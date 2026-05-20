मोदी-मेलोनी यांच्यामुळे चर्चेत आलेल्या 'Melody' चा इतिहासही आहे रंजक; 1 रुपयांची मेलोडी इतकी प्रसिद्ध कशी झाली?

Modi Melony Melody Story: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर असून, यानिमित्ताने इटलीत पोहोचले आहेत. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी त्यांचं स्वागत केलं. यावेळी नरेंद्र मोदींनी त्यांना मेलोडी चॉकलेट भेट म्हणून दिलं. यानंतर मेलोडी चॉकलेटची चर्चा रंगली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या इटलीच्या दौऱ्यावर आहेत. नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यासाठी गेले होते, आणि इटली हा त्यातील अंतिम टप्पा होता. नरेंद्र मोदी इटलीत पोहोचताच पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर #Melody ट्रेंड होऊ लागलं. जेव्हा कधी हे दोन्ही नेते भेटतात तेव्हा सोशल मीडियावर #Melody ट्रेंड होऊ लागतं. (सर्व फोटो - Twitter)
या #Melody हॅशटॅगची सुरुवात 2024 मध्ये इटलीमध्ये आयोजित G7 शिखर संमेलनादरम्यान झाली होती. इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी नरेंद्र मोदींसोबत एक सेल्फी आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला होता. त्यावेळी त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, 'मेलोडी टीमच्या वतीने हॅलो'. मेलोडी (मेलोनी और मोदी) दोन्ही नेत्यांच्या नावाचं कॉम्बिनेशन आहे.
दोन्ही नेत्यांच्या नावे हा हॅशटॅग प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच भारतात या नावाची टॉफी मेलोडी प्रसिद्ध होती. जवळपास 45 वर्षांपूर्वी भारतीय कंपनी पार्लेने ही टॉफी तयार केली, जी आजही अनेकांची आवडती आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मेलोनी यांची भेट घेतल्यानंतर सोशल मीडियावर मेलोडी ट्रेंड होईल याची आधीच तयारी केली होती असं दिसत आहे. मोदी हा हॅशटॅग खास करण्यासाठी मेलोडी टॉफी घेऊन आले होते, जी त्यांनी जॉर्जिया यांना भेट दिली.
एक्सवर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, पंतप्रधान मेलोनी यांच्या भेटीचा उल्लेख केला आणि पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. त्या म्हणाल्या, "पंतप्रधान मोदींनी माझ्यासाठी भेट म्हणून एक अतिशय छान कँडी आणली—'Melody'. या भेटीबद्दल धन्यवाद."
पार्ले कंपनीने 1983 मध्ये ही टॉफी बाजारात आणली होती. टॉफीसाठी एक जाहिरात मोहीम चालवण्यात आली, जी आजही मार्केटिंगमधील सर्वात प्रसिद्ध मानली जाते. टॅगलाइन इतकी प्रसिद्ध झाली की कंपनी आजही ती वापरते.
Parle ची ही टॉफी एक अनोखा उपक्रम ठरली; कारण या कंपनीने कॅरामल आणि चॉकलेट यांचं कॉम्बिनेशन करत टॉफी बाजारात आणली होती. त्या काळात, 'Eclairs' आणि 'Poppins' सारख्या इतर कँडीज तिचे स्पर्धक होत्या. तिची जाहिरात 'Everest Advertising' च्या सुलेखा बाजपेयी यांनी लिहिली होती आणि त्यात "Melody इतनी 'चॉकलेटी' क्यो है?" ही टॅगलाईन वापरण्यात आली होती. या प्रश्नाचे उत्तर असं दिलं गेलं होतं, "Melody खा आणि स्वतःच अनुभव घ्या." याच कुतूहलामुळे ही कँडी गेल्या 40 ते 45 वर्षांपासून लोकप्रिय राहिली आहे.
या टॉफीचे नाव हे 'मेलनी' आणि 'मोदी' यांच्या एकत्रित नावाशी जुळत असल्याने, पंतप्रधान मोदींनी इटलीतील जनतेमध्ये या टॉफीला लोकप्रिय करण्याची संधी नक्कीच सोडली नाही. आता अशी आशा व्यक्त केली जात आहे की, अगदी भारताप्रमाणेच, ही टॉफी इटलीतील लोकांचीही अत्यंत आवडती बनेल.