजस्वी डोळ्यांसह, लांब, झुडूप असलेली शेपटी, ओले नाक आणि सपाट नखे असलेला हा प्राणी मादागास्कर बेटावर आढळतो.  

twitter
2/7

काय विशेष आहे?

animal with two tongue lemur

लेमरच्या अनेक प्रजाती असल्या तरी, ते भारतातील प्राणीसंग्रहालयात दिसू शकतात. तथापि, ते फक्त मादागास्कर बेटावर आढळतात. तो दोन जीभ असलेले एकमेव प्राणी आहे. असे मानले जाते की लेमरची एक जीभ दाखवण्यासाठी असते आणि दुसरी खाण्यासाठी.   

twitter
3/7

animal with two tongue lemur

लेमर एक जीभ खाण्यासाठी आणि पिण्यासाठी वापरतात, तर दुसरी, ज्याला दुय्यम जीभ म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांच्या त्वचेची काळजी घेण्यासाठी वापरली जाते.  

twitter
4/7

animal with two tongue lemur

लेमरची दुय्यम जीभ कंगव्यासारखी असते. ते त्यांच्या शरीरातील अशुद्धता काढून टाकण्यासाठी त्याचा वापर करतात. दुय्यम जीभ प्राथमिक जिभेच्या अगदी खाली असते.  

twitter
5/7

लेमर कुठे राहतात?

animal with two tongue lemur

लेमरांना गटात राहणे आणि झाडांमध्ये राहणे आवडते. ते फळे, पाने आणि कीटक खातात. ते पृथ्वीवरील सर्वात जास्त काळ जगणारे प्राइमेट आहेत.   

twitter
6/7

animal with two tongue lemur

मानवांप्रमाणेच प्राइमेट्सना हात, बोटे आणि अंगठे असतात. ते देखील बुद्धिमान असतात. तथापि, लेमर इतर प्राण्यांपेक्षा अधिक बुद्धिमान असतात.  

twitter
7/7

animal with two tongue lemur

काही लेमरचे पाय अत्यंत शक्तिशाली असतात, ज्यामुळे ते झाडांवरून उडी मारण्यात पारंगत असतात. सर्वात मोठ्या लेमरचा आवाज मोठा, तीक्ष्ण असतो जो खूप दूरवरून ऐकू येतो. दरम्यान, आय-आय लेमरची बोटे आणि डोळे मोठे असतात, ज्यामुळे ते रात्री देखील अन्न शोधू शकतात.

twitter
पुढील
अल्बम

19 सप्टेंबरला बॉक्स ऑफिसवर महाक्लॅश! 'जॉली LLB 3'ला मिळणार 5 चित्रपटांची टक्कर, कोण मारणार बाजी?

पुढील अल्बम

19 सप्टेंबरला बॉक्स ऑफिसवर महाक्लॅश! &#039;जॉली LLB 3&#039;ला मिळणार 5 चित्रपटांची टक्कर, कोण मारणार बाजी?

19 सप्टेंबरला बॉक्स ऑफिसवर महाक्लॅश! 'जॉली LLB 3'ला मिळणार 5 चित्रपटांची टक्कर, कोण मारणार बाजी?

19 सप्टेंबरला बॉक्स ऑफिसवर महाक्लॅश! 'जॉली LLB 3'ला मिळणार 5 चित्रपटांची टक्कर, कोण मारणार बाजी? 8
विराट - अनुष्काचं मुंबईतलं 34 कोटींचं आलिशान घर, Inside Photos पाहून डोळे फिरतील

विराट - अनुष्काचं मुंबईतलं 34 कोटींचं आलिशान घर, Inside Photos पाहून डोळे फिरतील

विराट - अनुष्काचं मुंबईतलं 34 कोटींचं आलिशान घर, Inside Photos पाहून डोळे फिरतील 8
श्रीमंत घराण्यातील अभिनेत्री, बँकेची नोकरी सोडून इंडस्ट्रीत केलं पदार्पण, मिळाला फ्लॉप अभिनेत्रीचा टॅग

श्रीमंत घराण्यातील अभिनेत्री, बँकेची नोकरी सोडून इंडस्ट्रीत केलं पदार्पण, मिळाला फ्लॉप अभिनेत्रीचा टॅग

श्रीमंत घराण्यातील अभिनेत्री, बँकेची नोकरी सोडून इंडस्ट्रीत केलं पदार्पण, मिळाला फ्लॉप अभिनेत्रीचा टॅग 8
नीरज चोप्रासोबत फायनलमध्ये धडक मारणारा सचिन यादव आहे तरी कोण? जाणून घ्या नवा जेव्हलिन स्टारबद्दल

नीरज चोप्रासोबत फायनलमध्ये धडक मारणारा सचिन यादव आहे तरी कोण? जाणून घ्या नवा जेव्हलिन स्टारबद्दल

नीरज चोप्रासोबत फायनलमध्ये धडक मारणारा सचिन यादव आहे तरी कोण? जाणून घ्या नवा जेव्हलिन स्टारबद्दल 8