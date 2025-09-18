दोन जीभ असणारा जगातील एकमेव प्राणी माहितीये का? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर
Limur Animal: लेमरच्या अनेक प्रजाती आहेत, परंतु भारतातील प्राणीसंग्रहालयात ते आढळतात. तथापि, ते फक्त मादागास्कर बेटावर आढळतात. दोन जीभ असलेला हे एकमेव प्राणी आहे. असं म्हटलं जातं की, लेमरची एक जीभ दाखवण्यासाठी आणि दुसरी खाण्यासाठी असते. हे मोठ्या डोळ्यांचे लेमर मादागास्कर बेटावर आढळतात.
Shivraj Yadav | Sep 18, 2025, 10:39 PM IST
Limur Animal: तुम्ही सिंह, अस्वल, मांजर, बिबट्या, हरीण आणि माकडे अशा अनेक प्राण्यांबद्दल पाहिलं किंवा ऐकले असेल, परंतु आम्ही तुम्हाला एका अनोख्या प्राण्याबद्दल सांगणार आहोत जो सहसा गटात राहतो, दिसायला माकडासारखा दिसतो, पण तो माकड नाही. मोठ्या, तेजस्वी डोळ्यांसह, लांब, झुडूप असलेली शेपटी, ओले नाक आणि सपाट नखे असलेला हा प्राणी मादागास्कर बेटावर आढळतो.
काय विशेष आहे?
लेमर कुठे राहतात?
