434.35 एकर जमीन अन् 30.863 किलो सोने-चांदी छत्रपती उदयनराजे भोसले यांची एकूण संपत्ती किती?
Chhatrapati Udayanraje Bhosle Net Worth: छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे 13 वंशज छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने (24 फेब्रुवारी) त्यांची एकूण मालमत्ता किती आहे हे जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 24, 2026, 05:56 PM IST
1/8
उदयनराजे यांची एकूण संपत्ती किती?
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज म्हणजे छत्रपती उदयनराजे भोसले. यांनी 1990च्या दशकात सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. 1997 मध्ये ते पहिल्यांदा साताऱ्यातून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यानंतर ते महाराष्ट्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणूनही कार्यरत होते. वर्ष 2024 पासून ते सातारा येथून भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह लोकसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. आज 24 फेब्रुवारी त्यांचा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने त्यांचे शिक्षण आणि संपत्ती याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
2/8
उदयनराजे भोसले यांचे शिक्षण
3/8
मराठा साम्राज्याचे वंशज
4/8
2.44 कोटींपेक्षा अधिक देणी
5/8
2.60 कोटींचे सोने आणि चांदी
6/8
उच्च दर्जाच्या 6 गाड्या
7/8
रोख रक्कम
8/8