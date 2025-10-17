Konkan Railway : गणपतीमागोमाग कोकणकरांची दिवाळीसुद्धा आनंदात! रेल्वे वेळापत्रकात मोठे बदल...
Konkan Railway : चला... आता गावाला जायला मोकळे..! दिवाळीच्या तोंडावर गावाला जायचंय? जाणून घ्या कोकण रेल्वेच्या प्रवासासंदर्भात मोठी बातमी....
Sayali Patil | Oct 17, 2025, 10:05 AM IST
1/9
वेळापत्रक
2/9
प्रवास सुकर आणि वेगवान
3/9
अखेरच्या क्षणीचे बेत
4/9
10 जून ते 31 ऑक्टोबर
5/9
प्रवाशांना...
6/9
रेल्वेची यादी
सीएसएमटी – मंगळुरू जंक्शन, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन कोकणकन्या एक्स्प्रेस, एलटीटी – करमळी एक्स्प्रेस, दादर टर्मिनस – सावंतवाडी रोड तुतारी एक्स्प्रेस, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन वंदे भारत एक्स्प्रेस, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन जनशताब्दी एक्स्प्रेस, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन तेजस एक्स्प्रेस अशा कैक रेल्वेगाड्या नियमित वेळापत्रकानुसार धावतील.
7/9
कोकण रेल्वेवर का लागू होतं पावसाळी वेळापत्रक?
8/9
वेग
9/9