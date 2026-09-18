एका कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवरुन उच्च न्यायालयाने सीमाशुल्क विभागावर प्रश्नांची सरबत्ती केल्याचं पाहायला मिळालं. नेमकं न्यायालयामध्ये झालं आणि न्यायालयाने काय म्हटलंय जाणून घ्या...
सेक्स टॉईजसंदर्भातील या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी महिला न्यायाधिशांच्या एकल खंडपीठासमोर झाली. नेमकं कोर्टात काय घडलं आणि कोर्टाने काय सांगितलं आहे जाणून घ्या
भारतीय सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत सेक्स टॉईजच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा अधिकार सीमाशुल्क विभागाला खरोखरच आहे का, असा प्रश्न कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
न्यायमूर्ती स्मिता दास डे यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणात सुनावणी केली. जर एखादं प्राधिकरण केवळ वैयक्तिक नैतिकतेच्या आधारावर, एखाद्या वस्तूला 'अश्लील' ठरवून त्यावर बंदी घालत असेल आणि याचा परिणाम नागरिकांच्या व्यावसायिक हक्कांवर होत असेल, तर न्यायालयाने हस्तक्षेप केला पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
सेक्स टॉईजच्या आयातीवर कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार बंदी घालण्यात आली आणि तिची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली, हे स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सीमाशुल्क विभागाला सांगितले आहे.
एका कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित हे प्रकरण आहे. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, 'बॉडी मसाजर' किंवा सेक्स टॉईज प्रतिबंधित वस्तू मानल्या जाऊ शकत नाहीत. कंपनीच्या मते, 1962 च्या सीमाशुल्क कायद्यात अशा वस्तूंच्या आयातीवर स्पष्टपणे बंदी घातलेली नाही.
शिवाय, ही उत्पादने म्हणजेच सेक्स टॉईज देशांतर्गत बाजारात तसेच विविध ऑनलाइन विक्री प्लॅटफॉर्मवर सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या आयातीवर बंदी घातल्यास व्यवसायावर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला.
केवळ वैयक्तिक नैतिक दृष्टिकोनातून एखादी वस्तू 'अश्लील' मानली जाते म्हणून तिच्या आयातीवर बंदी घालता येणार नाही. यामुळे व्यक्तीच्या व्यापार करण्याच्या अधिकारातही अडथळा येतो, असंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं.
सीमाशुल्क विभागाने न्यायालयासमोर याचिकेच्या स्वीकारार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सीमाशुल्क कायद्याच्या कलम 128 नुसार, याचिकाकर्त्याने संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल करायला हवा होता, परंतु तसे केले नाही. थेट उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका स्वीकारार्ह नाही, असा युक्तिवाद सीमाशुल्क विभागाने केला.
दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने, "या प्रकरणात केवळ तथ्यांचा वाद नसून महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्नही आहेत," असं म्हटलं. न्यायालयाने सीमाशुल्क विभागाला दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याला एका आठवड्याच्या आत प्रतिसाद द्यावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 ऑक्टोबर रोजी होईल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रीपिकवरुन साभार)