कोकण रेल्वेची शिमगा स्पेशल भेट!होळीसाठी दिवा-चिपळूण विशेष मेमू ट्रेन धावणार; 8 दिवसांच्या फेऱ्यांचे 'हे' आहे वेळापत्रक A To Z माहिती
Kokan Railway Holi Special MEMU Train Time Table : कोकण रेल्वेने शिमगोत्सवासाठी चाकरमान्यांना मोठी भेट दिली आहे. वाढती गर्दी लक्षात घेता दिवा ते चिपळूण दरम्यान विशेष मेमू (MEMU) फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय व्हावी यासाठी रेल्वेने हे पाऊल उचलले असून, या गाड्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक, वेळ आणि थांबे यांची सविस्तर माहिती येथे वाचा
Dakshata Thasale | Feb 25, 2026, 06:02 PM IST
शिमगा हा सण कोकणातील अतिशय महत्त्वाचा सण आहे. या सणाकरीता प्रत्येक कोकणकर गावी हमखास जात असतो. त्यामुळे कोकण मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी किंवा रेल्वेवर प्रचंड ताण येतो. त्या सर्व दिव्यातून आता चिपळूणला जाता येणार आहे. त्यामुळे ही मेमू विशेष गाडी 1 मार्च 2026 ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत दररोज दोन्ही दिशांनी धावणार आहे. (फोटो - सोशल मीडिया)
मध्य रेल्वेने होळी आणि शिमग्यानिमित्त एकूण 186 फेऱ्यांची घोषणा केली आहे. या गाड्या प्रामुख्याने मुंबई (CSMT/LTT) ते सावंतवाडी रोड, रत्नागिरी आणि मडगाव या मार्गांवर चालवल्या जातील. चिपळूण ते दिवा दरम्यान अनारक्षित (Unreserved) मेमू (MEMU) विशेष गाड्या 1 मार्च ते 8 मार्च 2026 दरम्यान दररोज चालवल्या जातील. (फोटो - सोशल मीडिया)
