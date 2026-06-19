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कोकणचो ऊर भरून इलो... पार दुबई, अर्जेंटिना, इस्रायलमध्ये 'कोकण रेल्वे'ला प्रोजेक्ट? कारणही खास

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:31 AM IST

कोकणी माणसाला अभिमान वाटावा अशी बातमी समोर येत असून कोकण रेल्वे महामंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामागे एक फार महत्त्वाचं कारण आहे. हे कारण काय याबद्दल जाणून घेऊयात...

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कोकण रेल्वे अंतरराष्ट्रीय स्तरावर

कोकण रेल्वे महामंडळ (केआरसीएल) आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेणार आहे. कोकण रेल्वे देशाच्या सीमा ओलांडून अंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाण्याच्या विचारात आहे.

 

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तीन देशात निविदा भरण्याची तयारी

कोकण रेल्वे महामंडळाने दुबई मेट्रो, अर्जेंटिना आणि इस्रायलमधील प्रकल्पांसाठी निविदा भरण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र या निर्णयामागे एक खास कारण आहे.

 

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अवघड भौगोलिक परिस्थितीत...

अवघड भौगोलिक परिस्थितीत रेल्वे मार्ग, बोगदे आणि पूल उभारण्याचा मोठा अनुभव असलेल्या केआरसीएलला आपल्या तांत्रिक कौशल्याच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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व्यवस्थापनातील अनुभवामुळे मिळणार लाभ?

रेल्वे अभियांत्रिकी, बोगदे बांधकाम, पूल उभारणी आणि प्रकल्प व्यवस्थापनातील अनुभवामुळे जागतिक प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक लाभ मिळेल, असा विश्वास महामंडळाने व्यक्त केला आहे.

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उत्पन्न वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न

वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. प्रकल्पांसाठी निविदा भरणे हा याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

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बहुतांश कर्जाची परतफेड

मागील वर्षांतील बहुतांश कर्जाची परतफेड करण्यात कोकण रेल्वे महामंडळाला यश आले असून, उर्वरित कर्जही लवकरच पूर्णपणे फेडले जाईल.

 

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हा पुढाकार महत्त्वाचा

भारतीय रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्या परदेशातील प्रकल्पांकडे वळत असताना केआरसीएलचा हा पुढाकार महत्त्वाचा मानला जात आहे. 

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स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत

जगातील सर्वात उंचावरील रेल्वे पूल बांधण्याचाही अनुभव असलेल्या कोकण रेल्वे महामंडळाला आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प मिळाल्यास महामंडळाची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, कोकण रेल्वेच्या वेबसाईटवरुन साभार)

 

TAGS:
konkan railway
international
dubai
argentina
israel

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