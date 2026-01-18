रोजच्या आहारातील मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास आरोग्यावर काय परिणाम होतील?
Reduce the amount of salt: रोजच्या आहारातून मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. हृदयविकाराचा धोका टळतो, किडनीचे आरोग्य सुधारते, शरीराची सूज कमी होते, रक्तदाब सुरळीत राहते, वजन कमी होण्यास मदत होते.
Manali Sagvekar | Jan 18, 2026, 06:39 PM IST
2/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
3/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
4/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
5/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
6/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
7/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
8/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
9/10
मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?
10/10