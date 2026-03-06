कोकणातील फक्त एकाच गावात असतो दोन पालख्यांचा मान, जाणून घ्या वाटूळ गावाचा रंजक इतिहास
Kokan Vatul Gaon Shimga: शहरातील होळी 2 दिवसांची असली तरी, कोकणात मात्र महिनाभर होळीची उत्सव साजरा केला जातो. प्रत्येक गावात ग्रामदेवतेची एक पालखी मिरवली जाते, पण एक गाव असे आहे जिथे 2 पालख्यांचा मान असतो. कोणते आहे हे गाव जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 06, 2026, 07:32 PM IST
वाटूळ गावचा शिमगोत्सव
वाटूळ, कोकणातील राजापूर तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील एक सुंदर गाव. वाटूळ नाव वाचताना वेगळे वाटत असले तरी या नावामागे इतिहास आहे. या वाटूळ गावचा शिमगोत्सव म्हणजे एक पर्वणीच असते. जवळपास पंधरा दिवस हा शिमगोत्सव चालतो. विशेष म्हणजे शिमग्याला सर्व गावांमध्ये एकच पालखी मिरवली जाते, पण या गावात दोन पालख्या मिरवल्या जातात.
कोकणातील शिमगोत्सव
सांबाची होळी
वाटूळ गावात पौर्णिमेला दुपारी सांबाची होळी असते , व रात्री गावहोळी. रात्री होळी तोडायला जाण्यापूर्वी संपूर्ण गाव महादेव वाडीतील मांडावर जमतो. मानकरी गुरवांना होळी कुठे पाहीली आहे का म्हणून विचारतात. गुरवांनी ठिकाण सांगितल्यावर गावच्या देवांना नारळ देवून सगळे ढोल ताश्याच्या गजरात मार्गस्थ होतात. होळीच्या ठिकाणी पोहचल्यावर मानकरर्यांच्या परवानगीने होळी तोडली जाते. होळी तुटताना सर्वजण बोंब घालतात.
आयनात रे आयनात.....
होळीची आणि होलीदेवाची पूजा
दोन पालख्यांची कथा
वाटूळ गावच्या दोन पालख्या आहेत अदिष्टीदेवी व रवळनाथदेव. यामागे पण एक कथा आहे. रवळनाथ देवाने आपल्या मेहुणीसोबत लग्न केले म्हणून देवी अदिष्टी रागावून निघून गेली. गाववाल्यांनी तिला परत येण्यासाठी खुप विनवणी केली तेव्हा देवीने परत येण्याचे मान्य केले पण काही अटी घातल्या. देवीने स्वतः चे वेगळे मंदिर बांधून मागितले तसेच गावच्या कार्यक्रमात तिला पहिला मान द्यायचा, म्हणून आजही पहिली अदिष्टी देवीची पूजा केली जाते आणि पहिला नारळ दिला जातो.
