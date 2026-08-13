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नर्गिस आणि मधुबालांनाही टक्कर देणारी अभिनेत्री; इमरान हाशमींची आजी होती 40च्या दशकातील सुपरस्टार , महेश भट्टशीही होतं खास कनेक्शन

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 13, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:48 PM IST

Purnima Das Varma: 40च्या दशकात या अभिनेत्रीचा  रुपेरी पडद्यावर चांगलाच दबदबा होता. अवघ्या 16व्या वर्षी त्यांनी अभिनयाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आणि पुढे त्या आपल्या काळातील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक बनल्या.

 

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आजच्या काळात इमरान हाशमीला  कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. ‘गँगस्टर’, ‘मर्डर’, ‘आवारापन’ आणि ‘जन्नत’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. पण तुम्हाला माहिती आहे का, इमरान हाशमींच्या आधी त्यांच्या आजीने चित्रपटसृष्टीत मोठं नाव कमावलं होतं. 40च्या दशकात त्यांच्या आजीचा रुपेरी पडद्यावर चांगलाच दबदबा होता. 

 

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कोण होत्या इमरान हाशमींच्या आजी?

इमरान हाशमींच्या आजींचं नाव पूर्णिमा दास वर्मा होतं. चित्रपटसृष्टीत त्या मेहर बानो या नावानेही ओळखल्या जात होत्या. आपल्या सौंदर्यामुळे आणि अभिनयामुळे त्यांनी त्या काळात प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केलं होतं. त्यांच्या काळात त्यांची तुलना मधुबाला आणि नर्गिस यांसारख्या दिग्गज अभिनेत्रींसोबत केली जायची. 40 आणि 50च्या दशकात तर त्यांना ‘अर्धी नर्गिस, अर्धी मधुबाला’ असंही म्हटलं जायचं. त्यांच्या सौंदर्याबरोबरच अभिनयाचीही मोठी चर्चा होती.

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शेजाऱ्यामुळे मिळाली पहिली संधी

पूर्णिमा दास वर्मा यांनी शाळेत असतानाच अभिनयाला सुरुवात केली. त्या केवळ 16 वर्षांच्या होत्या. त्यांचे शेजारी रहमान बी. देसाई यांनी त्यांना ‘राधेश्याम’ या गुजराती चित्रपटात काम करण्याची संधी दिली. या चित्रपटात त्यांनी राधेची भूमिका साकारली. यानंतर त्यांनी हिंदी चित्रपटांकडे मोर्चा वळवला आणि बॉलिवूडमध्ये आपली ओळख निर्माण करण्यास सुरुवात केली.

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‘पतंगा’ने बदललं आयुष्य

पूर्णिमा यांचा पहिला हिंदी चित्रपट केदार शर्मा दिग्दर्शित ‘थेस’ होता. या चित्रपटात त्यांनी सेकंड लीड भूमिका साकारली होती. त्यानंतर ‘पतंगा’, ‘जोगन’, ‘सगाई’, ‘जाल’, ‘औरत’, ‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘जंजीर’ आणि ‘नाम’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केलं.

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कारकिर्दीला मोठी झेप

मात्र 1949 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या एच. एस. रवैल यांच्या ‘पतंगा’ या चित्रपटाने त्यांच्या कारकिर्दीला मोठी झेप दिली. या चित्रपटानंतर त्या रातोरात लोकप्रिय झाल्या आणि त्यांचं नाव आघाडीच्या अभिनेत्रींच्या यादीत घेतलं जाऊ लागलं.

 

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वैयक्तिक आयुष्यही होतं तितकंच चर्चेत

पूर्णिमा दास वर्मा सहा भावंडांपैकी एक होत्या. त्यांच्या आयुष्यात त्यांनी दोन विवाह केले. त्यांचा पहिला विवाह सैयद शौकत हाशमी यांच्याशी झाला. या लग्नातून त्यांना अनवर हाशमी नावाचा मुलगा झाला. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर शौकत हाशमी पाकिस्तानात गेले आणि दोघांचे मार्ग वेगळे झाले. यानंतर 1954 मध्ये पूर्णिमा यांनी भगवान दास वर्मा यांच्याशी दुसरा विवाह केला. भगवान दास हे त्यांच्यापेक्षा जवळपास 25 वर्षांनी मोठे होते. अनवर हाशमी यांचेच पुत्र म्हणजे इमरान हाशमी. त्यामुळे रुपेरी पडद्यावर एकेकाळी गाजलेल्या अभिनेत्रीचा नातू पुढे बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता झाला.

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नातू अभिनेता झाल्याचा आजीला होता अभिमान

एका मुलाखतीत पूर्णिमा यांनी इमरानच्या अभिनय क्षेत्रातील प्रवेशाबद्दल आनंद व्यक्त केला होता. लोक त्यांना ‘इमरान हाशमींची आजी’ म्हणून ओळखतात, याचा त्यांना अभिमान वाटत असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.

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महेश भट्ट यांच्याशीही होतं नातं

पूर्णिमा दास वर्मा यांचा चित्रपट दिग्दर्शक महेश भट्ट यांच्याशीही कौटुंबिक संबंध होता. त्या महेश भट्ट आणि मुकेश भट्ट यांच्या मावशी होत्या. पूर्णिमा यांची मोठी बहीण शिरीन या महेश आणि मुकेश भट्ट यांच्या आई होत्या. 14 ऑगस्ट 2013 रोजी पूर्णिमा दास वर्मा यांचं निधन झालं. मात्र 40च्या दशकात आपल्या सौंदर्य आणि अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी ही अभिनेत्री आजही इमरान हाशमींच्या कुटुंबाच्या सिनेसृष्टीतील वारशाचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते.

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