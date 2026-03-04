English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • कोकणात पडतो सोन्याचा फुलांचा पाऊस! नकाशात सुद्धा न दिसणाऱ्या गावात होते लाखोची कमाई; पर्यटकांना वर्षभर असते प्रतिक्षा

कोकणात पडतो सोन्याचा फुलांचा पाऊस! नकाशात सुद्धा न दिसणाऱ्या गावात होते लाखोची कमाई; पर्यटकांना वर्षभर असते प्रतिक्षा

कोकणातील अनोखे गाव जिथे फुलांचा पाऊस पडतो. हे फूल साध सुध नसून सोन्यापेक्षा दुर्मिळ आणि महागडं आहे. 

Vanita Kamble | Mar 04, 2026, 10:44 PM IST
Asoli Village Famous for Sarangi Flowers : कोकण म्हंटल की डोळ्यासमोर चित्र येते ते अथांग समुद्र नारळ, काजू आणि आंबा फणसाच्या बागा. कोकणाचे निसर्ग सौंदर्य पर्यटकांना भुरळ घालते. कोकणात असाच एक निसर्गाचा जबरदस्त अविष्कार पहायला मिळतो. कोकणात  सोन्याचा फुलांचा पाऊस पडतो. ही फुलं प्रत्यक्षात सोन्याची नसली तरी सोन्यापेक्षा दुर्मिळ आहे. नकाशात सुद्धा न दिसणाऱ्या गावात या फुलांमुळे लाखोची कमाई होते. जाणून घेऊय हे अनोखे फुल कोणत्या गावात बहरते.  

नकाशात सुद्धा न दिसणारे कोकणातील एक गाव भारताला भुरळ घालत आहे. याचे कारण म्हणजे या गावात फुलणारे सुगंधी फूल. वर्षातून फक्त 1 महिना या फुलांचा हंगाम असतो. या फुलांच्या सुंगधाने संपूर्ण परिसर मंत्रमुग्ध होतो. अलीकडे पर्यटक मोठ्या संख्येने या फुलांचा बहर अनुभवण्यासाठी या गावाल भेट देत आहेत.  

सोन्यापेक्षा दुर्मिळ आणि महागडे फुलाचे नाव आहे सुरंगी.  कोकणातील वेंगुर्ला जवळ वसलेले आसोली गावात  सुरंगीच्या फुलाचा पाऊस पडतो.   

हे छोटेसे गाव माघ–फाल्गुन या दोन महिन्यात सुरंगीच्या सुगंधात हरवून जाते. मोत्यासारख्या फुलांनी आणि त्यांच्या मोहक सुगंधाने नटलेले हे गाव खूपच निसर्गरम्य आहे. 

एप्रिल ते मे महिन्याच्या काळात फक्त एक आठवड्याच्या हंगामातच सरंगीच्या फुलांन बहर येतो. मात्र, याचा सुगंध वर्षभर दरवळतो. दवाशी स्पर्श झाल्यावर हे फुल फुलतं. आसोली गावात सुरंगीच्या फुलांचा बहर पाहण्यासाठी पर्यटकांना वर्षभर वाट पहावी लागते. 

असोली गावात सुरंगीची असंख्य झाडे आहेत आणि या झाडांची कुणी लागवड केलेली नाही, ही झाडे स्वतःच उगवून आली आहेत. ही झाडे डेरेदार वाढतात. असे सुरंगीचे जंगलच या गावाला लाभलेले आहे.

असोली गावाचे अर्थार्जन याच सुरंगीवर चालते. झाडावर चढून सुरंगीच्या कळ्या, फुले काढली जातात. ही फुले गोळा करायला म्हणून झाडांखाली साड्या अंथरलेल्या असतात. फुलांचा सडा या साड्यांवर पडतो.  ही फुले आणि कळ्या गोळा करून खळ्यात आणतात. ती मोठ्या चाळणीत घेऊन साफ करतात, जेणेकरून त्यातील कचरा वेगळा होईल आणि फक्त फुले राहतील. नंतर आपण धान्य कसे सुकत घालतो तशीच इथे सुरंगी सुकत घालतात.  

 तीन उन्हे दिली की, ही फुले आणि कळ्या चांगल्या सुकतात आणि मग ही सुकलेली फुले मुंबईत मार्केटमध्ये पाठवतात. तिकडे याचा वापर परफ्यूम, सुगंधी द्रव्ये तयार करण्यासाठी होतो. असोवी गावात अगदी छोट्या मोठ्या घरांच्या अंगणात, परसात सुरंगी सुकत घातलेली पहायला मिळते.   

आसोली गावात जाण्यासाठी कोकम रेल्वेचे सर्वात जवळचे रेल्वे स्थानक सावंतवाडी आहे. आसोली  गाव तसे अगदी आडवाटेवर आहे. वेंगुर्ल्याकडून शिरोड्याकडे जाताना डाव्या बाजूला एक चिंचोळा रस्ता आसोली गावाकडे जातो. (फोटो - Mukta Narvekar युट्यूब चॅनेल)

