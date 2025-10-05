Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…कोजागरी पौर्णिमेच्या खास मराठीतून प्रियजनांना द्या शुभेच्छा
Kojagiri Purnima Shubhechcha Wishes in Marathi : कोजागिरी पौर्णिमा चंद्राच्या मनोहारी प्रकाशाने न्हालेल्या रात्रीचा सण..यंदा 6 ऑक्टोबरला शरद पौर्णिमा असणार आहे. अशा शुभदिनाची तुमच्या प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.
Neha Choudhary | Oct 05, 2025, 09:12 AM IST
1/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
2/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
3/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
4/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
5/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
6/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
7/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
8/10
कोजागरी पौर्णिमेच्या शुभेच्छा
9/10