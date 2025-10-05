PHOTOS: कोल्हापुरच्या जावयाने हेलिकॉप्टर घेतलं अन् सासुरवाडीत दाखवायला घेऊन आला; अन् पुढं घडलं...
सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी येथे एका अविस्मरणीय प्रसंगाची नोंद झाली. कोल्हापूर येथील उद्योजक पवार कुटुंबाने आपल्या नव्याने घेतलेल्या हेलिकॉप्टरने मामाच्या गावी (आटपाडी) हजेरी लावली. पारंपरिक पद्धतीने हेलिकॉप्टरचे उत्साहात पूजन करण्यात आले.
