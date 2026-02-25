English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • कोकण प्रवाशांना दिलासा! कोकणकन्या आणि मांडवी एक्स्प्रेसमध्ये नवीन AC इकॉनॉमी डबे; तारीख जाहीर

कोकण प्रवाशांना दिलासा! कोकणकन्या आणि मांडवी एक्स्प्रेसमध्ये नवीन AC इकॉनॉमी डबे; तारीख जाहीर

Konkan railway: कोकण रेल्वे मार्गावर सणासुदीला आणि सुट्टीच्या दिवसांत होणारी प्रचंड गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कोकणकन्या आणि मांडवी या लोकप्रिय गाड्यांमध्ये अतिरिक्त एसी इकॉनॉमी डबा जोडल्याने प्रवाशांना आता अधिक आरामदायी प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.

Priti Ved | Feb 25, 2026, 03:30 PM IST
अतिरिक्त डब्याची घोषणा

मध्य रेल्वेने दोन्ही गाड्यांमध्ये 3-टियर एसी इकॉनॉमीचा 1 कायमस्वरूपी अतिरिक्त डबा समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाढलेली एकूण रचना

नवीन बदलांनंतर प्रत्येक गाडीत एकूण 23 आधुनिक एलएचबी डबे असणार आहेत.

विविध श्रेणीची सोय

फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 इकॉनॉमी, शयनयान आणि सामान्य डबे अशा सर्व प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या श्रेणी उपलब्ध राहतील.

प्रवाशांसाठी अधिक जागा

अतिरिक्त डब्यामुळे आसनक्षमता वाढणार असून तिकीट न मिळण्याची समस्या काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

कोकणकन्या एक्स्प्रेस बदल

CSMT-मडगाव 20111 गाडी 25 फेब्रुवारीपासून, तर 20112 मडगाव-CSMT सेवा 24 फेब्रुवारीपासून नव्या रचनेनुसार धावेल.

तारीख जाहीर

10103 आणि 10104 क्रमांकाच्या मांडवी एक्स्प्रेसमध्येही 25 फेब्रुवारीपासून सुधारित डब्यांसह प्रवासाची सोय उपलब्ध होईल.

उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये खास सुविधा

सुट्ट्या, सण आणि लग्नसराईच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या कुटुंबांना आरक्षण मिळवणे तुलनेने सोपे होणार आहे.

प्रवाशांच्या मागणीला प्रतिसाद

वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून रेल्वेने घेतलेला हा निर्णय कोकण मार्गावरील नियमित प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

