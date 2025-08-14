English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये?

Independence Day 2025 : 15 ऑगस्ट 2025 ला दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करतील. त्यानंतर ते देशवायींना संबोधित करतील. अख्खा देश यादिवशी देशभक्तीत रंगून जाणार आहे. 

Neha Choudhary | Aug 14, 2025, 03:59 PM IST
ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे कधी करावे?

flag hoisting and flag hoisting

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, स्वातंत्र्यदिन 15 ऑगस्ट आणि प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारीला तिरंग्याबद्दल वेगवेगळे नियम आहेत. हे नियम प्रत्येक भारतीयांना जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे फरक

flag hoisting and flag hoisting

ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे या दोन शब्दात फरक आहे, अनेकांना माहिती नाही. आजपण त्याबद्दल जाणून घेणार आहोत. सामान्य ज्ञानच्या परीक्षेत याबद्दल विचारलं जातं.   

तिरंगा फडकावण्याचे काही नियम

flag hoisting and flag hoisting

तिरंगा फडकावण्याचे काही नियम असतात. हे नियम प्रत्येक भारतीयाला माहित असायलाच हवेत. चुकीच्या पद्धतीने तिरंगा फडकावल्यास शिक्षाही होऊ शकते.

वाहनावर तिरंगा लावता येतो का?

flag hoisting and flag hoisting

तिरंग्यात भगवा रंग नेहमी शीर्षस्थानी असावा, पांढरा मध्यभागी असावा आणि हिरवा नेहमी तळाशी असावा. तिरंगा फडकावणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे, पण त्याचा अर्थ असा नाही की तो गाडीवर लावून कधीही फडकावू शकतो. ध्वजसंहितेनुसार, घटनात्मक पदांवर असेल्या लोकांनाच वाहनावर तिरंगा फडकवण्याची परवानगी आहे.

ध्वजारोहण म्हणजे काय?

flag hoisting and flag hoisting

15 ऑगस्ट 1947 पासून दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून ध्वजारोहण करतात. स्वातंत्र्यदिनी, तिरंगा खांबाच्या तळाशी बांधला जातो, जो स्ट्रिंगने खेचून वर आणला जातो आणि नंतर फडकवला जातो. ध्वजारोहण हे नवीन राष्ट्राच्या उदयाचं प्रतीक मानलं जातं. हे भारताचा उदय आणि ब्रिटिश राजवटीचा अंत म्हणून देखील चिन्हांकित आहे.

ध्वज फडकवण्याचा अर्थ काय?

flag hoisting and flag hoisting

26 जानेवारी 1950 ला भारतीय प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आला म्हणून या दिवसाला प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी, देशाचे राष्ट्रपती राजधानी दिल्लीत असलेल्या राजपथ वर तिरंगा फडकवतात. यादिवशी ध्वज हा खांबाच्या वरच्या बाजूला आधीच बांधलेला असतो. जो स्ट्रिंगमधून खेचून राष्ट्रपती उघडतात. ध्वज फडकवणे हे राष्ट्राचं पंख पसरून नवीन युगाची व्याख्या म्हणून पाहिलं जातं. 

तिरंग्याबद्दल नियम

flag hoisting and flag hoisting

15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावर (Red Fort) ध्वजारोहण होतो. तर 26 जानेवारीला राष्ट्रपती भवनासमोर राजपथावर (Rajpath) झेंडा फडकवला जातो. 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू केलेल्या भारतीय संविधानाची आठवण म्हणून साजरा केला जातो. 1950 च्या संविधानाने, देश अधिकृतपणे भारतीय प्रजासत्ताक (Republic Day) म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

