English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Konkan Railway : गणपतीमागोमाग कोकणकरांची दिवाळीसुद्धा आनंदात! रेल्वे वेळापत्रकात मोठे बदल...

Konkan Railway : चला... आता गावाला जायला मोकळे..! दिवाळीच्या तोंडावर गावाला जायचंय? जाणून घ्या कोकण रेल्वेच्या प्रवासासंदर्भात मोठी बातमी....   

Sayali Patil | Oct 17, 2025, 10:05 AM IST
twitter
1/9

वेळापत्रक

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

Konkan Railway News : पाऊस, त्यादरम्यान पडणाऱ्या दरडी आणि त्या धर्तीवर असणारा धोका पाहता दरवर्षीप्रमाणं यंदासुद्धा कोकण रेल्वे मार्गावर पावसाळी वेळापत्र जारी करण्यात आलं होतं. साधारण ऑक्टोबरच्या अखेरीपर्यंत असणारं हे वेळापत्रक यंदा मात्र तुलनेनं आधीच समाप्त होत आहे. 

twitter
2/9

प्रवास सुकर आणि वेगवान

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

21 ऑक्टोबरपासून कोकण रेल्वेमार्गावरून रेल्वेगाड्या नियमित वेळापत्रकानुसार धावणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्यामुळे दिवाळीच्या निमित्तानं कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सुकर आणि वेगवान होईल असं म्हटलं जात आहे. 

twitter
3/9

अखेरच्या क्षणीचे बेत

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

अनेक मंडळी नोकरीच्या ठिकाणी न मिळणाऱ्या सुट्ट्यांमुळं अगदी शेवटच्या क्षणी गावाकडे जाण्याचे बेत आखतात. अशा मंडळींनासुद्धा इच्छित रेल्वेगाडीच्या वाढीव फेऱ्यांमधून प्रवास करणं या सणासुदीच्या दिवसांमध्ये शक्य होईल.  

twitter
4/9

10 जून ते 31 ऑक्टोबर

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

सहसा सुरक्षेच्या कारणास्तव दरवर्षी 10 जून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत कोकण रेल्वेवर पावसाळी वेळापत्रक असतंय मात्र, यावर्षी कोकण रेल्वेने पूर्व पावसाळी कामं करत इतरही पाय़ाभूत कामांवर भर दिल्यानं वेळेआधीच वेळापत्रक पूर्ववत केलं आहे.    

twitter
5/9

प्रवाशांना...

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

सदर बदलानंतर प्रवाशांना 21 ऑक्टोबरपासून नियमित वेळापत्रकानुसार प्रवास करता येणार येईल. यामध्ये मुंबईवरून कोकणात जाणाऱ्या आणि कोकणातून मुंबईकडे येणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास गतीमान होणार आहे.

twitter
6/9

रेल्वेची यादी

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

सीएसएमटी – मंगळुरू जंक्शन, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन कोकणकन्या एक्स्प्रेस, एलटीटी – करमळी एक्स्प्रेस, दादर टर्मिनस – सावंतवाडी रोड तुतारी एक्स्प्रेस, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन वंदे भारत एक्स्प्रेस, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन जनशताब्दी एक्स्प्रेस, सीएसएमटी – मडगाव जंक्शन तेजस एक्स्प्रेस अशा कैक रेल्वेगाड्या नियमित वेळापत्रकानुसार धावतील.   

twitter
7/9

कोकण रेल्वेवर का लागू होतं पावसाळी वेळापत्रक?

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

भौगोलिकदृष्ट्या कोकण रेल्वेमार्गावरून रेल्वेगाडी, मालगाडी चालवणं पावसाळी दिवसांमध्ये आव्हानात्मक ठरतं. त्यातच दृश्यमानतासुद्धा कमी असल्यानं जोखीम असते.   

twitter
8/9

वेग

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

दरम्यानच्या काळात धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांचा वेग कायमच नियंत्रित ठेवला जातो. याशिवाय पावसाळी वेळापत्र कालावधीदरम्यान कोकण रेल्वेतर्फे रोहा – ठोकूरदरम्यानच्या 739 किमी पट्ट्यात पावसाळी कामं पूर्ण केली जातात. 

twitter
9/9

सुरक्षिततेची हमी

konkan railway ends monsoon timetable passangers will get a chance to travel faster

यंदाच्या वर्षी या कामांअंतर्गत कोकण रेल्वे प्रशासनाने धोकादायक वाटणारी दरड काढूत., त्याचबरोबर बोगद्याजवळ, दरडीच्या ठिकाणी लोखंडी जाळ्यासुद्धा बसवल्या आणि सुरक्षिततेची हमी दिली. 

twitter
पुढील
अल्बम

सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक... 'त्या'ची राज्यभर चर्चा! पुण्यात...; 2 हजार घरांचा...

पुढील अल्बम

सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक... &#039;त्या&#039;ची राज्यभर चर्चा! पुण्यात...; 2 हजार घरांचा...

सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक... 'त्या'ची राज्यभर चर्चा! पुण्यात...; 2 हजार घरांचा...

सुरक्षा रक्षक ते 400 कोटींच्या कंपनीचा मालक... 'त्या'ची राज्यभर चर्चा! पुण्यात...; 2 हजार घरांचा... 13
3 मिनिटं 49 सेकंदांचं ते गाणं; ज्याला देव आनंद यांनी बेकार म्हणत नाकारलं, पण अमिताभ बच्चन यांचं बदललं नशीब

3 मिनिटं 49 सेकंदांचं ते गाणं; ज्याला देव आनंद यांनी बेकार म्हणत नाकारलं, पण अमिताभ बच्चन यांचं बदललं नशीब

3 मिनिटं 49 सेकंदांचं ते गाणं; ज्याला देव आनंद यांनी बेकार म्हणत नाकारलं, पण अमिताभ बच्चन यांचं बदललं नशीब 9
इंडस्ट्रीमधील दोन सुंदर बहिणी, एक बॉलिवूड तर दुसरी साऊथमध्ये सुपरस्टार, पण एकमेकांशी बोलतही नाहीत

इंडस्ट्रीमधील दोन सुंदर बहिणी, एक बॉलिवूड तर दुसरी साऊथमध्ये सुपरस्टार, पण एकमेकांशी बोलतही नाहीत

इंडस्ट्रीमधील दोन सुंदर बहिणी, एक बॉलिवूड तर दुसरी साऊथमध्ये सुपरस्टार, पण एकमेकांशी बोलतही नाहीत 8
सुष्मिता सेनसोबत इंटीमेट सीनदरम्यान अभिनेत्याचा सुटला ताबा, चुकीच्या प्रकारे केला स्पर्श, अभिनेत्री रडत सेटबाहेर

सुष्मिता सेनसोबत इंटीमेट सीनदरम्यान अभिनेत्याचा सुटला ताबा, चुकीच्या प्रकारे केला स्पर्श, अभिनेत्री रडत सेटबाहेर

सुष्मिता सेनसोबत इंटीमेट सीनदरम्यान अभिनेत्याचा सुटला ताबा, चुकीच्या प्रकारे केला स्पर्श, अभिनेत्री रडत सेटबाहेर 8