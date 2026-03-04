कोकणात पडतो सोन्याचा फुलांचा पाऊस! नकाशात सुद्धा न दिसणाऱ्या गावात होते लाखोची कमाई; पर्यटकांना वर्षभर असते प्रतिक्षा
कोकणातील अनोखे गाव जिथे फुलांचा पाऊस पडतो. हे फूल साध सुध नसून सोन्यापेक्षा दुर्मिळ आणि महागडं आहे.
Asoli Village Famous for Sarangi Flowers : कोकण म्हंटल की डोळ्यासमोर चित्र येते ते अथांग समुद्र नारळ, काजू आणि आंबा फणसाच्या बागा. कोकणाचे निसर्ग सौंदर्य पर्यटकांना भुरळ घालते. कोकणात असाच एक निसर्गाचा जबरदस्त अविष्कार पहायला मिळतो. कोकणात सोन्याचा फुलांचा पाऊस पडतो. ही फुलं प्रत्यक्षात सोन्याची नसली तरी सोन्यापेक्षा दुर्मिळ आहे. नकाशात सुद्धा न दिसणाऱ्या गावात या फुलांमुळे लाखोची कमाई होते. जाणून घेऊय हे अनोखे फुल कोणत्या गावात बहरते.