Marathi News
Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…कोजागरी पौर्णिमेच्या खास मराठीतून प्रियजनांना द्या शुभेच्छा

Kojagiri Purnima Shubhechcha Wishes in Marathi : कोजागिरी पौर्णिमा चंद्राच्या मनोहारी प्रकाशाने न्हालेल्या रात्रीचा सण..यंदा 6 ऑक्टोबरला शरद पौर्णिमा असणार आहे. अशा शुभदिनाची तुमच्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.

Neha Choudhary | Oct 05, 2025, 09:12 AM IST
कोजागिरी पौर्णिमा तुमच्या आयुष्यात सौख्य, मांगल्य, समृद्धी आणि दीर्घायुष्य घेऊन येणारी ठरो! हीच आमची कामना… कोजागिरी पौर्णिमा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा !

मंद प्रकाश चंद्राचा, त्यात गोड स्वाद दुधाचा, विश्वास वाढु द्या नात्याचा, त्यात असु दे गोडवा साखरेचा, कोजागिरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आली कोजागिरी पौर्णिमा, शरदाचे चांदणे घेऊन.. कोण कोण जागे हे पाहते, लक्ष्मी दाराशी येऊन.. आजची कोजागिरीची रात्र सुखकारक व आनंदाची उधळण करणारी जावो हीच सदिच्छा…! कोजागिरी  पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा.

रात्र पौर्णिमेची सजली ही अशी, नववधू रुपेरी साजात जशी.. दूध आटवूया चंद्र प्रकाशात, प्रतिबिंब पाहुया चंद्राचे त्यात.. कोजागिरी करू साजरी हर्षाने, आश्विनाची पौर्णिमा आली वर्षाने.. कोजागिरी  पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा.

आज कोजागिरी पौर्णिमा…  आजचा दिवस तुमच्यासाठी  सुखकारक आणि  आनंददायक असावा  हिच सदिच्छा…  कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कोजागिरी म्हणजे जागरूकता वैभव,  उल्हासाचा आणि आणि आनंदाचा उत्सव,  शितलता आणि सुंदरता यांच्या शांतीरूप समन्वयाची अनुभूती…  कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कोजागिरी पौर्णिमा तुमच्या आयुष्यात सौख्य, मांगल्य,  समृद्धी आणि दीर्घायुष्य घेऊन येणारी ठरो… हीच आमची मनोकामना… कोजागिरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चंद्राच्या मंद प्रकाशाला मधुर दुधाची साथ,  प्रकाशमय करणाऱ्या प्रत्येकाच्या  आयुष्यात असावा ऋणानूबंधाचा हात… कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रकाश चंद्रमाचा,आस्वाद दुधाचा,  साजरा करू य सण कोजागिरीचा… कोजागिरी पोर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

शरदाचे चांदणे, आणि कोजागिरीची रात्र.. चंद्राच्या मंद प्रकाशात, जागरण करू एकत्र.. दूध साखरेचा गोडवा, नात्यांमध्ये येऊ दे.. आनंदाची उधळण, आपल्या जीवनी होऊ दे… आपल्या सर्वांना कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भारताचा महाप्रोजेक्ट पूर्ण, पाकिस्तानचं दुर्दैव आता सगळीकडून लागणार वाट, देशातील शेतकरी होणार आनंदी

