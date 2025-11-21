English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोणतेही चांगले वाक्य बोलताना 'टच वूड' असे का म्हटले जाते ? 99% लोकांना माहीतच नसेल...

Fact About Touch Wood says : 'टच वूड' म्हणणे ही प्राचीन पॅगन आणि ख्रिश्चन परंपरांमधून आलेली सवय आहे; झाड किंवा लाकडी स्पर्श करून बुरी नजर किंवा वाईट नशिब टाळण्याची श्रद्धा होती. आजही ही सवय मनोवैज्ञानिक आधार देते, चिंता कमी करते, नियंत्रणाची भावना देते आणि नम्रता शिकवते, म्हणून विज्ञानाच्या युगातही टिकली आहे.  

Nov 21, 2025, 06:37 PM IST
बऱ्याचवेळा तुम्ही एकले असेल की, काहीजण त्यांचे बोलणे खरे आहे हे पटवून देण्यासाठी लाकडावर हात ठेवून 'टच वूड' असे म्हणतात.  

पण असे का म्हटले जात यामागचे कारण 99% लोकांना माहीत नसेल. चला तर मग जाणून घेऊ यामागचे नेमके कारण.  

प्राचीन पॅगन संस्कृतीतील  लोकांचा विश्वास होता की झाडांमध्ये देवता आणि आत्मे वास करतात. म्हणून सुदैव टिकावे यासाठी  झाड किंवा लाकडाला  स्पर्श करणे शुभ मानले जायचे. यातूनच 'टच वूड' ही प्रथा सुरू झाली.  

ख्रिश्चन धर्मात येशूच्या क्रॉसची पवित्र लकडी स्पर्श करणे म्हणजे ईश्वराचा आशीर्वाद मागणे मानले जायचे. ही धार्मिक प्रथा हळूहळू युरोपात पसरली. अशाप्रकारे 'टच वूड' ही म्हण सर्वसामान्य झाली.

लाकूड  हे  नेहमीच मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग राहिले आहे.  घर, फर्निचर, सर्व  साधने लाकडांपासून बनतात. त्यामुळे लाकडाला स्पर्श करणे म्हणजे जीवनशक्तीशी जोडले जाणे वाटायचे आणि नकारात्मकतेपासून संरक्षण मिळते अशी श्रद्धा होती.  

शिकागो विद्यापीठाच्या २०१३ च्या संशोधनात आढळले की लाकडाला स्पर्श केल्याने मनाला सुरक्षिततेची भावना येते. ही कृती चिंता कमी करते आणि नियंत्रणाची भावना देते. म्हणूनच ही सवय मनोवैज्ञानिक आधार देणारी आहे.  

आजही ब्रिटनमध्ये अर्ध्याहून अधिक लोक कोणतीही चांगली गोष्ट सांगताना 'टच वूड' म्हणतात. ही म्हण आता फक्त अंधश्रद्धा न राहता नम्रता आणि सावधगिरीचे प्रतीक बनली आहे. 

'टच वूड' म्हणणे  म्हणजे  स्वतःला दिलेला भरोसा आणि शुभकामना आहे. दुसऱ्याच्या यशावर ही म्हण म्हणणे म्हणजे वाईट  नजर टाळण्याची शुभेच्छा असते. सामाजिकदृष्ट्याही ही एक सुंदर सवय बनली आहे. 

विज्ञानाच्या युगातही ही प्रथा टिकली आहे कारण ती मनाला तात्काळ शांती देते. अनिश्चिततेत थोडेसे नियंत्रण मिळाल्यासारखे वाटते. 

