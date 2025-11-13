English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPLच्या लेडी बॉस! 'या' 5 दमदार महिला मालकीणी घेतात महत्त्वपूर्ण निर्णय!

जरी आयपीएल ही केवळ पुरुषांसाठी खेळवली जाणारी लीग असली तरी, महिलांनीही त्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. आयपीएलच्या अनेक फ्रँचायझी महिलांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या असून त्यांची कामगिरी खूपच उल्लेखनीय आहे.   

Nov 13, 2025, 12:18 PM IST
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) हे केवळ रोमांचक क्रिकेट सामने नाहीत. खेळाडू मैदानावर जितके कठोर परिश्रम करतात तितकीच मेहनत त्यांनी पडद्यामागे केलेली असते आणि त्या खेळाडूंच्या पर्फोरमन्सचा सर्वात मोठा श्रेय स्पोन्सर्सना दिला जातो. फ्रँचायझी प्रत्येक खेळाडूला त्यांच्या संघात स्थान मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम करतात. 

आयपीएल आणि त्याच्या फ्रँचायझी चालविण्यात महिल काही पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. या क्रिकेट सांमन्यांच्या आयोजनात महिला महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आज आयपीएलमधील या पाच दमदार महिलांबद्दल जाणून घ्या

नीता अंबानी - मुंबई इंडियन्स

नीता अंबानी या मुंबई इंडियन्सच्या स्पोन्सर आहेत. त्या सुरुवातीपासूनच या लीगशी जोडल्या गेल्या असून संघात एक-कुटुंब संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्या ओळखल्या जातात.

 मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक आहे, ज्याने पाच वेळा विजेतेपद जिंकले आहे.

काव्या मारन - सनरायझर्स हैदराबाद

काव्या मारन ही सनरायझर्स हैदराबादची सीईओ आहे. ती लिलावापासून ते खेळाडूंच्या रिलीज आणि रिटेनशनपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत सहभागी असते. ती नेहमी खेळाडूंना प्रोत्साहन देताना दिसते तर हैदराबाद सामन्यांदरम्यान स्टेडियमवर तिचा उत्साह स्पष्टपणे दिसून येतो.

प्रीती झिंटा - पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्जला अद्याप आयपीएल ट्रॉफी जिंकता आली नसली तरीही, प्रीती झिंटा नेहमी खेळाडूंचं मनोबळ वाढवताना दिसते. यावर्षीच्या 19 व्या आयपीएल पर्वासाठी ती कठोर परिश्रम करत आहे. एवढेच नाही तर अमेरिकेत राहूनही, ती प्रत्येक आयपीएल सामन्यांसाठी भारतात येते.  

जुही चावला - कोलकाता नाईट रायडर्स

जुही चावला ही कोलकाता नाईट रायडर्सची सह-मालक आहे. या संघाविषयी एक निराळाच किस्सा आहे. झाले असे की, त्यांच्या पहिल्या सीझनमध्ये केकेआरने काळ्या जर्सी परिधान केल्या होत्या. चावलाला काळ्या जर्सींबद्दल समस्या होती, ती त्या रंगाला दुर्दैवी मानत होती. तिच्या आग्रहांवर संघाने जर्सी बदलली आणि आता त्यांनी तीन जेतेपदे जिंकली आहेत.

रूपा गुरुनाथन - चेन्नई सुपर किंग्ज

चेन्नई सुपर किंग्ज क्रिकेट लिमिटेडच्या मालकीच्या सीएसके संघाची रूपा गुरुनाथन या संचालक आहेत. महेंद्रसिंग धोनी आणि स्टीफन फ्लेमिंग हे फ्रँचायझीचे सर्वात मोठे चेहरे असून रूपा संघांमधील खूप मोठ निर्णय घेते असे अनेकवेळा दिसून आले आहे. एवढेच नाही तर तिने तमिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षा म्हणूनही काम केले आहे.

