Holiday Special : पंजाब ते गोवा व्हाया महाराष्ट्र... सुवर्णमंदिरापासून सुशेगाद किनाऱ्यांपर्यंत नेणार 'ही' विशेष ट्रेन, वेळा पाहूनच घ्या
Holiday Special : कोणकोणत्या रेल्वेस्थानकांवर थांबणार ही विशेष ट्रेन? कोणत्या प्रवाशांना होणार फायदा? पंजाब, दिल्ली किंवा थेट नको फिरण्याचा प्लॅन करताय? पाहून घ्या रेल्वे विभागाचं तुमच्यासाठीचं खास सरप्राईज...
Sayali Patil | Dec 23, 2025, 09:36 AM IST
Holiday Special
सुट्ट्यांचे दिवस
फक्त गोवाच नव्हे तर सध्या एकंदरच सुट्ट्यांचे दिवस असल्या कारणानं बरीच मंडळी उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्येसुद्धा भटकंतीसाठी निघत आहेत. काही, सुट्ट्यांअभावी आयत्या वेळी एखाता बेत आखण्याच्या तयारीत आहेत. अशा विविध राज्यातील पर्यटकांच्या सुविधेसाठी गोवा आणि कोणत्या दिशेनं येणारी एक विशेष रेल्वेसेवा भारती रेल्वेकडून सुरू करण्यात आली आहे.
पंजाब ते गोवा रेल्वेगाडी
गोवा आणि कोकणासाठी या सेवेअंतर्गत विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्या जात असून, त्यामुळं आता पंजाब ते गोवा रेल्वेगाडी कोकण मार्गावरून धावणार आहे. अमृतसर ते मडगाव या रेल्वेगाडीमुळे शेकडो प्रवासी आणि पर्यटकांना दिलासा मिळणार आहे. ख्रिसमस, नवं वर्ष अशा सुट्ट्यांची आखणी पाहता प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी केंद्रस्थानी ठेवत उत्तर रेल्वेच्या समन्वयाने ही विशेष सेवा चालवण्यात येईल.
अमृतसर – मडगाव – अमृतसर
खास रेल्वेसेवेअंतर्गत गाडी क्रमांक 04694 / 04693 अमृतसर – मडगाव – अमृतसर ही आरक्षित विशेष रेल्वेगाडी चालवण्यात येईल. ज्यामुळं सुट्ट्यांचं औचित्य साधत पर्यटनासाठी किंवा देवदर्शनासाठीसुद्धा निघणाऱ्या पर्यटकांना या रेल्वेचा फायदा होणार आहे. पंजाब येथील सुवर्ण मंदिराला भेट देऊ इच्छिणाऱ्या कोकण आणि मुंबई परिसरातील नागरिकांना ही गाडी फायद्याची ठरणार आहे. ज्यासाठी महाराष्ट्रात कोकण रेल्वे मार्गावर येणाऱ्या 12 स्थानकात रेल्वेगाडीला थांबा देण्यात आला आहे. राज्यांतर्गत प्रवासातही यामुळं मुभा मिळेल.
पनवेल ते सिंधुदुर्ग
कोकणात आणि विशेषत: पनवेल ते सिंधुदुर्ग असा प्रवास करणाऱ्यांसाही ही रेल्वे उत्तम पर्याय असेल. कोकण रेल्वेच्या माहितीनुसार, गाडी क्रमांक 04694 अमृतसर – मडगाव आरक्षित विशेष एक्सप्रेस 27 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी रोजी अमृतसरहून पहाटे 5 वाजून 10 मिनिटांनी सुटेल आणि मडगावला दुसऱ्या दिवशी रात्री 11 वाजून 55 मिनिटांनी पोहोचेल.
रेल्वेगाडीचे थांबे
या रेल्वेगाडीला बियास, जालंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला कँट, पानिपत, दिल्ली सफदरजंग, मथुरा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपूर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सुरत, वसई रोड, पनवेल, रोहा, माणगाव, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापूर रोड, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिवि आणि करमळी या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे.
