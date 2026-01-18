English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • रोजच्या आहारातील मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास आरोग्यावर काय परिणाम होतील?

रोजच्या आहारातील मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास आरोग्यावर काय परिणाम होतील?

Reduce the amount of salt: रोजच्या आहारातून मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. हृदयविकाराचा धोका टळतो, किडनीचे आरोग्य सुधारते, शरीराची सूज कमी होते, रक्तदाब सुरळीत राहते, वजन कमी होण्यास मदत होते.   

Manali Sagvekar | Jan 18, 2026, 06:39 PM IST
twitter
1/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

twitter
2/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

अनेकांना अळणी जेवण आजिबात आवडत नाही. तर काहीजणांना जास्त मीठ खाण्याची सवय असते. पण ही सवय अनेक गंभीर आजारांचे कारण बनू शकते. त्यामुळे जास्त प्रमाणात मीठ खाणे टाळले पाहिजे.   

twitter
3/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

रोजच्या आहारात मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास शरीरात अनेक सकारात्मक आणि आरोग्यदायी बदल होतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मते, दिवसाला 5 ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ खाणे फायदेशीर मानले जाते.   

twitter
4/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

मिठातील सोडियम शरीरातील पाणी धरून ठेवते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांवर ताण येतो. मीठ कमी केल्यास रक्तदाब कमी होण्यास आणि नियंत्रण राहण्यास मदत होते.   

twitter
5/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

उच्च रक्तदाब कमी झाल्यास हृदयविकाराच्या धोक्याची शक्यता कमी होते. तसेच हृदयविकाराच्या झटक्याचा धोकाही लक्षणीयरीत्या कमी होतो.   

twitter
6/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

जास्त मीठ खाल्ल्याने किडनीवर ताण येतो. मीठ कमी केल्यास किडनीला रक्तातील टाकाऊ पदार्थ शरीराबाहेर टाकणे सोपे होते. आणि किडनी स्टोनचा धोका कमी होतो.   

twitter
7/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

अनेकांना सकाळी उठल्यावर  चेहरा किंवा हातापायांवर सूज जाणवते. शरीरातील अतिरिक्त सोडियम कमी झाल्यास ही सूजही कमी होते.   

twitter
8/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

आहारातील मीठ कमी केल्यास शरीरातील साठलेले अतिरिक्त पाणी बाहेर पडते. ज्यामुळे वजन घट होण्यास मदत होते.   

twitter
9/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

जास्त मीठ खाल्ल्याने लघवीद्वारे शरीरातील कॅल्शिअम बाहेर टाकले जाते. मीठ कमी खाल्ल्यास शरीरातील मीठ टिकून राहते आणि हाडे मजबूत राहतात.   

twitter
10/10

मीठ कमी खाण्याचे फायदे काय आहेत?

आहारातून मिठाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, जेवताना अतिरिक्त मीठ खाण्याची सवय सोडा. पाकीटबंद पदार्थ, लोणचे आणि पापड यांचे सेवन कमी करा. मिठाऐवजी चवीसाठी लिंबू, काळी मिरी पूड किंवा नैसर्गिक मसाल्यांचा वापर करा.  (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

22 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश! लाखो भारतीयांना वेठीस धरणं 'त्या' कंपनीला भोवलं; नेमकं प्रकरण काय?

पुढील अल्बम

22 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश! लाखो भारतीयांना वेठीस धरणं &#039;त्या&#039; कंपनीला भोवलं; नेमकं प्रकरण काय?

22 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश! लाखो भारतीयांना वेठीस धरणं 'त्या' कंपनीला भोवलं; नेमकं प्रकरण काय?

22 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश! लाखो भारतीयांना वेठीस धरणं 'त्या' कंपनीला भोवलं; नेमकं प्रकरण काय? 9
90 टक्के यूजर्स WhatsApp ची ही सेटींग्ज ठेवतात बंद, हॅकिंकपासून वाचायचं असेल तर आताच करा ऑन!

90 टक्के यूजर्स WhatsApp ची ही सेटींग्ज ठेवतात बंद, हॅकिंकपासून वाचायचं असेल तर आताच करा ऑन!

90 टक्के यूजर्स WhatsApp ची ही सेटींग्ज ठेवतात बंद, हॅकिंकपासून वाचायचं असेल तर आताच करा ऑन! 9
विराट आणि अनुष्काने फार्महाउसनंतर अलिबागमध्ये खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन, नेमकं कारण काय?

विराट आणि अनुष्काने फार्महाउसनंतर अलिबागमध्ये खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन, नेमकं कारण काय?

विराट आणि अनुष्काने फार्महाउसनंतर अलिबागमध्ये खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन, नेमकं कारण काय? 8
देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का?

देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का?

देशाच्या आर्थिक राजधानीचा कारभार Gen-Z च्या हाती; मु्ंबईतील सर्वात तरुण नगरसेवकाचं वय पाहिलंत का? 11