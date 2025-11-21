कोणतेही चांगले वाक्य बोलताना 'टच वूड' असे का म्हटले जाते ? 99% लोकांना माहीतच नसेल...
Fact About Touch Wood says : 'टच वूड' म्हणणे ही प्राचीन पॅगन आणि ख्रिश्चन परंपरांमधून आलेली सवय आहे; झाड किंवा लाकडी स्पर्श करून बुरी नजर किंवा वाईट नशिब टाळण्याची श्रद्धा होती. आजही ही सवय मनोवैज्ञानिक आधार देते, चिंता कमी करते, नियंत्रणाची भावना देते आणि नम्रता शिकवते, म्हणून विज्ञानाच्या युगातही टिकली आहे.
