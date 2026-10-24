/Kojagiri Purnima Wishes in Marathi : चंद्राचा पसरला रुपेरी प्रकाश…, कोजागरी पौर्णिमेच्या खास शुभेच्छा

Kojagiri Purnima Wishesh in Marathi 2026 : शरद पौर्णिमा (Sharad Purnima) देशभरात रविवारी 25 ऑक्टोबर 2026 ला साजरी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात ही पौर्णिमा कोजागरी पौर्णिमा म्हणून साजरी करण्यात येतं. यादिवशी चंद्रला अतिशय महत्त्व आहे. या रात्री चंद्र पृथ्वीच्या जास्त जवळ असतो अशी मान्यता आहे. अशा या कोजागरी पौर्णिमेचा आपल्या कुटुंबासह नातेवाईकांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या.
कोजागिरी पौर्णिमा तुमच्या आयुष्यात सौख्य, मांगल्य, समृद्धी आणि दीर्घायुष्य घेऊन येणारी ठरो! हीच आमची कामना… कोजागिरी पौर्णिमा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा !
दूध केशरी, चंद्र – चांदणे, कोजागिरीचे रूप आगळे…कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
शरद पौर्णिमेच्या दिवशी करतो प्रार्थना जीवनात तुम्हाला लाभो सुख-समृद्धी हीच मनोकामना देवी लक्ष्मीचीही होवो कृपा मंगलमय सण करा साजरा, कोजागरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
आली कोजागिरी पौर्णिमा, शरदाचे चांदणे घेऊन, कोण कोण जागे हे पाहते लक्ष्मी दाराशी येऊन, कोजागिरी पौर्णिमेच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा!
शरद पौर्णिमेची पवित्र रात्र, तुमच्यावर आणि तुमच्या कुटुंबावर सुख, समृद्धीचा करो वर्षाव कोजागरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
मंद प्रकाश चंद्राचा, त्यात गोड स्वाद दुधाचा, विश्वास वाढु द्या नात्याचा, त्यात असु दे गोडवा साखरेचा, कोजागिरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
रात्र पौर्णिमेची सजली ही अशी, नववधू रुपेरी साजात जशी. दूध आटवूया चंद्र प्रकाशात, प्रतिबिंब पाहुया चंद्राचे त्यात. कोजागिरी करू साजरी हर्षाने, आश्विनाची पौर्णिमा आली वर्षाने.. कोजागिरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा.
कोजागिरी म्हणजे जागरूकता वैभव, उल्हासाचा आणि आणि आनंदाचा उत्सव, शितलता आणि सुंदरता यांच्या शांतीरूप समन्वयाची अनुभूती… कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा!