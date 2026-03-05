English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तिसरे महायुद्ध झाले तर कोणते 10 देश राहणार सर्वात सुरक्षित, भारताचं काय?

तिसरे महायुद्ध झाले तर कोणते 10 देश राहणार सर्वात सुरक्षित, भारताचं काय?

World War III: सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने अमेरिका आणि इस्रायलचा निषेध केला आहे आणि तिसऱ्या महायुद्धाचा इशारा दिला आहे. पण जर खरच तिसरे महायुद्ध झाले तर, कोण कोणते देश सुरक्षित राहणार ते जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 05, 2026, 04:45 PM IST
twitter
1/9

तिसरे महायुद्ध सुरू झाले तर कोणते देश सुरक्षित राहतील?

know Which country would be the safest if World War III broke out?

Which country would be the safest if World War III broke out?: सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्त्रायल विरुद्ध इराणच्या युद्धाचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. युद्धाची परिस्थिती कालांतराने अधिकच बिकट होत चालली आहे. अशात या तणावामुळे तिसऱ्या महायुद्धाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. नागरिकांमध्ये भीचीचे वातावरण पसरले आहे. सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न आहे तो म्हणजे, तिसरे महायुद्ध सुरू झाले तर, सर्वच देशांना हे परिणाम भोगावे लागणार का? कोणते देश यावेळी सुरक्षित राहतील? चला तर मग जाणून घेऊया त्या 10 देशांची नावे जी महायुद्धावेळी सुरक्षित राहतील.   

twitter
2/9

मुख्य भूभागापासून दूर असलेली बेटे

know Which country would be the safest if World War III broke out?

काही देश कोणत्याही युद्धात सामील न होण्याच्या धोरणामुळे सुरक्षित मानले जातात. तसेच मुख्य भूभागापासून दूर असलेली बेटे किंवा समुद्रकिनाऱ्यापासून दूर असलेले दुर्गम प्रदेश अण्वस्त्र हल्ल्यांच्या थेट परिणामांपासून वाचू शकतात.   

twitter
3/9

उंच पर्वतरांगा, खडकाळ किनारे असणारे देश

know Which country would be the safest if World War III broke out?

याशिवाय उंच पर्वतरांगा, खडकाळ किनारे आणि कठीण हवामान हे घटक नैसर्गिक संरक्षणाचे काम करतात. तसेच ज्या देशांकडे सुपीक जमीन आणि स्वतःचे अन्न उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. ते संकटकाळात अधिक काळ टिकू शकतात. त्यामुळे असे देश सुरक्षित राहतात.   

twitter
4/9

मजबूत संरक्षण व्यवस्था असलेले देश

know Which country would be the safest if World War III broke out?

मजबूत संरक्षण व्यवस्था असलेले देश सुरक्षित मानले जातात त्यामध्ये स्वित्झर्लंड, न्यूझीलंड, आइसलँड, सिंगापुर, भूतान, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ग्रीनलँड, चिली, अंचार्क्टिका या देशांचा समावेश आहे. ही यादी पाहता तिसरे महायुद्ध झाल्यास भारत असुरक्षित राहणार.   

twitter
5/9

स्वित्झर्लंड , न्यूझीलंड

know Which country would be the safest if World War III broke out?

स्वित्झर्लंड देशाकडे तटस्थ धोरण, उंच पर्वतरांगा आणि नागरिकांसाठी आपात्कालीन आश्रयस्थानांची उत्तम सोय आहे. तर न्यूझीलंड मुख्य भूभागापासून दूर, सुपीक जमीन आणि अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण देश आहे.   

twitter
6/9

आइसलँड , सिंगापूर

know Which country would be the safest if World War III broke out?

आइसलँड हा देश बेटावर वसलेले भौगोलिक स्थान आणि मुख्य संघर्षापासून दूर आहे. तर सिंगापूर देशात मजबूत संरक्षण व्यवस्था आणि सुस्थित पायाभूत सुविधा आहे.   

twitter
7/9

भूतान , ऑस्ट्रेलिया

know Which country would be the safest if World War III broke out?

भूतान हा देश हिमालयाच्या पर्वतरांगांनी वेढलेला आणि शांतताप्रिय धोरण असलेला देश आहे. तर, ऑस्ट्रेलियाचा विशाल भूभाग, विशेषतः ग्रामीण भाग सुरक्षित मानला जाते.   

twitter
8/9

फिजी , ग्रीनलँड

know Which country would be the safest if World War III broke out?

फिजी या देशाला पॅसिफिक महासागरात एकाकी स्थान असल्याने हल्ल्याची शक्यता कित्येक पटीने कमी होते. तसेच ग्रीनलँड हे एक दुर्गम स्थान, कठीण हवामान आणि अत्यंत कमी लोकसंख्येचा देश आहे.   

twitter
9/9

चिली, अंटार्क्टिका

know Which country would be the safest if World War III broke out?

चिली हा देश दक्षिण अमेरिकेतली भौगोलिक स्थानामुळे सुरक्षित मानले जातो. तर, अंटार्क्टिका हा देश मानवी वस्ती नसलेला बर्फाच्छादित प्रदेश आहे, जिथे लष्करी कारवाईची शक्यता नाही.   

twitter
पुढील
अल्बम

Shiv Jayanti Wishes in Marathi: "प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस..." छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

पुढील अल्बम

Shiv Jayanti Wishes in Marathi: &quot;प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस...&quot; छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

Shiv Jayanti Wishes in Marathi: "प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस..." छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा

Shiv Jayanti Wishes in Marathi: "प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस..." छत्रपती शिवाजी महारांजाच्या जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा 15
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांचा शाही विवाह सोहळा संपन्न! पहिला फोटो समोर

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांचा शाही विवाह सोहळा संपन्न! पहिला फोटो समोर

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding: अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांचा शाही विवाह सोहळा संपन्न! पहिला फोटो समोर 8
इराणच्या हल्ल्यांमुळे भारत CNG तुटवड्याच्या उंबरठ्यावर; LNG पुरवठा पूर्णपणे थांबला

इराणच्या हल्ल्यांमुळे भारत CNG तुटवड्याच्या उंबरठ्यावर; LNG पुरवठा पूर्णपणे थांबला

इराणच्या हल्ल्यांमुळे भारत CNG तुटवड्याच्या उंबरठ्यावर; LNG पुरवठा पूर्णपणे थांबला 9
वेटर वडील, पत्र्याची खोली अन् गरिबीतील बालपण; संघर्ष आणि शिक्षणाच्या जोरावर आता मिळवली राज्यसभेची खासदारकी

वेटर वडील, पत्र्याची खोली अन् गरिबीतील बालपण; संघर्ष आणि शिक्षणाच्या जोरावर आता मिळवली राज्यसभेची खासदारकी

वेटर वडील, पत्र्याची खोली अन् गरिबीतील बालपण; संघर्ष आणि शिक्षणाच्या जोरावर आता मिळवली राज्यसभेची खासदारकी 11