Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • होलिका दहनाला काही वस्तू अर्पण करा! लक्ष्मीच्या कृपेसह नकारात्मक ऊर्जा होईल दूर

होलिका दहनाला काही वस्तू अर्पण करा! लक्ष्मीच्या कृपेसह नकारात्मक ऊर्जा होईल दूर

Holika Dahan 2026: उद्या 2 मार्चपासून होळीच्या सणाला सुरूवात होणार आहे. या दिवशी होलिका दहनाचा शुभ मुहूर्त आहे. यावेळी ज्योतिषशास्त्रानुसार पवित्र अग्निमध्ये कोणत्या वस्तू अर्पण केल्या देवी लक्ष्मीची कृपा लाभेल हे जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 01, 2026, 04:58 PM IST
होलिका दहनात कोणत्या वस्तू अर्पण कराव्यात?

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

Know What Things Should Not Be Offered In The Holika Dahan: मार्च महिन्यात येणाऱ्या होळीच्या सणाची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत असतात. यावर्षी 2 मार्च रोजी होलिका दहन करण्यात येणार आहे तर, चंद्रग्रहणामुळे 3 मार्च रोजी धुलिवंदन साजरा केला जाणार आहे. होलिका दहन करताना त्यात आपल्या मनातील ईर्ष्या, वाईट सवयी सर्व त्यात भस्म होऊन जावो अशी इच्छा सर्व व्यक्त करत असतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, होलिका दहन खुपच शुभ मानले जाते. यावेळी पवित्र अग्निमध्ये काही विशिष्ट वस्तू अर्पण केल्यास देवी लक्ष्मीची विशेष कृपा लाभेल. तसेच तुमच्या आयुष्यातील सर्व अडचणी दूर होतील. या वस्तू कोणत्या आहेत ते जाणून घ्या.   

हवन साहित्य

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

ज्योतिषशास्त्रानुसार होलिका दहनाच्या पवित्र अग्नीमध्ये हवन सामग्री अर्पण करणे शुभ मानले जाते. यानंतर अग्निची प्रदक्षिणा घेतल्यास विवाहात येणाऱ्या अडचणी दूर होतात. तसेच वैविहिक जीवनात सुख-समृद्धीची भर होते.   

कापूर आणि वेलची

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

तुमच्या घरी सतत कोणी न कोणी आजारी पडत असेल किंवा घरातील व्यक्तीचा दिर्घकालीन आजार बरा होत नसेल तर, अग्निमध्ये कापूर आणि वेलची अर्पण करणे लाभदायक ठरेल.  

गव्हाच्या लाह्या

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

होलिका दहनात गव्हाच्या लाह्या अर्पण केल्यास, घरामध्ये कधीही अन्नधान्याची कमतरता भासणार नाही. तसेच आनंदाचे वातावरण टिकून राहिल.   

सुकलेले नारळ

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

सनातन धर्मात नारळाला श्रीफळ म्हटले जाते. धार्मिक कार्यत नारळाला मोठे महत्त्व आहे. जर तुम्ही सुकलेल्या नारळात साखर आणि तांदूळ भरून अग्निमध्ये अर्पण केले तर, आर्थिक अडचणी कमी होतात आणि देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो.   

इतर शुभ साहित्य

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

तसेच अनेक परंपरांनुसार होलिका दहनाच्या अग्निमध्ये काळे तीळ, लवंग, पिवळे राई आणि खीर-पूरीही अर्पण केली जाते.   

शेण्याच्या गोवर्‍या

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

ज्योतिषशास्त्रानुसार अग्निमध्ये शेणाच्या गोवऱ्या अर्पण करणे देखील शुभ मानले जाते. यामुळे घरात सुख-समृद्धी टिकून आहे आणि आर्थिक अडचणींपासून देखील सुटका होते.

कोणत्या वस्तू टाकणे करणे टाळावे?

Know astrology what things should not be offered in the Holika Dahan

होलिका दहनाच्या पवित्र अग्नित काहीजण कचरा, प्लास्टिक, लोखंडाच्या किंवा चामड्याच्या वस्तू, फाटलेले जुने कपडे यांसारख्या वस्तूही टाकतात पण असे करणे तुमच्या आर्थिक परिस्थितीला अडचणीत टाकू शकते.     (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

