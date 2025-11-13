IPLच्या लेडी बॉस! 'या' 5 दमदार महिला मालकीणी घेतात महत्त्वपूर्ण निर्णय!
जरी आयपीएल ही केवळ पुरुषांसाठी खेळवली जाणारी लीग असली तरी, महिलांनीही त्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. आयपीएलच्या अनेक फ्रँचायझी महिलांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या असून त्यांची कामगिरी खूपच उल्लेखनीय आहे.
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) हे केवळ रोमांचक क्रिकेट सामने नाहीत. खेळाडू मैदानावर जितके कठोर परिश्रम करतात तितकीच मेहनत त्यांनी पडद्यामागे केलेली असते आणि त्या खेळाडूंच्या पर्फोरमन्सचा सर्वात मोठा श्रेय स्पोन्सर्सना दिला जातो. फ्रँचायझी प्रत्येक खेळाडूला त्यांच्या संघात स्थान मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम करतात.
नीता अंबानी - मुंबई इंडियन्स
काव्या मारन - सनरायझर्स हैदराबाद
प्रीती झिंटा - पंजाब किंग्स
जुही चावला - कोलकाता नाईट रायडर्स
जुही चावला ही कोलकाता नाईट रायडर्सची सह-मालक आहे. या संघाविषयी एक निराळाच किस्सा आहे. झाले असे की, त्यांच्या पहिल्या सीझनमध्ये केकेआरने काळ्या जर्सी परिधान केल्या होत्या. चावलाला काळ्या जर्सींबद्दल समस्या होती, ती त्या रंगाला दुर्दैवी मानत होती. तिच्या आग्रहांवर संघाने जर्सी बदलली आणि आता त्यांनी तीन जेतेपदे जिंकली आहेत.
