तुमच्या आवडत्या स्त्रीला लग्नासाठी 'असं' करा प्रपोज, 100% देईल होकार...
तुमच्या आवडत्या स्त्रीला अनोख्या आणि रोमँटिक पद्धतीने प्रपोज करायचे असेल तर गुडघ्यावर बसून अंगठी देण्याची जुनी पद्धत सोडा आणि पब्लिकमध्ये बोर्ड लिहून, १०० गुलाबांसह लव्ह लेटर देऊन किंवा फोटो अल्बम गिफ्ट करून तिचे मन जिंकता येईल. यांसारख्या सोप्या टिप्स वापरून प्रपोज केल्यास ती नक्कीच १००% होकार देईल.
