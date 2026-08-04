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सनी देओल 40 कोटी, साई पल्लवी 12 कोटी...; रामायणसाठी कोणी किती पैसे घेतले? रणबीर कपूर आणि यशने घेतली सर्वाधिक फी

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 04, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:34 PM IST

नितेश तिवारी यांनी दिग्दर्शित केलेला रामायण चित्रपट ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर प्रचंड चर्चेत आहे. 4 हजार कोटींच्या बजेटमध्ये हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे. दिवाळीत हा चित्रपट रिलीज होणार असून यासाठी कोणी किती मानधन घेतले आहे जाणून घ्या. 

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नितेश तिवारी यांनी दिग्दर्शित केलेला रामायण चित्रपट ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर प्रचंड चर्चेत आहे. 4 हजार कोटींच्या बजेटमध्ये हा चित्रपट तयार करण्यात आला आहे. दिवाळीत हा चित्रपट रिलीज होणार असून यासाठी कोणी किती मानधन घेतले आहे जाणून घ्या. Siasat रिपोर्टनुसार, सर्वाधिक मानधन रणबीर कपूरने घेतलं आहे. 

 

रणबीर कपूर: 150 कोटी 2/10

रणबीर कपूर: 150 कोटी

या चित्रपटात भगवान रामाची भूमिका साकारणारा रणबीर कपूर हा यातील सर्वाधिक मानधन घेणारा अभिनेता असल्याचं समजतं आहे. तो प्रत्येक भागासाठी तब्बल 75 कोटी रुपये आकारत आहे. 'रामायण' हा दोन भागांचा चित्रपट असल्याने, या दोन्ही भागांमधील भूमिकेसाठी हा अभिनेता एकूण 150 कोटी रुपये कमावण्याची शक्यता आहे.

 

यश: 100 कोटी रुपये3/10

यश: 100 कोटी रुपये

'केजीएफ' (KGF) फेम यश प्रत्येक भागासाठी 50 कोटी रुपये आकारत आहे, ज्यामुळे एकूण मानधन 100 कोटी रुपये होईल. तसंच, तो त्याच्या 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' (Monster Mind Creations) या बॅनरखाली या चित्रपटाचा सह-निर्माता देखील आहे.

 

सनी देओल: 40 कोटी रुपये4/10

सनी देओल: 40 कोटी रुपये

'रामायण'मध्ये भगवान हनुमानाची भूमिका साकारणाऱ्या सनी देओलला प्रत्येक भागासाठी 20 कोटी रुपये दिले जात आहेत.

 

साई पल्लवी: 12 कोटी रुपये5/10

साई पल्लवी: 12 कोटी रुपये

साई पल्लवी यात देवी सीतेची भूमिका साकारत आहे. ती सामान्यतः एका चित्रपटासाठी 2.5 ते 3 कोटी रुपये मानधन घेते, परंतु 'रामायण'च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागासाठी तिला प्रति भाग 6 कोटी रुपये मिळत असल्याचे समजते. म्हणजे तिला दोन भागासाठी 12 कोटी मिळतील. 

 

रवी दुबे: 2-4 कोटी रुपये6/10

रवी दुबे: 2-4 कोटी रुपये

रवी दुबेलक्ष्मणाची भूमिका साकारत आहे. त्याला या भूमिकेसाठी 2 ते 4 कोटी रुपयांच्या दरम्यान मानधन मिळत असल्याचे समजते.

 

विवेक ओबेरॉय: 0 रुपये 7/10

विवेक ओबेरॉय: 0 रुपये

बॉलिवूड अभिनेता विवेक ओबेरॉय, विभीषणाची भूमिका साकारत असून त्याने कोणतेही मानधन न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण तो त्याचे संपूर्ण मानधन कर्करोगाशी झुंज देणाऱ्या मुलांच्या मदतीसाठी दान करणार आहे.

 

लारा दत्ता: 3 कोटी रुपये8/10

लारा दत्ता: 3 कोटी रुपये

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि माजी 'मिस युनिव्हर्स' लारा दत्ता या चित्रपटात राणी कैकेयीची भूमिका साकारत आहे आणि तिचे मानधन 3 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

अरुण गोविल: 2.5 कोटी रुपये9/10

अरुण गोविल: 2.5 कोटी रुपये

मूळ 'राम' म्हणून ओळखले जाणारे अरुण गोविल, नितेश तिवारी यांच्या 'रामायण'मध्ये राजा दशरथाची भूमिका साकारत आहेत. 'रामायण'साठी त्यांचे मानधन 2.5 कोटी रुपये असल्याचे समजते.

 

रकुल प्रीत सिंग: 1-2 कोटी रुपये10/10

रकुल प्रीत सिंग: 1-2 कोटी रुपये

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग 'रामायण'मध्ये शूर्पणखेची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. तिचे मानधन 1 ते 2 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे.

 

TAGS:
ramayana
ranbir kapoor
Yash
Sai Pallavi
Sunnny Deol

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