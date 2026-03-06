English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • कोकणातील फक्त एकाच गावात असतो दोन पालख्यांचा मान, जाणून घ्या वाटूळ गावाचा रंजक इतिहास

कोकणातील फक्त एकाच गावात असतो दोन पालख्यांचा मान, जाणून घ्या वाटूळ गावाचा रंजक इतिहास

 Kokan Vatul Gaon Shimga: शहरातील होळी 2 दिवसांची असली तरी, कोकणात मात्र महिनाभर होळीची उत्सव साजरा केला जातो. प्रत्येक गावात ग्रामदेवतेची एक पालखी मिरवली जाते, पण एक गाव असे आहे जिथे 2 पालख्यांचा मान असतो. कोणते आहे हे गाव जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 06, 2026, 07:32 PM IST
twitter
1/8

वाटूळ गावचा शिमगोत्सव

Kokan Vatul Gaon Shimga

वाटूळ, कोकणातील राजापूर तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील एक सुंदर गाव. वाटूळ नाव वाचताना वेगळे वाटत असले तरी या नावामागे इतिहास आहे. या वाटूळ गावचा शिमगोत्सव म्हणजे एक पर्वणीच असते. जवळपास पंधरा दिवस हा शिमगोत्सव चालतो. विशेष म्हणजे शिमग्याला सर्व गावांमध्ये एकच पालखी मिरवली जाते, पण या गावात दोन पालख्या मिरवल्या जातात.   

twitter
2/8

कोकणातील शिमगोत्सव

Kokan Vatul Gaon Shimga

शिमगा म्हटला की डोळ्यासमोर उभं राहतं ते म्हणजे फक्त कोकण. कोकणात शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. प्रत्येक गावात ग्रामदेवतेच्या पालख्या नाचवल्या जातात. पण वाटूळ गावची होळी काहीशी वेगळी असते.   

twitter
3/8

सांबाची होळी

Kokan Vatul Gaon Shimga

वाटूळ गावात पौर्णिमेला दुपारी सांबाची होळी असते , व रात्री गावहोळी. रात्री होळी तोडायला जाण्यापूर्वी संपूर्ण गाव महादेव वाडीतील मांडावर जमतो. मानकरी गुरवांना होळी कुठे पाहीली आहे का म्हणून विचारतात. गुरवांनी ठिकाण सांगितल्यावर गावच्या देवांना नारळ देवून सगळे ढोल ताश्याच्या गजरात मार्गस्थ होतात. होळीच्या ठिकाणी पोहचल्यावर मानकरर्‍यांच्या परवानगीने होळी तोडली जाते. होळी तुटताना सर्वजण बोंब घालतात.   

twitter
4/8

आयनात रे आयनात.....

Kokan Vatul Gaon Shimga

यानंतर होळी गावात आणेपर्यंत मध्यरात्र उलटून जाते. होळी आणताना आयनात रे आयनात..... ही बोंब प्रत्येकाच्या तोंडात असते. नंतर होळी मांडावर ठेवली जाते व तिची पूजा केली जाते. नंतर तिला नेमात घालून दोरीच्या सहाय्याने उभी केली जाते व होलीदेव होळीसमोर उभा केला जातो.   

twitter
5/8

होळीची आणि होलीदेवाची पूजा

Kokan Vatul Gaon Shimga

दुसऱ्या दिवशी सकाळी होळी उजवली जाते. मानकरी, गावकरी होळीच्या भोवती फिरत होलीदेवाला मिठी मारून भेटतात. होलीदेवाचा चौक भरला जातो. होळीची आणि होलीदेवाची पूजा केली जाते. तसेच गार्हाणे घातले जाते. संध्याकाळी पालख्यांना रूप लावली जातात. अशाप्रकारे शिमग्याला सुरवात होते.   

twitter
6/8

दोन पालख्यांची कथा

Kokan Vatul Gaon Shimga

वाटूळ गावच्या दोन पालख्या आहेत अदिष्टीदेवी व रवळनाथदेव. यामागे पण एक कथा आहे. रवळनाथ देवाने आपल्या मेहुणीसोबत लग्न केले म्हणून देवी अदिष्टी रागावून निघून गेली. गाववाल्यांनी तिला परत येण्यासाठी खुप विनवणी केली तेव्हा देवीने परत येण्याचे मान्य केले पण काही अटी घातल्या. देवीने स्वतः चे वेगळे मंदिर बांधून मागितले तसेच गावच्या कार्यक्रमात तिला पहिला मान द्यायचा, म्हणून आजही पहिली अदिष्टी देवीची पूजा केली जाते आणि पहिला नारळ दिला जातो.  

twitter
7/8

गावातील वाड्यांमध्ये पालख्या

Kokan Vatul Gaon Shimga

दोन्ही पालख्या मांडावर सजवल्या जातात आणि दुसर्‍या दिवशी सर्वप्रथम महादेवाचे मंदिर व मानकरर्‍यांच्या घरात पालखी नेली जाते. नंतर दुसऱ्या दिवसापासून गावातील सगळ्या वाड्यांमध्ये आठ ते दहा दिवस ह्या पालख्या प्रत्येक घरात जातात.   

twitter
8/8

शिमगोवत्साचा मनमुराद आनंद

Kokan Vatul Gaon Shimga

वाटूळ गावातील हा उत्सव पौर्णिमा ते अमावस्येपर्यंत चालतो. गावात आलेले चाकरमानी आणि गावकरी या शिमगोवत्साचा मनमुराद आनंद घेतात.   

twitter
पुढील
अल्बम

Fourth Mumbai: कुठे असणार चौथी मुंबई? मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसऱ्या मुंबईपेक्षा सुपर कनेक्टिव्हिटी, मुख्यमंत्र्‍यांकडून महत्त्वाची माहिती

पुढील अल्बम

Fourth Mumbai: कुठे असणार चौथी मुंबई? मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसऱ्या मुंबईपेक्षा सुपर कनेक्टिव्हिटी, मुख्यमंत्र्‍यांकडून महत्त्वाची माहिती

Fourth Mumbai: कुठे असणार चौथी मुंबई? मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसऱ्या मुंबईपेक्षा सुपर कनेक्टिव्हिटी, मुख्यमंत्र्‍यांकडून महत्त्वाची माहिती

Fourth Mumbai: कुठे असणार चौथी मुंबई? मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसऱ्या मुंबईपेक्षा सुपर कनेक्टिव्हिटी, मुख्यमंत्र्‍यांकडून महत्त्वाची माहिती 10
Women&#039;s Day Special: प्रत्येक भारतीय महिलेला माहित असायला हवे असे 7 कायदे!

Women's Day Special: प्रत्येक भारतीय महिलेला माहित असायला हवे असे 7 कायदे!

Women's Day Special: प्रत्येक भारतीय महिलेला माहित असायला हवे असे 7 कायदे! 8
Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा 8
T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-न्यूझीलंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-न्यूझीलंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-न्यूझीलंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती 8