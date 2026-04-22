English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
हॉटेलवर नेऊन तिचे नग्न फोटो काढले अन्...; महाराष्ट्राला हादरवणारा घटनाक्रम! कर्ज फेडल्यानंतरही सावकाराने...

Kolhapur Crime News: कोल्हापूरमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला असून या प्रकरणासंदर्भातील माहिती समोर आल्यानंतर पोलिस यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. नेमकं घडलं काय ते जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Apr 22, 2026, 10:26 AM IST
twitter
1/10

कोल्हापुरात सावकाराने केलेलं दृष्कृत्य प्रकाशझोतात

कोल्हापुरमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला असून सावकाराने केलेलं दृष्कृत्य प्रकाशझोतात आलं आहे. नेमकं या महिलेसोबत सावकाराने केलं काय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे... (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - एआयवरुन साभार)

twitter
2/10

कर्जाच्या वसुलीसाठी महिलेवर अत्याचार

कोल्हापूर जिल्ह्यात कर्जाच्या वसुलीसाठी महिलेवर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)

twitter
3/10

आरोपी कोण? नाव काय?

या प्रकरणी गांधीनगर पोलिसांनी सावकार अमित सावंत (वय 35, रा. रोहिदास चौक, गडमुडशिंगी) याला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - एआयवरुन साभार)  

twitter
4/10

दोन लाख रुपये दहा टक्के व्याजाने

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिलेने 2023 साली आर्थिक अडचणीमुळे आरोपीकडून दोन लाख रुपये दहा टक्के व्याजाने घेतले होते. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्सवरुन साभार)  

twitter
5/10

महिलेवर वारंवार अत्याचार

मात्र, आर्थिक अडचण वाढत गेल्यानंतर आरोपीने त्याचा गैरफायदा घेत महिलेवर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. (फोटो एआयवरुन साभार)  

twitter
6/10

नग्न फोटो आणि व्हिडिओ काढले

सावकार अमित सावंत याने संबंधित महिलेला वेळोवेळी हॉटेलवर नेऊन तिचे नग्न फोटो आणि व्हिडिओ काढले. (प्रातिनिधिक फोटो)

twitter
7/10

चित्रीकरण व्हायरल करण्याची धमकी देत...

त्यानंतर हे अश्लील चित्रीकरण व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले, अशी तक्रार महिलेने पोलिसांत दिली आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)  

twitter
8/10

दोन लाख दहा हजार रुपये परत करूनही...

दरम्यान, पीडित महिलेने दोन लाख दहा हजार रुपये परत करूनही उर्वरित 25 हजार रुपयांसाठी आरोपी तिचा छळ करत होता. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)  

twitter
9/10

नातेवाईकाला देखील आरोपीकडून मारहाण

इतकेच नव्हे, तर संबंधित व्हिडिओ इतरांना पाठवल्यानंतर जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या महिलेच्या नातेवाईकाला देखील आरोपीने मारहाण केली.  (फोटो एआयवरुन साभार)

twitter
10/10

गुन्हा दाखल, तपास सुरु

या प्रकरणी गांधीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस उपनिरीक्षक विजय कोळी पुढील तपास करत आहेत. (फोटो एआयवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Ayush Mhatre: कोण घेणार CSK मध्ये आयुष म्हात्रेची जागा? 'या' दमदार खेळाडूंची नावं चर्चेत

पुढील अल्बम

