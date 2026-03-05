तिसरे महायुद्ध झाले तर कोणते 10 देश राहणार सर्वात सुरक्षित, भारताचं काय?
World War III: सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने अमेरिका आणि इस्रायलचा निषेध केला आहे आणि तिसऱ्या महायुद्धाचा इशारा दिला आहे. पण जर खरच तिसरे महायुद्ध झाले तर, कोण कोणते देश सुरक्षित राहणार ते जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 05, 2026, 04:45 PM IST
तिसरे महायुद्ध सुरू झाले तर कोणते देश सुरक्षित राहतील?
Which country would be the safest if World War III broke out?: सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्त्रायल विरुद्ध इराणच्या युद्धाचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. युद्धाची परिस्थिती कालांतराने अधिकच बिकट होत चालली आहे. अशात या तणावामुळे तिसऱ्या महायुद्धाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. नागरिकांमध्ये भीचीचे वातावरण पसरले आहे. सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे तो म्हणजे, तिसरे महायुद्ध सुरू झाले तर, सर्वच देशांना हे परिणाम भोगावे लागणार का? कोणते देश यावेळी सुरक्षित राहतील? चला तर मग जाणून घेऊया त्या 10 देशांची नावे जी महायुद्धावेळी सुरक्षित राहतील.
मुख्य भूभागापासून दूर असलेली बेटे
उंच पर्वतरांगा, खडकाळ किनारे असणारे देश
मजबूत संरक्षण व्यवस्था असलेले देश
स्वित्झर्लंड , न्यूझीलंड
आइसलँड , सिंगापूर
भूतान , ऑस्ट्रेलिया
फिजी , ग्रीनलँड
