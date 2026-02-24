English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 434.35 एकर जमीन अन् 30.863 किलो सोने-चांदी छत्रपती उदयनराजे भोसले यांची एकूण संपत्ती किती?

434.35 एकर जमीन अन् 30.863 किलो सोने-चांदी छत्रपती उदयनराजे भोसले यांची एकूण संपत्ती किती?

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth: छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे 13 वंशज छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने (24 फेब्रुवारी) त्यांची एकूण मालमत्ता किती आहे हे जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 24, 2026, 05:56 PM IST
1/8

उदयनराजे यांची एकूण संपत्ती किती?

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज म्हणजे छत्रपती उदयनराजे भोसले. यांनी 1990च्या दशकात सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. 1997 मध्ये ते पहिल्यांदा साताऱ्यातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यानंतर ते महाराष्ट्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणूनही कार्यरत होते. वर्ष 2024 पासून ते सातारा येथून भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह लोकसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. आज 24 फेब्रुवारी त्यांचा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने त्यांचे शिक्षण आणि संपत्ती याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.   

2/8

उदयनराजे भोसले यांचे शिक्षण

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

उदयनराजे भोसले यांचे शालेय शिक्षण 1982 मध्ये पंचगनीच्या सेंट पीटर शाळेतून पूर्ण झाले. त्यानंतर त्यांनी 1984 मध्ये पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून उच्चमाध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. तसेच त्यांनी प्रोडक्शन इंजिनीअरिंगचे औपचारिक शिक्षणही घेतले आहे.   

3/8

मराठा साम्राज्याचे वंशज

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

आता त्यांच्या संपत्तीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांची मालमत्ता प्रामुख्याने मराठा साम्राज्याचे वंशज आणि राजकारणातील त्यांच्या कारकि‍र्दीशी जोडलेली आहे. 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे, उदयनराजे भासले यांची एकूण मालमत्ता 226 कोटी इतकी आहे.   

4/8

2.44 कोटींपेक्षा अधिक देणी

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

उदयनरजे भोसले यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर केलेल्या त्यांच्या मालमत्तेत जंगम आणि अचल अशा दोन्ही मालमत्तांचा समावेश आहे. तसेच त्यांनी 2.44 कोटींपेक्षा अधिक देणीही जाहीर केली. ज्यामध्ये इतर कर्ज आणि कार कर्जाचा समावेश आहे.   

5/8

2.60 कोटींचे सोने आणि चांदी

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

त्यांच्याकडे 30,863  सोने आणि चांदी आहे ज्याची किंमत जवळजवळ 2.60 कोटींपेक्षा अधिक आहे. त्यांच्या पत्नी दमयंतीराजे यांच्याकडे 35,64000 किंमत असलेली 4750 ग्रॅमची सोने-चांदी आहे.   

6/8

उच्च दर्जाच्या 6 गाड्या

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

त्यांच्या ताफ्यात ऑडी, मर्सिडीज-बेंझ, फॉर्च्युनर, मारुती जिप्सी आणि एस-क्रॉस अशा किमान सहा उच्च दर्जाच्या गाड्या आहेत. तसेच त्यांच्या गाड्यांच्या संग्रहात काही विशिष्ट विंटेज कारचा देखील समावेश आहे.   

7/8

रोख रक्कम

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

प्रतिज्ञापत्राच्या संदर्भात नोंदवल्याप्रमाणे त्यांच्याकडे 2.15 कोटी इतकी रोख रक्कम उपलब्ध आहे. ज्यामधील त्यांची केवळ जंगम मालमत्ता सुमारे 16 कोटी इतकी आहे तर, एकूण निव्वळ संपत्ती 200 कोटींपेक्षा अधिक आहे.    

8/8

उदयनराजे यांची एकूण संपत्ती स्थावर आणि जंगम मालमत्ता

Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth

सातारा, पुणे आणि इतर परिसरांतील मिळून एकूण 434.35 एकर जमीन त्यांच्या नावावर आहे. या स्थावर मालमत्तेची किंमत 116 कोटींहून अधिक असल्याचे समोर आले आहे. उदयनराजे यांची एकूण संपत्ती स्थावर आणि जंगम मालमत्ता 1 अब्ज 90 कोटी 93 लाख 64 हजार 634 इतकी आहे.   

