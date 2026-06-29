/निसर्गाचं देखणं रूप: पहिल्या पावसात धुक्याच्या दुलईत हरवलं हिरवं कोकण!

मृग नक्षत्राचे आगमन झाले की, महाराष्ट्राच्या पाऊलखुणा आपोआप कोकणाच्या दिशेने वळू लागतात. उन्हाळ्याच्या काहिलीनंतर पडणारा पाऊस संपूर्ण महाराष्ट्राला सुखावतो, पण कोकणातल्या पहिल्या पावसाची बातच काही वेगळी! कोकणातला पहिला पाऊस म्हणजे केवळ पाण्याचे थेंब नसून, तो निसर्गाचा एक भव्य उत्सव असतो. सध्या कोकण याच उत्सवात न्हाऊन निघत असून, निसर्गाने आपले सर्वात देखणे रूप धारण केले आहे.
मागील काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्र हा पावसाच्या प्रतीक्षेत होता. शहरी माणूस उकाड्याने हैराण झालेला तर गावातील शेतकरी हा शेतात पेरणी केलेली वाया गेल्यानं झालेल्या नुकसानेने चिंतीत होता. मात्र जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात का होईना पण दडी मारून बसलेला पाऊस पुन्हा बरसू लागला.
पहिल्या काही सरी कोसळताच कोकणच्या तांबड्या मातीचा सुगंधी दरवळ मनाचा कोपरा न् कोपरा सुगंधित करतो. बघता बघता अवघा आसमंत ‘हिरवाळीने नटून’ जातो. माळावरचे तांबडे कडे आता मखमली हिरवेगार झाले आहेत. त्यातच,डोंगरांच्या कड्याकपारीतून अचानक उतरणारे पांढरेभट्ट धुकं कोकणला आपल्या कुशीत घेतं.
‘धुक्यात हरवलेलं कोकण’ पाहताना आपण एखाद्या स्वप्नभूमीत आल्याचा भास होतो.वारा आणि धुक्याचा हा लपंडाव पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करत आहे. पावसाच्या सरी जशा तीव्र होतात, तसा सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये एक वेगळाच नाद गुंजू लागतो.
कड्यांवरून कोसळणारे आणि 'सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातून प्रवाहित होणारे फेसळणारे धबधबे' हे सध्याच्या कोकणचे मुख्य आकर्षण ठरत आहेत.दुधासारखे पांढरे शुभ्र वाहणारे हे धबधबे पाहताना डोळ्यांचे पारणे फिटते.नद्या-नाले ओसंडून वाहू लागले आहेत आणि विहिरींची पाणी पातळी वाढली आहे..
कोकणी माणसाचा आदरातिथ्यभाव या पावसाळ्यात अधिकच खुलतो. "येवा कोकण आपलाच असा" अशी साद घालत, गरमागरम चहा आणि कांदा भजीचा आस्वाद घेत पावसाचा आनंद घेण्यासाठी कोकण आता पर्यटकांचे स्वागत करायला सज्ज झाले आहे.
पावसाळ्यात कोकणातील गावं, शिवरायांच्या काळातील डोंगर माथ्यावर वसलेले गडकिल्ले आणि निसर्गाचं सौंदर्य अधिकच खुलतं. त्यामुळे आता उन्हाळ्यासह पावसाळ्यात सुद्धा राज्यातून अनेक पर्यटक येथे भेट देतात.
तुम्हीही जर शहराच्या गजबजाटातून सुटका करून निसर्गाच्या कुशीत विसावू इच्छित असाल, तर पावसाळ्यातल्या या नयनरम्य कोकणची सफर करायलाच हवी.
कोकणातील पावसाळ्यात पाहावीत अशी प्रसिद्ध ठिकाणं पुढील प्रमाणे - आंबोली घाट, मार्लेश्वर मंदिर, दापोली, गणपतीपुळे, कुणकेश्वर मंदिर, तारकर्ली बीच, देवकुंड धबधबा, वेलस बीच, सावंतवाडी, कास पठार