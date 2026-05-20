/हाहाकाराचं सावट? उरले काहीच दिवस! कोकणातील 17 गावांमध्ये काय घडणार?

Konkan Rain Landslide Alert : पाऊस अर्थात यंदाचा मान्सून कोकणात पोहोचण्यास सज्ज असतानाच इथं मान्सूनपूर्व तयारीला वेग आला आहे. ज्या कारणास्तव प्रशासनसुद्धा विविध स्तरांवर नागरिकांना सतर्क करताना दिसत आहे.
रवींद्र कोकाटे, झी मीडिया, रत्नागिरी : अंदमान आणि निकोबार बेटांवर आलेला मान्सून आता पुढं प्रवास करत असून, मे महिन्याच्या अखेरीस तो कोकणात दाखल होईल. ज्यानंतर साऱ्या सृष्टीचाच चेहरामोहरा बदललेला असेल.
(छाया सौजन्य- एआय)
मान्सूनच्या पार्श्वभूमीवर कोकणात सावधगिरीची पावलंही आतापासूनच उचलली जात आहेत. चिपळूण तालुक्यात प्रशासनानं खबरदारीचं मोठं पाऊल उचललं असून, उपविभागीय अधिकारी आकाश लिगाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मान्सूनपूर्व आढावा बैठक पार पडली.
सदर बैठकीत तालुक्यातील पेढे, परशुराम घाट, तिवरे, कोळकेवाडी, गोवळकोट यांसारख्या 17 संभाव्य दरडग्रस्त गावांना हाय अलर्ट जारी करण्यात आला.
प्रशासनाने नद्या, तलाव, पर्यटन स्थळं आणि बंद खाणींच्या खोल पाण्यात जाण्यास गावकरी आणि पर्यटकांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
धोकादायक होर्डिंग तातडीने काढण्याचे आदेश पंचायत समितीला, तर धरणांच्या सुरक्षेबाबत जलसंपदा विभागाला निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक दरडग्रस्त गावासाठी 'नोडल अधिकारी' आणि जनजागृती पथकं तैनात करण्यात आली.
नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित होण्यासाठी नोटिस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असूनन, पावसाळ्यातील संभाव्य धोका टाळण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज होताना दिसत आहे.
मान्सूनच्या दिवसांमध्ये कोकणात समुद्राला येणारं उधाण, सोसाट्याचा वारा, पाऊस या परिस्थितीमध्ये अनेक गावखेड्यांमध्ये दरड आणि तत्सम घटना घडत असल्यामुळं प्रशासन आतापासूनच सतर्क असल्याचं पाहायला मिळत आहे.