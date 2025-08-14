Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये?
Independence Day 2025 : 15 ऑगस्ट 2025 ला दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करतील. त्यानंतर ते देशवायींना संबोधित करतील. अख्खा देश यादिवशी देशभक्तीत रंगून जाणार आहे.
Neha Choudhary | Aug 14, 2025, 03:59 PM IST
ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे कधी करावे?
ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे फरक
तिरंगा फडकावण्याचे काही नियम
वाहनावर तिरंगा लावता येतो का?
तिरंग्यात भगवा रंग नेहमी शीर्षस्थानी असावा, पांढरा मध्यभागी असावा आणि हिरवा नेहमी तळाशी असावा. तिरंगा फडकावणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे, पण त्याचा अर्थ असा नाही की तो गाडीवर लावून कधीही फडकावू शकतो. ध्वजसंहितेनुसार, घटनात्मक पदांवर असेल्या लोकांनाच वाहनावर तिरंगा फडकवण्याची परवानगी आहे.
ध्वजारोहण म्हणजे काय?
15 ऑगस्ट 1947 पासून दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून ध्वजारोहण करतात. स्वातंत्र्यदिनी, तिरंगा खांबाच्या तळाशी बांधला जातो, जो स्ट्रिंगने खेचून वर आणला जातो आणि नंतर फडकवला जातो. ध्वजारोहण हे नवीन राष्ट्राच्या उदयाचं प्रतीक मानलं जातं. हे भारताचा उदय आणि ब्रिटिश राजवटीचा अंत म्हणून देखील चिन्हांकित आहे.
ध्वज फडकवण्याचा अर्थ काय?
26 जानेवारी 1950 ला भारतीय प्रजासत्ताक घोषित करण्यात आला म्हणून या दिवसाला प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी, देशाचे राष्ट्रपती राजधानी दिल्लीत असलेल्या राजपथ वर तिरंगा फडकवतात. यादिवशी ध्वज हा खांबाच्या वरच्या बाजूला आधीच बांधलेला असतो. जो स्ट्रिंगमधून खेचून राष्ट्रपती उघडतात. ध्वज फडकवणे हे राष्ट्राचं पंख पसरून नवीन युगाची व्याख्या म्हणून पाहिलं जातं.
