होलिका दहनाला काही वस्तू अर्पण करा! लक्ष्मीच्या कृपेसह नकारात्मक ऊर्जा होईल दूर
Holika Dahan 2026: उद्या 2 मार्चपासून होळीच्या सणाला सुरूवात होणार आहे. या दिवशी होलिका दहनाचा शुभ मुहूर्त आहे. यावेळी ज्योतिषशास्त्रानुसार पवित्र अग्निमध्ये कोणत्या वस्तू अर्पण केल्या देवी लक्ष्मीची कृपा लाभेल हे जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 01, 2026, 04:58 PM IST
होलिका दहनात कोणत्या वस्तू अर्पण कराव्यात?
Know What Things Should Not Be Offered In The Holika Dahan: मार्च महिन्यात येणाऱ्या होळीच्या सणाची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत असतात. यावर्षी 2 मार्च रोजी होलिका दहन करण्यात येणार आहे तर, चंद्रग्रहणामुळे 3 मार्च रोजी धुलिवंदन साजरा केला जाणार आहे. होलिका दहन करताना त्यात आपल्या मनातील ईर्ष्या, वाईट सवयी सर्व त्यात भस्म होऊन जावो अशी इच्छा सर्व व्यक्त करत असतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, होलिका दहन खुपच शुभ मानले जाते. यावेळी पवित्र अग्निमध्ये काही विशिष्ट वस्तू अर्पण केल्यास देवी लक्ष्मीची विशेष कृपा लाभेल. तसेच तुमच्या आयुष्यातील सर्व अडचणी दूर होतील. या वस्तू कोणत्या आहेत ते जाणून घ्या.
हवन साहित्य
कापूर आणि वेलची
गव्हाच्या लाह्या
सुकलेले नारळ
इतर शुभ साहित्य
शेण्याच्या गोवर्या
